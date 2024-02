Quando l’Occidente punisce collettivamente Gaza sospendendo i finanziamenti all’Unrwa

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Di Amira Hass

Il sospetto che 12 dipendenti dell’UNRWA abbiano partecipato ai massacri del 7 ottobre ha portato 15 Paesi occidentali a punire tutta la popolazione della Striscia di Gaza, attualmente la zona di catastrofe umanitaria più grave del mondo.

Sulla base delle prove fornite da Israele a sostegno di questi sospetti, gli Stati Uniti, seguiti dal Giappone e dai Paesi europei, si sono affrettati ad annunciare la sospensione dei contributi all’UNRWA.

L’agenzia delle Nazioni Unite fornisce servizi a quasi 6 milioni di rifugiati palestinesi in tre Paesi e nei Territori Occupati da Israele dal 1967, tra cui Gerusalemme Est.

L’UNRWA è nel mirino di Israele da molti anni, quindi ovviamente ha accolto favorevolmente i definanziamenti, come se la scomparsa dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Impiego dei Profughi Palestinesi cancellasse il legame dei palestinesi con la loro Patria perduta e la lasciasse dimenticata.

Ora, a partire dal prossimo mese, circa 30.000 dipendenti dell’UNRWA non riceveranno i loro stipendi e i servizi educativi e sanitari che l’agenzia fornisce a centinaia di migliaia di persone saranno gravemente compromessi.

In assenza di questi fondi essenziali, i membri del personale dell’UNRWA nell’enclave bombardata e sanguinante che è oggi Gaza, smetteranno gradualmente di fornire i loro servizi di emergenza.

Non saranno più in grado di portare a termine le operazioni più vitali che hanno intrapreso, mettendo a rischio la propria sicurezza, per alleviare in qualche modo la disperazione delle persone: trasportare carburante agli ospedali e a quelle parti del sistema idrico e fognario di Gaza che non sono stati ancora distrutti durante la guerra, così che la fornitura di acqua potabile non si esaurirà completamente e le acque reflue non allagheranno più le strade; prendersi cura delle condizioni igieniche più elementari nelle scuole dell’UNRWA sovraffollate da centinaia di migliaia di sfollati interni di Gaza; curare i malati nelle cliniche, compresi coloro che hanno contratto infezioni a causa del sovraffollamento e dell’acqua inquinata, e fornire pacchi alimentari di base e bottiglie d’acqua alle stazioni di distribuzione per centinaia di migliaia di persone affamate e assetate.

Nessuna organizzazione umanitaria ha la capacità di sostituire in poche settimane l’UNRWA, che vanta anni di esperienza nella cura della popolazione rifugiata di Gaza.

In risposta alle accuse, l’UNRWA ha licenziato nove membri del suo personale, mentre un dipendente sarebbe stato ucciso e due sarebbero dispersi. Inoltre, sono state nominate due commissioni investigative: una presenterà i risultati all’UNRWA e la seconda al quartier generale delle Nazioni Unite a New York. Ma questi passi non hanno soddisfatto i Paesi del mondo illuminato.

La loro decisione di optare per la punizione collettiva accentuerà la fame, la malnutrizione, la sete e le malattie che devastano la Striscia di Gaza. Il rapido annuncio di questi Stati mostra disprezzo per l’ordinanza provvisoria del mese scorso da parte della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, dopo che aveva ordinato a Israele di adottare tutte le misure in suo potere per prevenire il Genocidio, tra cui garantire l’ingresso di assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza, un aspetto in cui l’UNRWA svolge un ruolo centrale.

Quindici Paesi, guidati da Stati Uniti e Germania, stanno dando l’impressione che considerano la catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza meno seriamente dei sospetti sollevati dalle prove riguardanti 12 dipendenti dell’UNRWA, e che ridurre o fermare questo massacro di massa è meno urgente compiacere il loro alleato, Israele.

Ed è un alleato che da decenni persegue una politica di insediamenti e di sfollamento forzato dei palestinesi, alla quale sulla carta anche questi altri Paesi si oppongono. Sono ben consapevoli delle denunce di soldati e civili israeliani che hanno ucciso palestinesi disarmati e del fatto che, nella maggior parte dei casi, i colpevoli rimangono impuniti. Gli alti ministri nel governo del loro alleato israeliano hanno apertamente sostenuto il crimine di espellere i palestinesi da Gaza.

Pertanto, il contrasto con la debole condanna di tutto ciò da parte dei 15 Paesi, ammesso che lo abbiano fatto, non fa altro che aumentare lo sdegno della loro decisione di assistere Israele nella sua campagna di vendetta e distruzione contro l’intera popolazione di Gaza.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i Territori Occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.