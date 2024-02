Tappeti, cosmetici, motociclette: i soldati israeliani saccheggiano in massa le case di Gaza

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

I soldati descrivono come il furto di proprietà palestinesi sia diventato una routine nella guerra di Gaza, con una minima reazione da parte dei comandanti.

Di Oren Ziv

I soldati israeliani che combattono a Gaza non sono stati timidi nel postare sui social media video che documentavano allegramente la loro distruzione di edifici e l’ umiliazione dei detenuti palestinesi . Alcuni di questi filmati sono stati persino esibiti nella presentazione del Sudafrica alla Corte internazionale di giustizia il mese scorso come prova di genocidio . Ma c’è un altro crimine di guerra prontamente documentato dai soldati israeliani che ha raccolto meno attenzione e condanna nonostante la sua prevalenza: il saccheggio.

A novembre, il cantante palestinese Hamada Nasrallah è rimasto scioccato nello scoprire un TikTok di un soldato che suonava la chitarra che suo padre gli aveva comprato 15 anni prima. Altri video caricati sui social media negli ultimi mesi mostrano soldati israeliani che si vantano di aver trovato orologi da polso, di aver scartato la collezione di maglie da calcio di qualcuno e di aver rubato tappeti, generi alimentari e gioielli.

In un gruppo Facebook di donne israeliane che comprende quasi 100.000 utenti, qualcuno si chiedeva cosa fare dei “regali da Gaza” che il suo compagno, un soldato, aveva portato per lei. Condividendo una foto di prodotti cosmetici, ha scritto: “Tutto è sigillato tranne un prodotto. Li usereste? E qualcuno conosce i prodotti o si trovano solo a Gaza?”.

In effetti, dall’inizio dell’invasione di terra di Israele alla fine di ottobre, i soldati hanno preso tutto ciò su cui potevano mettere le mani dalle case dei palestinesi costretti a fuggire . Più che un segreto aperto, il fenomeno è stato ampiamente – e acriticamente – riportato dai media israeliani, mentre i rabbini del movimento sionista religioso hanno risposto alle domande dei soldati su cosa sia lecito saccheggiare secondo la legge ebraica.

I soldati tornati dai combattimenti a Gaza hanno confermato a +972 Magazine e Local Call che il fenomeno è onnipresente e che per la maggior parte i loro comandanti lo permettono. “La gente ha preso cose – tazze, libri, ognuno il souvenir che fa per lui”, ha detto un soldato, che ha ammesso di aver preso lui stesso un “souvenir” da uno dei centri medici occupati dall’esercito.

Un altro soldato, che ha prestato servizio nel nord e nel centro di Gaza, ha testimoniato che i soldati “hanno preso tappeti, coperte [e] utensili da cucina”, e ha spiegato che non c’è stata alcuna informazione in merito da parte dell’esercito né prima di entrare né durante il campo. “I comandanti non ne hanno mai parlato”, ha detto. “Tutti sanno che la gente prende le cose. È considerato divertente – la gente dice: ‘Mandatemi all’Aia’. Non succede in segreto. I comandanti hanno visto, tutti lo sanno e nessuno sembra preoccuparsi”.

“[I comandanti] non ne parlavano davvero con noi”, ha testimoniato un altro soldato. “Non dicevano che non si potevano prendere cose. E la maggior parte delle persone sentiva il bisogno di prendere un souvenir”.

Il soldato ha notato che il saccheggio non era un segreto; infatti, anche alcuni dei loro anziani lo facevano. “Il sergente maggiore della compagnia distribuiva libri per lo studio del Corano che aveva trovato e li dava a chiunque li volesse”, ha raccontato. “Un altro soldato ha preso un set di tazze da caffè, un vassoio e una pentola. Un’altra unità, che abbiamo incontrato dopo il ritorno da un tour, ha portato una moto, come quelle delle forze speciali di Hamas. Uno dei soldati ha dichiarato che era la sua. Loro [i soldati] parlavano di rinnovarla”.

Un altro soldato che ha prestato servizio a Gaza ha raccontato a +972 e Local Call che i soldati hanno preso “perline di preghiera, cucchiai, bicchieri, caffettiere, gioielli, anelli. Tutto ciò che è facile e accessibile viene preso. Non tutto, ma le persone si sentivano come i signori della terra”. Ha anche notato che “sono state prese mappe dai libri di testo dei bambini per mostrare come vengono insegnati lì”.

A differenza degli altri testimoni, questo soldato ha detto che per lui era chiaro che il saccheggio era vietato. “Nella mia esperienza, ovviamente, è un grande no”, ha spiegato. “Hanno sottolineato questo aspetto, ma nessuno supervisiona i riservisti. La cosa più comune [da rubare] sono i ‘souvenir locali’ [cioè oggetti per eccellenza palestinesi o arabi]. Una volta hanno cacciato un soldato che aveva rubato dei soldi”.

Il soldato ha aggiunto che lui e la sua squadra hanno cercato, con diversi gradi di successo, di convincere altri soldati a lasciare gli oggetti che avevano rubato a Gaza. “Loro [i soldati] tornavano con le cose; noi dicevamo loro che era meglio lasciarle [all’interno della Striscia, vicino alla recinzione], è meglio buttarle via che prenderle”.

Dalle rovine di Khan Younis, nel classico stile gazanese”.

In un comunicato di questa settimana ai comandanti delle unità che combattono a Gaza, il Capo di Stato Maggiore dell’IDF Herzi Halevi ha esortato i soldati a “non prendere nulla che non sia nostro”. Ma questa lettera arriva dopo diversi mesi in cui i saccheggi sono diventati una vera e propria routine.

Il fenomeno è talmente normalizzato che in un recente segmento dell’emittente pubblica israeliana Kan, i soldati hanno presentato al giornalista Uri Levy uno specchio che avevano portato da Gaza. “Dalle rovine di Khan Younis, nel classico stile gazanese”, scherza Levy, senza chiedere ai soldati dove avessero trovato lo specchio o perché lo avessero rubato. In un articolo su Ynet, Nahum Barnea cita un soldato che ha detto di aver visto il saccheggio di “telefoni, aspirapolvere, motociclette e biciclette”.

Anche Channel 13 ha riferito del fenomeno all’inizio del mese. Tuttavia, invece di condannarlo, i conduttori si sono limitati a notare che i video vengono condivisi in tutto il mondo per “svergognare” i soldati israeliani. (Il segmento comprendeva anche un’intervista al soldato che si è filmato con gli orologi da polso trovati in una casa palestinese, il quale sostiene di non averli rubati: “Mi vedono con gli orologi in mano, non saccheggio, niente… La mia intenzione era di mostrare che la leadership di Hamas vive lì ad alto livello”).

Un altro segno di quanto il fenomeno sia diventato diffuso è il fatto che i rabbini del movimento sionista religioso hanno ricevuto domande dai soldati sulla questione. In una domanda e risposta caricata su YouTube, il rabbino Yitzchak Sheilat della Yeshiva di Ma’ale Adumim, nella Cisgiordania occupata, ha sottolineato che il saccheggio è vietato.

“Si tratta di una questione molto seria, sotto due aspetti: in termini di halacha [legge ebraica] e di legge militare”, ha affermato. “La halacha permette di saccheggiare solo cibo o cose deperibili dal nemico… prendere oggetti è severamente proibito. Secondo la halacha, tutto il bottino deve andare al re, cioè al comandante dell’esercito… Sarebbe un peccato se qualcuno venisse catturato e dovesse pagare un prezzo pesante”.

Uno dei soldati chiese al rabbino se fosse lecito prendere oggetti da una casa prima che venga demolita. “È vietato prendere cose”, ha risposto Sheilat. “Se si prende qualcosa, deve essere consegnato al capo di stato maggiore”. “E se un comandante approva di prendere cose per la compagnia?”, chiese un soldato. “No, è proprio questo il problema, che ci sono comandanti che non conoscono la legge militare, o non vogliono conoscerla, e improvvisamente permettono ai ragazzi [di fare] cose che non dovrebbero permettere”, ha risposto Sheilat.

Tuttavia, il rabbino Shmuel Eliyahu, rabbino capo della città settentrionale di Safed, ha offerto una prospettiva diversa sulla questione in una sua domanda e risposta . Ha spiegato che, poiché “gli arabi di Gaza non osservano le convenzioni internazionali, non siamo obbligati a rispettare nessuna delle regole di guerra. Tuttavia, siamo molto attenti, perché vogliamo preservare l’immagine di Dio in noi”.

Va notato che oltre al saccheggio “indipendente” da parte dei soldati, nell’esercito israeliano esiste un’unità speciale dedicata al sequestro di denaro e altri beni trovati sul campo di battaglia. Finora si sa che l’esercito ha sequestrato decine di milioni di shekel da Gaza, che sostiene appartenessero ad Hamas.

“E mangerete le ricchezze di tutte le nazioni”.

Oltre a saccheggiare gli effetti personali dei palestinesi, i soldati israeliani mangiano abitualmente il cibo che trovano nelle case abbandonate di Gaza. “Dopo due o tre settimane, i soldati usano qualsiasi cosa trovino, la puliscono e la disinfettano”, ha detto un soldato a +972 e Local Call – anche se, secondo lui, i soldati non dovrebbero usare il cibo trovato nelle case palestinesi nel caso sia contaminato. Altri hanno detto che non sono state date istruzioni precise su come comportarsi durante la permanenza nelle case, molte delle quali vengono incendiate o fatte saltare in aria dall’esercito una volta che non sono più utilizzabili.

In un recente articolo di Haaretz , i soldati israeliani hanno descritto le loro “esperienze” di cucina nelle case palestinesi utilizzando gli ingredienti che vi hanno trovato. “La cucina gazana, da quello che abbiamo visto, è piena di spezie”, ha detto un soldato nell’articolo. “In ogni casa si trovano molti mix in stile ras el hanout. Ci sono anche molte lenticchie, quindi all’inizio abbiamo preparato molti stufati ….. In ogni casa in cui siamo stati c’erano le olive che [i palestinesi] producono, che abbiamo assaggiato… Anche l’olio d’oliva è presente in ogni casa, a litri, e aiuta molto a migliorare qualsiasi cibo. Hanno anche un’ottima salsa piccante.

“A volte ci si imbatte in cose speciali: all’improvviso c’è l’aglio e poi ci si butta sulla pasta con pomodori e aglio”, ha proseguito il soldato. “Mi sono anche imbattuto in una salsa di carrube che abbiamo aggiunto al porridge ed era eccellente”.

Il mese scorso, una lettera pubblicata dal rabbinato militare ha fornito istruzioni dettagliate su come mantenere il kosher quando si utilizzano cibi e utensili trovati nelle case di Gaza. La lettera, firmata dal rabbino Avishai Peretz, termina con la direttiva biblica : “E mangerete le ricchezze di tutte le nazioni”.