Voci da Gaza: giorno 101

La vita si rinnova con la nascita di nuovi figli e l’aggressione sionista si fa più feroce

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

A cento giorni dall’aggressione brutale sionista, la gente di Gaza credeva che saremmo entrati in una tregua temporanea, al punto che alcuni consideravano quel desiderio qualcosa di realizzato, soprattutto con il ritiro parziale dell’esercito sionista da all’interno di Gaza City verso le linee di contatto, così la gente ha cominciato ad affluire in gran numero nelle strade di Gaza City e nel nord della città.

L’ho visto con i miei occhi quando sono uscita oggi con la mia parente, che è rimasta stupita dalla quantità di movimento mentre ci trasferivamo in una zona vicina per visitare mio nipote e sua moglie, che hanno avuto una bellissima bambina circa un mese fa. Il momento della sua nascita è stato molto delicato, poiché coincideva con l’ingresso dell’esercito di occupazione nella nostra zona e l’assedio che siamo stati costretti a subire fino al ritiro dell’esercito con i suoi soldati e carri armati, e ovviamente non avevamo precedentemente potuto visitarli per festeggiare la sicurezza della neonata e della mamma, cosa che ha creato in noi e in loro gioia e gratitudine per questo incontro, avvenuto dopo che tutti avevamo perso la speranza di incontrarci e anche nella vita, a causa della l’entità del pericolo che ci ha assalito nel corso di un mese intero.

Eravamo molto ottimisti riguardo alla nascita di questa bambina e di altri bambini che nascono ogni giorno nella Striscia di Gaza, per compensare alcuni dei bambini che abbiamo perso e che sono stati assassinati durante i cento giorni bui.

È importante ricordare sempre che le affermazioni del governo sionista e dei suoi sostenitori sono completamente false. In questa feroce aggressione non hanno preso di mira i combattenti della resistenza o i leader del movimento di Hamas, come afferma l’esercito sionista nella sua dichiarazione che eliminerà il movimento Hamas, mentre ad essere effettivamente eliminati sono stati i civili indifesi, che hanno raggiunto i 24.100 martiri. Di loro circa la metà erano bambini. Nei 100 giorni furono uccisi circa 12.000 bambine e bambini, con una media di 120 bambini al giorno, mentre il numero dei martiri maschi e femmine fu più o meno uguale, raggiungendo circa 6.000 donne e 6.000 uomini, ovvero l’occupazione ha ucciso in media 60 donne e 60 uomini al giorno. Inoltre, non dobbiamo dimenticare i 352 martiri uccisi dall’esercito di occupazione sionista, sia ai checkpoint che durante gli scontri durante i raid dell’esercito israeliano nelle città, nei villaggi e nei campi profughi in Cisgiordania.

Inoltre, circa 60.834 donne, bambini e uomini sono rimasti feriti, la maggior parte dei quali gravemente feriti, con un’alta probabilità di invalidità permanente per circa più del 10% di loro.

È importante sapere che l’aggressione continua e non si è fermata, e si fa sempre più feroce nei governatorati del Centro e del Sud, dove ogni giorno vengono uccisi decine di cittadini, bambini, donne, e uomini.

L’occupazione sionista sta distruggendo tutti gli edifici e le strutture ancora in piedi, mentre aerei e artiglieria pesante inseguono gli sfollati che, nelle tende e nei centri di accoglienza, cercano di rifugiarsi per sfuggire alla raffica di proiettili.

Per quanto riguarda Gaza City e il suo nord, la nostra valutazione è stata che l’esercito sionista non si è ritirato del tutto, ma piuttosto si è riposizionato, e ora sta riprendendo ferocemente i suoi raid, ed eccoci qui a trascorrere questa serata sotto la minaccia di attacchi aerei qua e là.

Speriamo che i prossimi giorni passino bene, e non sappiamo quanto dureranno, ma speriamo che questo sanguinamento dalla nostra carne e dalle nostre ossa non continui, e che questo vergognoso annientamento della vita della nostra gente non continui, e speriamo che questa odiosa aggressione finisca e che lo stato occupante venga sconfitto dalla Striscia di Gaza il prima possibile.