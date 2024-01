Voci da Gaza: giorno 100

Il centesimo giorno della guerra a Gaza, 14 gennaio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

Cento giorni di isolamento, sotto il mirino di razzi e granate, per poi tornare alla vita

Oggi sono trascorsi cento giorni dalla brutale aggressione sionista alla Striscia di Gaza. Cento giorni in cui abbiamo vissuto nella vera paura e nel terrore, durante i quali i nostri cuori si sono spezzati per la disperazione di sopravvivere vedendo la raffica di missili piovere su di noi a destra e a sinistra, e ad ogni incursione pensavamo che forse ci avrebbero preso di mira direttamente, soprattutto quando vedevamo con i nostri occhi gli edifici e le torri intorno a noi trasformarsi in rovine, subito dopo l’atterraggio dei devastanti missili.

Per cento giorni, la morte si è avvicinata a noi più volte, poi siamo tornati di nuovo in vita, perché non eravamo tra i martiri, e ispezionavamo i nostri corpi dopo ogni incursione che scuoteva la nostra casa e assordava le nostre orecchie per assicurarci che noi non siamo rimasti feriti e non abbiamo perso uno dei nostri organi, soprattutto perché abbiamo visto nei notiziari che gli ospedali avevano perso la capacità di fornire servizi medici. Oltre ai bombardamenti aerei degli stessi ospedali e all’ingresso dell’esercito di occupazione sionista in loro, trasformandoli in luoghi in rovina, e uccidere un bel po’ di personale medico.

Sono passati cento giorni, di cui più della metà, siamo rimasti isolati e tagliati fuori dal mondo senza contatti o comunicazioni. Per circa un terzo dei giorni all’inizio dell’aggressione, le comunicazioni e Internet erano disponibili, a volte con qualche interruzione. Poi, a causa delle continue interruzioni di corrente, la maggior parte delle persone non era in grado di utilizzare le reti di comunicazione o i loro dispositivi. Inoltre, il governo di guerra sionista, di tanto in tanto, interrompeva completamente le comunicazioni per continuare il nostro isolamento dal mondo e, in questo contesto, ha preso di mira con i suoi aerei decine di giornaliste e giornalisti e le famiglie di alcuni di loro uccidendoli direttamente per frenare la verità e la bruttezza di questa insidiosa aggressione.

Cento giorni durante i quali non abbiamo potuto muoverci, soprattutto durante l’intensificarsi delle operazioni militari, a parte la settimana della tregua temporanea. Non potevamo lasciare le nostre case a causa dei continui bombardamenti di aerei e artiglieria, e prima che l’esercito di occupazione sionista entrasse nella Striscia via terra, non osavamo spostarci se non di poco, sia che si trattasse del panificio vicino a casa mia o del negozio di alimentari accanto all’edificio per garantire le nostre necessità quotidiane, ma dopo meno di un mese dall’inizio dell’aggressione, i bombardamenti continuarono sulla zona e non c’erano più nemmeno una panetteria o un negozio di alimentari. L’intera zona e la strade di Al Nasr sembrano una zona fantasma invivibile a causa della completa distruzione delle infrastrutture.

Durante cento giorni di isolamento, le linee elettriche furono tagliate dal governo di occupazione sionista, e forse alcuni fortunati che avevano i pannelli solari furono in grado di generare un po’ di elettricità e guardare le notizie in televisione, mentre il resto, che è la stragrande maggioranza della gente, era completamente isolata anche dalle notizie, sapeva solo che i missili cadevano nei loro dintorni, distruggendo gli edifici sulla testa di chi si trovava lì, o di coloro che correvano per sfuggire alla raffica di proiettili mortali verso gli ospedali, credendoli essere luoghi sicuri. Hanno avuto l’opportunità di ascoltare notizie direttamente dalla bocca della gente sulle disgrazie, le calamità e le storie di massacri di massa commessi dai soldati sionisti contro le famiglie, soprattutto dopo l’ingresso di terra nella Striscia di Gaza, prima nel nord della città di Gaza, poi nella stessa città di Gaza, in fine l’atrocità dell’aggressione e dei crimini genocidi si sono diffuse nel resto delle aree della Striscia di Gaza, e I massacri sono ancora in corso nella parte orientale della Striscia di Gaza e a Khan Yunis.

Nel giro di cento giorni, l’occupazione sionista ha distrutto il 90% degli edifici nel nord di Gaza city e l’85% nella città di Gaza e nei campi profughi di Bureij, Maghazi e Nuseirat. Quando si parla di 350.000 unità abitative distrutte, ciò significa che 350.000 famiglie, ovvero circa un milione e settecentomila donne, uomini e bambini palestinesi, sono stati forzatamente sfollati e diventati senza casa. Forzatamente sfollati dalle loro città, villaggi e campi profughi verso il sud della Striscia di Gaza, dove la maggior parte di loro dorme in tende all’aperto che non li proteggono dal freddo invernale, dal vento e dalla pioggia.

Nessuno pensava che la brutale aggressione sionista sarebbe durata così a lungo, poiché la maggior parte di noi pensava che, nel peggiore dei casi, non sarebbe durata più di un mese.

La mia vicina, sfollata a Rafah, dice: “Non pensavo che la questione sarebbe durata così a lungo, e pensavo che saremmo usciti di casa solo per due o tre giorni”. Questa è stata la sua risposta in una conversazione tra noi al telefono quando le ho chiesto perché non mi ha lasciato la chiave di casa sua in modo che potessi prendermene cura in sua assenza, soprattutto perché una parte della sua casa era danneggiata, e i ladri che hanno messo a soqquadro la mia casa hanno fatto la stesso cosa a casa sua.

Anche i miei colleghi del centro mi chiedono ogni volta che abbiamo la possibilità di comunicare, sia per telefono che per SMS: “Quando finirà questa aggressione, professoressa? E perché ci è voluto così tanto tempo questa volta?” Ancora oggi tutti quelli che mi chiamano continuano a ripetere : “Se Dio vuole, sarà difficile e passerà e non per molto”!!!

In effetti, dal primo giorno dell’aggressione sionista, non avrei mai pensato che sarebbe stata una fase breve, come è successo negli attacchi israeliani degli ultimi quindici anni. L’aggressione del 2014 è stata la più lunga di tutte, essendo durata 51 giorni. Ne sono convinta perché per la prima volta, le fazioni palestinesi hanno l’iniziativa di rispondere ai crimini commessi dall’esercito dell’occupazione e dai coloni, crimini che continuano ad essere commessi contro il nostro popolo in Cisgiordania, ciò ha umiliato l’occupazione e la sua arroganza, considerando che il suo esercito è il più forte della regione, soprattutto di fronte alla debolezza e alla vergogna degli eserciti arabi che non hanno potuto affrontare nemmeno una volta l’esercito di occupazione sionista e non hanno ottenuto alcuna vittoria, anche parzialmente.

Dietro questa arroganza, sfida e insistenza sulla continuazione di questa aggressione brutale c’è anche l’enorme forza che sostiene lo Stato di occupazione razzista come stato esclusivamente entico-religioso e coloniale, da parte degli Stati Uniti d’America, della Gran Bretagna e della maggior parte dei paesi dell’Unione Europea, e anche il silenzio assoluto dei regimi arabi nel pronunciare anche solo espressioni di sostegno al nostro popolo che soffre sotto il giogo di questa odiosa occupazione. Oltre al sostegno militare e logistico che lo Stato occupante riceve da alcuni regimi arabi, che forniscono potere alle basi militari americane attraverso il loro petrolio, denaro e terre.

Ora, dopo cento giorni di questa crudele e feroce aggressione contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, vediamo che lo Stato di occupazione sionista non cesserà facilmente la sua aggressione e continuerà ad attuare i suoi piani razzisti e espansionistici per annientare il maggior numero possibile del nostro popolo e completare il piano di distruzione di ciò che resta nella Striscia di Gaza, di edifici e strutture, e tutto questo sarà – come è successo durante i cento giorni – davanti agli occhi dei regimi mondiali, e davanti agli occhi degli organismi delle Nazioni Unite che si oppongono ufficialmente al nostro popolo e sostengono lo Stato di occupazione sionista nei suoi piani razzisti. Ma nonostante la tirannia di questa aggressione e la forza dei suoi sostenitori, l’aggressione brutale dovrà necessariamente cessare con la pazienza, fermezza e determinazione del nostro popolo a sopravvivere con tutti i mezzi possibili.