Violenza umanitaria a Gaza

Articolo pubblicato originariamente su Forensic Architecture

Dal 7 ottobre 2023, Forensic Architecture ha documentato lo sfollamento di massa di civili palestinesi effettuato dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza e ha identificato tre fasi sovrapposte nella sua esecuzione. In tutte e tre le fasi, l’esercito israeliano ha ripetutamente abusato delle misure umanitarie degli ordini di evacuazione, dei “percorsi sicuri” e delle “zone sicure”, e non ha rispettato le leggi che ne regolano l’applicazione in un contesto di guerra. Questi schemi di violenza e distruzione sistematica hanno costretto i civili palestinesi a spostarsi da un’area pericolosa all’altra, confermando la conclusione, riecheggiata nelle testimonianze dei civili, nei resoconti dei media e nelle valutazioni delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie, che “non c’è un posto sicuro a Gaza”.

Fase 1: spostamento di massa da “nord” a “sud”.

13 ottobre – 24 novembre 2023

Individuiamo questa prima fase di sfollamento come iniziata il 13 ottobre 2023, quando l’esercito israeliano ha emesso un ordine per “l’intera popolazione della Striscia di Gaza a nord di Wadi Gaza” (circa 1,1 milioni di palestinesi) di evacuare e trasferirsi a “sud” entro 24 ore.

Figura 1. La regione indicata per l’evacuazione dall’ordine di evacuazione del 13 ottobre è evidenziata in giallo. L’area di questa regione è di 134 km², pari al 37% dell’area totale della Striscia di Gaza. (Architettura forense, 2024)

La nostra analisi delle immagini satellitari rivela che per diverse settimane, all’inizio di novembre, l’esercito israeliano ha scavato un percorso militare da est a ovest attraverso il tessuto vitale della Striscia di Gaza. Il nuovo percorso si trovava a 3 km a nord di Wadi Gaza e funzionava come un confine improvvisato e militarizzato che demarcava una nuova divisione nord/sud (Figura 2). Un posto di blocco militare è stato istituito all’intersezione tra questa linea di confine e Salah al-Din Street, la principale arteria di traffico di Gaza e l’unica via di evacuazione in quel momento. I palestinesi che cercavano di spostarsi verso sud lungo questa via si sono trovati circondati da cecchini all’arrivo a questo checkpoint e, secondo quanto riferito, è stato loro ordinato con un megafono, sotto la minaccia di colpi di avvertimento e arresti, di spogliarsi per essere perquisiti e di affrontare le telecamere, presumibilmente per la raccolta di dati biometrici. Dal 14 marzo 2024, i palestinesi sfollati non sono stati autorizzati dall’esercito israeliano a tornare “a nord” da ottobre, nemmeno durante il cessate il fuoco di novembre. I civili che hanno tentato di tornare indietro attraverso il checkpoint sono stati colpiti, alcuni mortalmente.

Figura 2. Immagini satellitari (© Planet Labs PBC) del 17 novembre mostrano l’estensione della linea di demarcazione non ufficiale che si estende dai confini occidentali a quelli orientali di Gaza. A sinistra: Wadi Gaza è segnato da una linea blu. A destra: Le immagini satellitari (© Maxar Technologies) del 14 novembre mostrano che è stato installato un nuovo checkpoint nel punto in cui questa nuova linea di demarcazione si interseca con Salah al-Din Street, una delle due principali arterie che collegano le regioni settentrionali e meridionali di Gaza e l’unica via di evacuazione in questo momento (indicata da una linea arancione continua). (Architettura forense, 2024)

Figura 3. A sinistra: vista aerea (immagini satellitari © Maxar Technologies) del checkpoint di Salah al-Din Street. A destra: Il checkpoint visto da una postazione militare israeliana (contrassegnata dall’icona di una telecamera sull’immagine di sinistra). Fonte video: https://twitter.com/darthintra/status/1724198163006038226 (Forensic Architecture, 2024)

Fase 2: La griglia di evacuazione

1 dicembre 2023 – in corso

Il 1° dicembre 2023, l’esercito israeliano ha introdotto una mappa di evacuazione interattiva basata su una griglia che divideva Gaza in 623 blocchi. Utilizzando questa griglia di evacuazione, l’esercito ha iniziato a ordinare l’evacuazione dei palestinesi nelle aree di Gaza, anche a sud di Wadi Gaza, come Khan Younis e i campi profughi nel centro di Gaza.

Figura 4. Grafico di tutte le aree della Striscia di Gaza a cui è stata ordinata l’evacuazione durante la Fase 1: quelle a cui è stato dato un “ordine di evacuazione” prima dell’introduzione del sistema a griglia numerata il 1° dicembre 2023 (in giallo chiaro), e quelle a cui è stato ordinato di evacuare utilizzando il sistema a blocchi numerati nella Fase 2 tra il 2 dicembre 2023 e il 6 marzo 2024 (in giallo scuro). Gli “ordini di evacuazione” si estendevano ai campi profughi al centro della Striscia di Gaza, come il campo profughi di Wusta, e a vaste aree della municipalità di Khan Younis. (Architettura forense, 2024)

Gli “ordini di evacuazione” emessi con riferimento a questa griglia sono stati imprecisi, incoerenti e talvolta persino contraddittori, causando panico e confusione tra la popolazione civile riguardo alle aree da evacuare. Ad esempio, in nove diversi “ordini di evacuazione”, le aree ombreggiate che designavano le “zone di evacuazione” (aree evidenziate in una mappa con l’indicazione di evacuare) non corrispondevano ai blocchi della griglia di evacuazione (Figura 6). Invece, le “zone di evacuazione” hanno seguito una logica diversa da quella della griglia, con il risultato che alcuni isolati della griglia sono stati inclusi solo parzialmente nelle zone designate. Ciò ha prodotto ulteriore incertezza tra i residenti palestinesi in quelle aree o nelle loro vicinanze su come interpretare correttamente queste mappe e i confini delle “zone” in esse raffigurate.

Figura 6. Un ordine di evacuazione pubblicato il 2 dicembre evidenziava un’area ellittica per l’evacuazione (linea tratteggiata). Mentre alcuni blocchi numerati si trovavano esattamente all’interno di quest’area ellittica, altri erano solo parzialmente inclusi (ambiguamente divisi dalla linea tratteggiata), sollevando dubbi sull’opportunità di evacuarli o meno. (Architettura forense, 2024)

Figura 7. L’accumulo delle aree per le quali è stata ordinata l’evacuazione nel corso delle tre fasi, insieme alle frecce annotate in questi ordini di evacuazione. (Architettura forense, 2024)

Sebbene, caso per caso, gli ordini di evacuazione possano apparire mal concepiti e persino incauti, se considerati collettivamente, essi dimostrano un sistematico sfollamento forzato su scala di massa, in base al quale i palestinesi sono stati progressivamente spinti in aree sempre più a sud, successivamente soggette ad attacco o ad evacuazione o ad entrambi. Mentre le aree a cui è stato ordinato di evacuare si sono espanse, l’invasione di terra israeliana è avanzata. Anziché impiegare queste “misure umanitarie” come mezzo per proteggere la vita dei civili, Israele ha invece amplificato il rischio per la vita dei civili, non rispettando inequivocabilmente le leggi che ne regolano l’attuazione e non fornendo un’adeguata giustificazione della loro necessità militare.

Fase 3: sfollamento di massa dalle “zone sicure”.

22 gennaio 2024 – in corso

Le immagini satellitari rivelano che per tutto il mese di gennaio, migliaia di palestinesi hanno cercato rifugio nell’Università di al-Aqsa, situata all’interno della “zona umanitaria di Mawasi”. Il 22 gennaio, l’esercito israeliano ha invaso questa “zona umanitaria”; il 29 gennaio, immagini satellitari aggiornate mostravano che l’esercito israeliano aveva demolito il fitto campo di tende nel campus dell’Università al-Aqsa. Le immagini satellitari dello stesso giorno mostrano i palestinesi sfollati fermati a un posto di blocco improvvisato ad al-Mawasi, rivelando che le “zone sicure” sono uno strumento per rafforzare il controllo israeliano sugli sfollati. Gli attacchi alle “zone sicure”, compresa Rafah, si sono intensificati nelle ultime settimane.

Figura 8. Una mappa che mostra l’area totale soggetta a ordini di evacuazione (in giallo) e le “zone sicure” (in blu). La distinzione tra “zone sicure dichiarate” e “regioni sicure dichiarate” è che queste ultime non hanno confini esplicitamente definiti; piuttosto, segnano intere municipalità dichiarate sicure dagli annunci israeliani (qui, Rafah e Deir al-Balah). (Architettura forense, 2024)

Abuso e strumentalizzazione degli “ordini di evacuazione” per facilitare gli spostamenti di massa, le vittime e gli atti di genocidio.

Ordini di evacuazione in aree già soggette a “ordini di evacuazione”.

In alcuni casi, ai palestinesi di Gaza è stato ordinato di evacuare in aree che a loro volta avevano ricevuto “ordini di evacuazione” meno di 24 ore prima. Ad esempio, il 2 dicembre 2023 è stato ordinato di evacuare e trasferire diverse regioni, tra cui al-Fukhari. Successivamente, il 3 dicembre, l’esercito israeliano ha ordinato alle zone del centro di Khan Younis di evacuare e trasferirsi ad al-Shaboura, Tel al-Sultan e al-Fukhari – queste ultime avevano già ricevuto l’ordine di evacuazione (vedi Figura 10).

Figura 10. Una mappa che mostra un ordine di evacuazione affisso il 3 dicembre 2023 (in giallo scuro, frecce rosse), confrontato con un ordine di evacuazione affisso il giorno precedente, il 2 dicembre 2023 (in giallo chiaro). Una delle frecce indica esplicitamente di spostarsi verso al-Fukhari (etichettato in rosso), che aveva già ricevuto l’ordine di evacuazione il 2 dicembre 2023. (Architettura forense, 2024)

Invasione di terra di aree che non avevano ancora ricevuto “ordini di evacuazione”.

La nostra analisi rivela che l’invasione di terra di al-Mawasi e della parte centrale della città di Khan Younis era già iniziata il 22 gennaio 2024, anche se nessuna di queste aree aveva ricevuto alcun “ordine di evacuazione” in quel momento. Mentre un “ordine di evacuazione” è stato emesso successivamente per il centro di Khan Younis il 23 gennaio 2024, dopo che l’invasione di terra dell’area era già iniziata, al momento in cui scriviamo al-Mawasi non ha ancora ricevuto un “ordine di evacuazione” formale ed è ancora designata come “zona sicura” – nonostante sia soggetta ad attacchi. L’ordine per Khan Younis è arrivato solo dopo l’assedio militare agli ospedali Nasser e al-Amal (vedi Figura 11) e l’attacco riportato alla scuola Khalidiya – anch’essa situata a Khan Younis – che fungeva da rifugio per i civili sfollati.

Figura 11. Mappa creata da Forensic Architecture degli ordini di evacuazione emessi dall’esercito israeliano fino al 22 gennaio (giallo), della “zona sicura” di al-Mawasi annunciata dall’esercito israeliano il 13 dicembre (blu) e dei dati ISW che mostrano l’invasione di terra israeliana fino al 22 gennaio (rosso). L’invasione di terra ha sconfinato sia oltre l’area di evacuazione annunciata che nella zona umanitaria di al-Mawasi. (Architettura forense, 2024)

Durata imprecisata degli “ordini di evacuazione

Il nostro studio ha rivelato numerosi casi in cui la durata degli “ordini di evacuazione” non era chiara, con alcune aree che hanno ricevuto la stessa direttiva più volte. Non era chiaro alle persone che risiedevano o si rifugiavano in queste aree quando si pensava che l'”ordine di evacuazione” sarebbe scaduto, o se fosse sicuro per i residenti tornare nelle aree in questione. L’area del campo di al-Nusairat, ad esempio, ha ricevuto diversi “ordini di evacuazione” nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2023 e l’8 gennaio 2024, innescando un significativo spostamento verso le “zone sicure” designate a Deir al-Balah e Rafah. Una combinazione di attacchi successivi a queste “zone sicure” e l’assenza di ulteriori “ordini di evacuazione” per al-Nusairat ha portato le famiglie sfollate a credere di poter tornare in sicurezza alle loro case nel febbraio 2024. Tuttavia, all’inizio di febbraio l’esercito israeliano ha condotto nuovamente una serie di attacchi aerei in queste aree, causando vittime civili tra coloro che erano rientrati. Utilizzando testimonianze e filmati, l’Architettura forense ha verificato l’uccisione di due donne palestinesi il 10 febbraio 2024, pochi giorni dopo il loro ritorno ad al-Nusairat da Rafah.

Modelli di spostamento consecutivo

Nella nostra analisi, abbiamo osservato che gli “ordini di evacuazione” hanno facilitato molteplici spostamenti sequenziali e consecutivi. Durante le diverse fasi degli “ordini di evacuazione”, i palestinesi di Gaza sono stati istruiti ad evacuare in aree che avevano ricevuto il proprio “ordine di evacuazione”. Ad esempio, come parte della prima fase degli “ordini di evacuazione”, l’esercito israeliano ha ordinato che l’intera popolazione a nord di Wadi Gaza si trasferisse “a sud”, in aree come Khan Younis e Nusairat. Successivamente, nel dicembre 2023, l’esercito israeliano ha iniziato a usare la “griglia di evacuazione” per ordinare ai palestinesi di quelle stesse aree “meridionali” di trasferirsi ancora più a sud, in “zone sicure”, tra cui Rafah, che da allora è stata attaccata e continua a essere minacciata da un’invasione di terra. Durante la fase 2 degli “ordini di evacuazione”, l’8 dicembre 2023, i residenti di Jabaliya, Shujaiyeh, Zaytoun e della Città Vecchia di Gaza hanno ricevuto l’ordine di evacuare verso la parte sud-occidentale di Gaza City. Il 29 gennaio 2024, le stesse aree della parte sud-occidentale di Gaza City hanno ricevuto un “ordine di evacuazione” che ordinava ai civili già sfollati di spostarsi ancora una volta verso Deir Al-Balah (vedi Figura 12).

Figura 12. Una mappa che mostra gli ordini di evacuazione del dicembre 2023 e del gennaio 2024, che operano insieme per spostare gli sfollati più volte. (Architettura forense, 2024)

Ordini di evacuazione in aree successivamente attaccate dall’esercito israeliano

La mattina del 20 febbraio 2024, alle 09:29 ora locale, l’esercito israeliano ha pubblicato un “ordine di evacuazione” per i quartieri di al-Zaitoun e al-Turkman (vedi Figura 13). L’ordine indicava ai palestinesi di questi quartieri di evacuare verso la “zona umanitaria di Mawasi” attraverso Salah al-Din Street. Circa undici ore dopo, sono emerse notizie online di attacchi ad al-Mawasi durante la notte e di un ulteriore avanzamento dell’operazione di terra israeliana nell’area. Come riportato da al-Jazeera il 21 febbraio, nonostante sia stata designata come “zona sicura” dall’esercito, al-Mawasi è stata sottoposta a pesanti bombardamenti, con bulldozer a terra e attacchi aerei da parte di droni d’attacco che hanno causato un certo numero di morti e feriti tra i civili. Medici Senza Frontiere (MSF) ha riferito che durante l’attacco del 20 febbraio 2024, un carro armato israeliano ha sparato contro una casa che ospitava membri di MSF, uccidendo due membri delle loro famiglie. L’esercito israeliano ha impartito lo stesso ordine il 21 febbraio ai residenti di al-Zaitoun e al-Turkman, istruendoli a recarsi ad al-Mawasi anche se la “zona sicura” era stata attaccata e i carri armati israeliani erano ancora nell’area.

CONTINUA SU https://forensic-architecture.org/investigation/humanitarian-violence-in-gaza