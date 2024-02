Voci da Gaza: giorno 118

Centodiciottesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 1 febbraio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

No comment !!! Sostegno arabo creativo allo stato di occupazione sionista

In un momento in cui l’esercito israeliano impedisce l’ingresso dei camion degli aiuti umanitari diretti verso Gaza City e il suo nord, e li sta addirittura bombardando, in un momento in cui uccide ancora più cittadini donne, bambini e uomini, mentre il sangue versato scorre nelle strade e nei vicoli della Striscia di Gaza, i media sionisti stanno facendo circolare notizie sulla disponibilità di una nuova via terrestre che attraversa gli Emirati Arabi Uniti e il Regno dell’Arabia Saudita fino alla Giordania e poi nello Stato sionista, per garantire i suoi bisogni di rifornimenti e attrezzature su camion che portano il nome degli Emirati Arabi Uniti, in modo che non vengano presi di mira durante il loro viaggio, come accade alle navi dirette a loro nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

Un’altra notizia scioccante che circola nei notiziari per una inchiesta condotta da un’istituzione francese , secondo cui gli agenti di viaggio impongono una tassa sui camion umanitari che entrano a Gaza, dove si sentono parlare di agenti di viaggio per attraversare il valico di Rafah e delle ingenti somme che i cittadini sono costretti a pagare.

Per quanto riguarda noi nella Striscia di Gaza, viviamo ancora sotto bombardamenti, distruzione, uccisioni, fame, freddo e persone in tende all’aperto, e il nostro popolo desidera ancora sperare che la cavalleria si risvegli nelle coscienze dei governanti arabi, ma sfortunatamente non c’è vita in colui che chiami.

Parlare di aiuti umanitari è una bugia: a Gaza City e nel suo nord non c’è né farina né grano, niente pane, e non c’è nemmeno tutto ciò che è fatto di grano, pasta, bulgur e semola. Per quanto riguarda il riso su cui la gente faceva affidamento durante i giorni dell’aggressione, ha cominciato a scarseggiare sui mercati, il suo prezzo aumenta sempre di più e non ci sono lenticchie né alcun tipo di grano secco.

Nessun combustibile o gas per cucinare è disponibile. Le persone cercano legna da ardere tra i resti dei mobili nelle case demolite, usati come combustibile per accendere un fuoco per ottenere acqua calda o un pasto caldo.

Ciò che in realtà sta accadendo alla luce di questo freddo è che non c’è riparo per centinaia di migliaia di cittadini, che vivono in case distrutte come se fossero all’aperto.

La vita si sta restringendo e il cappio si sta stringendo, e stiamo ancora cercando uno spiraglio di luce in questa oscurità che speriamo di vedere, anche da lontano.