Voci da Gaza: giorno 109

Centonovesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 23 gennaio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

Chi osa alzare la voce per porre fine alla divisione politica palestinese e ottenere la vittoria sull’aggressione sionista?

Non è un segreto per nessuno come la barbara aggressione sionista abbia distrutto la Striscia di Gaza dal nord al sud, provocando decine di migliaia di morti e feriti di entrambi i sessi, e continua tuttora nelle sue forme più brutali. La ferocia e la la brutalità di questa aggressione si estende anche alla Cisgiordania nelle sue città, villaggi e campi profughi.

Nonostante tutto l’orrore a cui è esposto il nostro popolo, le forze politiche non fanno un solo passo per porre fine alla divisione politica, né fanno alcuna concessione per raggiungere un livello minimo di solidarietà e unità nazionale. Ciò che porta ad ulteriore tristezza e amarezza è che alcuni di coloro che affermano di essere leader rilasciano dichiarazioni qua e là mentre sono bendati e non vedono l’enormità di ciò che sta accadendo sul campo, come se la gente di Gaza fosse diventata una palla consumata che ognuno di loro lancia da una parte all’altra.

Da un lato, il movimento di Hamas è salito in cima all’albero e ha preso la decisione di entrare in guerra, senza che fosse chiaro come sarebbe tornato con i piedi per terra: è chiaro che non aveva stimato in anticipo l’entità della reazione sionista, e non pensava che i suoi alleati non le avrebbero fornito sostegno a scapito dei loro interessi o degli interessi dei loro paesi. Qui vediamo gli interventi timidi e limitati degli Hezbollah che si dichiarano alleati, e da loro non ci aspettiamo altro in realtà. Non c’è dubbio che anche la sicurezza del popolo e del territorio libanese ci preoccupa. Allo stesso tempo, l’Iran desidera non entrare in guerra con l’alleanza coloniale occidentale e si accontenta di un sostegno indiretto, che è debole e non produce alcun risultato fruttuoso.

Ma diagnosticare la verità di questa realtà non significa sottovalutare la portata degli attacchi inflitti dalla resistenza di Hamas, e il modo in cui ha inflitto allo stato occupante perdite materiali, umane e morali che hanno scosso l’immagine dell’entità sionista e del suo esercito davanti al mondo. Non c’è dubbio che ciò avrà un impatto importante sullo Stato occupante, ora e in futuro, ma tutto ciò non può essere paragonato ai crimini dello Stato occupante contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza, che è stata quasi completamente distrutta. E non è chiaro all’orizzonte quando finirà questa aggressione e se sarà possibile ricostruire la Striscia di Gaza e se ciò accadesse davvero, ci vorranno anni, quindi come possiamo risarcire coloro che abbiamo perso ei loro cari?

D’altro canto, l’Autorità Nazionale e le fazioni partner dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina si lavano le mani di ciò che ha fatto il movimento Hamas e credono che Hamas debba scendere dalla cima dell’albero da solo, e sfortunatamente senza che le fazioni dell’organizzazione presentino un’alternativa convincente al popolo nell’affrontare l’occupazione, che continua le sue politiche repressive in Cisgiordania e trattiene i fondi dell’autorità, ostacolando il movimento di molti leader attivisti, facendo irruzione in città, campi e paesi, arrestando migliaia di persone, uccidendone centinaia e distruggendo case davanti agli occhi dell’autorità, che resta impotente , al punto che è impossibile immaginare come un funzionario di qualsiasi fazione politica possa vantarsi di dichiarazioni di protezione delle persone e dei loro interessi, e non è nemmeno in grado di farlo comunicare tramite il cellulare con un cittadino della Striscia di Gaza o spostarsi da casa al suo ufficio senza il permesso dello Stato occupante.

Tutto questo viene ora presentato con forza davanti ai partiti della divisione politica, e le persone, sia nella Striscia di Gaza che in Cisgiordania, chiedono che si assumano le proprie responsabilità per soddisfare i propri interessi e proteggere la causa nazionale.

Ma perché non prendiamo una lezione dai nostri nemici, soprattutto quando vediamo come i partiti sionisti che sono partner nel governo dello stato occupante, e nonostante le grandi differenze e divisioni interne tra loro, stanno in una trincea e uniti per distruggere il nostro popolo e di vendicarsi con l’obiettivo di proteggere i loro interessi.

Abbiamo urgentemente bisogno di unire le energie delle forze politiche per raggiungere l’unità nazionale e porre fine alla maledetta divisione politica interna, per proteggere la causa nazionale e porre fine a questa odiosa aggressione.