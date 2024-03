Quello che ho visto a Gaza è un Olocausto: la scrittrice palestinese Susan Abulhawa

Articolo pubblicato originariamente su Democracy Now e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Parliamo con la scrittrice, poetessa e attivista palestinese Susan Abulhawa, che si trova al Cairo ed è appena tornata da due settimane a Gaza. “Quello che sta accadendo alla gente non è solo morte, smembramento e fame. È una denigrazione totale della loro persona, della loro intera società”, dice Abulhawa. “Quello a cui ho assistito personalmente a Rafah e in alcune zone centrali è incomprensibile, e lo definirò un olocausto – e non uso questa parola con leggerezza. Ma è assolutamente così”.

Trascrizione dell’intervista

AMY GOODMAN: Questo è Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. Sono Amy Goodman, con Juan González.

Un convoglio di camion delle Nazioni Unite che cercava di portare 200 tonnellate di cibo nel nord di Gaza è stato respinto oggi dall’esercito israeliano. Un convoglio di 14 camion ha atteso per tre ore al posto di blocco di Wadi Gaza, nel centro di Gaza, prima di essere respinto dall’esercito israeliano e successivamente fermato da una grande folla di disperati che hanno, tra virgolette, “saccheggiato il cibo”, secondo il Programma alimentare mondiale. Questo avviene mentre le forze israeliane hanno ripetutamente aperto il fuoco contro i palestinesi che cercavano di ottenere aiuti nel nord di Gaza, uccidendo almeno 119 persone nell’attacco più letale del 29 febbraio.

La fame ha raggiunto livelli catastrofici a Gaza. Il Ministero della Sanità palestinese ha dichiarato oggi che il bilancio dei morti per malnutrizione e disidratazione è salito a 18, aggiungendo, tra virgolette: “La carestia si sta aggravando e mieterà migliaia di vittime se l’aggressione non verrà fermata e se non verranno immediatamente portati aiuti umanitari e medici”, senza virgolette. I bambini, le donne incinte, i malati cronici sono i più vulnerabili.

Nel frattempo, il bombardamento israeliano continua, con bombardamenti e attacchi aerei oggi nelle città della Striscia di Gaza, tra cui Rafah, Khan Younis, Deir al-Balah e altrove. Almeno 30.700 palestinesi sono stati uccisi e oltre 72.000 feriti a Gaza negli ultimi cinque mesi. Quasi tutta la popolazione è stata sfollata dalle proprie case.

Per saperne di più, andiamo al Cairo, in Egitto, dove ci attende Susan Abulhawa, scrittrice, poetessa e attivista palestinese, autrice di numerosi libri, nota soprattutto per il suo romanzo d’esordio, Mattine a Jenin, un best-seller internazionale tradotto in 32 lingue, considerato un classico della letteratura palestinese. È fondatrice e co-direttrice di Playgrounds for Palestine, un’organizzazione per bambini, e direttrice esecutiva del Palestine Writes Literature Festival. È appena tornata da Gaza dopo avervi trascorso due settimane e ora si trova al Cairo.

Susan, benvenuta a Democracy Now! Può parlare di ciò che ha visto? Lei ha scritto : “Alcuni mangiano cani e gatti randagi, che a loro volta muoiono di fame e a volte si nutrono di resti umani che disseminano le strade dove i cecchini israeliani hanno fatto fuori le persone che osavano avventurarsi nel raggio d’azione dei loro mirini. I vecchi e i deboli sono già morti di fame e di sete”. Ci descriva il suo viaggio.

SUSAN ABULHAWA: Questa parte del saggio si trova nella regione settentrionale, dove a nessuno è permesso andare. Avventurarsi nel nord è una missione suicida. Ci sono carri armati e cecchini posizionati, e chiunque cerchi di arrivarci viene praticamente ucciso. Come hai appena detto, anche i camion degli aiuti non possono entrare. Vengono fermati intenzionalmente. In pratica, si tratta di una fame intenzionale. Sono stato principalmente nel sud, a Rafah. Sono riuscito ad andare a Khan Younis e a Nuseirat e in alcuni altri luoghi della regione centrale, ma è diventato sempre più pericoloso.

Voglio dire che la realtà sul campo è infinitamente peggiore dei video e delle foto peggiori che vediamo in Occidente. Oltre alle persone sepolte vive in massa nelle loro case, ai loro corpi fatti a pezzi, a questo tipo di video e immagini che la gente vede, c’è una degradazione quotidiana e massiccia della vita.

È una denigrazione totale di un’intera società, che un tempo era efficiente e orgogliosa e che si è ridotta alle ambizioni più primordiali, come quella di riuscire a procurarsi l’acqua per la giornata o la farina per fare il pane. E questo anche a Rafah.

E gli abitanti di Rafah vi diranno che si sentono privilegiati perché non stanno morendo di fame, mentre le loro famiglie nel nord, quelle che possono raggiungere, perché Israele ha praticamente tagliato il 99% delle comunicazioni – ciò che rimane sono fondamentalmente le comunicazioni di persone che, sapete, hanno creato alcuni modi ingegnosi per mantenere internet nel nord. Ma la maggior parte delle persone nel nord non ha idea di cosa stia accadendo. In effetti, a un certo punto – sono sicuro che tutti voi conoscete Bisan Owda, che è su Facebook. Mi ha spiegato che spesso si reca al confine tra Khan Younis e la zona centrale del nord, dove non si può andare oltre, e mi ha spiegato che un camion di aiuti, che si è fatto strada ma che alla fine è stato sparato, aveva – la gente è arrivata e ha corso, pensando che la guerra fosse finita e che la gente stesse tornando al nord. Quindi, la maggior parte della popolazione del nord è nel buio e nella fame più totale e non ha modo di comunicare, né di capire dove procurarsi il cibo.



E, sapete, quello che sentiamo sul campo è surreale. È distopico. Quello a cui ho assistito personalmente a Rafah e in alcune zone centrali è incomprensibile. E lo definirò un olocausto – e non uso questa parola con leggerezza. Ma è assolutamente così.

Susan Abulhawa, vorrei…

SUSAN ABULHAWA: Le storie che ho sentito dalle persone sono – mi scusi, vada avanti.

JUAN GONZÁLEZ: Sì, no, Susan, volevo chiederti – nel tuo articolo scrivi: “A un certo punto, l’indegnità della sporcizia è ineluttabile. A un certo punto, si aspetta solo la morte, anche se si aspetta un cessate il fuoco. Ma la gente non sa cosa farà dopo il cessate il fuoco”. Può parlarci di questo, anche se c’è un cessate il fuoco?

SUSAN ABULHAWA: Sì.

JUAN GONZÁLEZ: – del livello di distruzione che la popolazione deve affrontare ora per poter ricostruire il Paese?

SUSAN ABULHAWA: Voglio dire, questo è quanto le persone sono state ridotte. A questo punto la speranza massima è che le bombe si fermino. E tutti vogliono tornare indietro. Parlano di piantare una tenda nelle loro case e di trovare una soluzione. Ma molte persone stanno cercando di andarsene. C’è una fuga di cervelli, in pratica. Chi può permetterselo, chi può raccogliere i soldi, chi è in grado di trovare lavoro altrove, chi ha competenze professionali, sta cercando di andarsene. Hanno figli. Tutte le scuole sono state distrutte. Gli studenti universitari non hanno un posto dove andare.

Quello che sta accadendo alle persone non è solo morte, smembramento e distruzione.

Quello che sta accadendo alle persone non è solo morte, smembramento e fame. È una denigrazione totale della loro persona, della loro intera società. Non ci sono più università. Israele ha bombardato intenzionalmente le scuole e le ha fatte saltare in aria, presumibilmente per garantire che la ricostruzione non possa avvenire, che la ricostituzione di una società non possa avvenire senza le infrastrutture dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria e, fondamentalmente, delle strutture fondamentali per gli edifici.

AMY GOODMAN: Susan, volevo approfondire quello che hai detto sull’olocausto. Hai anche usato il termine “genocidio”. E dice: “Il genocidio non è solo un omicidio di massa. È una cancellazione intenzionale”. Può trarre spunto da questa affermazione?

SUSAN ABULHAWA: Esattamente. Come ho detto, una delle cose che Israele ha voluto fare a Gaza è cancellare i resti della vita delle persone. Quindi, a livello individuale, ci sono case, complete di ricordi, foto e tutte le cose della vita. E sono certo che sapete che i palestinesi vivono tipicamente in case multigenerazionali. Non siamo una società mobile. Quindi, queste case hanno diverse generazioni della stessa famiglia completamente spazzate via. A livello sociale, Israele ha preso di mira i luoghi di culto – moschee, antiche chiese, antiche moschee. Hanno preso di mira i musei, i centri culturali, qualsiasi luogo che contenga biblioteche. Qualsiasi luogo che contenga testimonianze della vita delle persone, resti e tracce delle loro radici nella terra, è stato intenzionalmente cancellato.



Per noi è davvero frustrante leggere i media occidentali che parlano di come Israele stia prendendo di mira Hamas e così via. Non è così. Questo è sempre stato – e quando si è sul campo, si capisce che si è sempre trattato di spostare i palestinesi, di prendere il loro posto e di cancellarli dalla mappa. Questo è stato l’obiettivo dichiarato di Israele, voglio dire, anche in questo caso e prima, nel 1948. È sempre stato il loro obiettivo: distruggerci, eliminarci, ucciderci e prendere il nostro posto. Ed è quello che sta accadendo ora a Gaza. È quello che è successo nel 1948, nel 1967. E ogni nuova Nakba, ogni nuova escalation, è più grande di quella precedente. Ed eccoci arrivati a un momento di genocidio e olocausto, perché il mondo ha permesso a Israele di agire impunemente con tale barbarie.

JUAN GONZÁLEZ: Sì, volevo chiederle anche – ha parlato della reazione del mondo. A Gaza, in meno di cinque mesi, sono morte più persone di quante – civili – ne siano morte in Ucraina in più di due anni, nella guerra in Ucraina, e l’Ucraina ha 40 volte la popolazione di Gaza. Mi chiedo cosa ne pensi del fallimento delle nazioni occidentali, in particolare dell’Europa e degli Stati Uniti, nell’agire.

SUSAN ABULHAWA: Il mondo occidentale ha perso ogni parvenza di autorità morale, se mai ne ha avuta una. O meglio, credo che forse in passato ci sia stata un’illusione di autorità morale, ma credo che – come dire – quello che abbiamo sempre saputo è che abbiamo a che fare con colonizzatori genocidi.

Ma credo che questo sia più evidente al resto del mondo in questo momento. E credo che stia accadendo anche che gli americani stiano capendo sempre di più, anche se non abbastanza, che gli si sta mentendo.

AMY GOODMAN: E affronteremo la questione nella seconda parte della nostra discussione, che pubblicheremo su democracynow.org. Susan Abulhawa, scrittrice palestinese, grazie mille.