Preghiere dalla Palestina: CHIEDO GIUSTIZIA

101° giorno di guerra.

“Seigneur, écoute la justice! Entends ma plainte, avec ta force, libère-moi, accueille ma prière” (Salmo 16)

“Seigneur, écoute la justice!” Chiedo giustizia, Signore. Cento giorni di guerra, cento giorni di morte, cento giorni di sterminio per trentamila palestinesi di Gaza, tra morti e feriti, tra donne e bambini.

Ma forse quelli che continuano ad uccidere e distruggere non si rendono più conto e non hanno più coscienza di quello che fanno. Come possono essersi abituati ad uccidere?

Signore, pietà di loro, di ogni uomo che uccide e che è inconsapevole del suo peccato. Pietà, Signore, della gente di Gaza, che si vuole a tutti i costi far soffrire in questo modo disumano.

“Entends ma plainte”, presta attenzione al mio grido. Penetra di nuovo nei cuori degli uomini: che ti riconoscano Padre amorevole e si riconoscano fratelli e sorelle.

Signore, hai vinto la morte con la tua morte. Aiutali e metti nei loro cuori la tua luce, affinché smettano di uccidere i loro fratelli e sorelle, Signore, pietà.

“Avec ta force, libère-moi”. Tu sei il nostro unico rifugio. Liberaci dalla violenza. Libera Gaza dal sangue. Libera gli israeliani dalla guerra. Abbiamo tutti bisogno di liberazione.

“Accueille ma prière!” Ascolta il mio lamento, accogli la mia preghiera. Custodiscimi come la pupilla dell’occhio, all’ombra delle tue ali e liberaci dalla morte.

Ascolta le grida dei piccoli di Gaza, affamati, disperati, che gridano: Fermate la guerra! Liberaci dalla guerra, Signore!”

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 16 Gennaio 2024