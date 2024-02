Voci da Gaza: giorno 129

Centoventinovesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 12 febbraio 2024

Lo stato di non guerra e di non pace nella città di Gaza e nel suo nord: molte case non esistono più sulla mappa e grande preoccupazione per Rafah e coloro che ci vivono.

Oggi, la mia parente e la sorella della mia amica hanno deciso di andare a ispezionare le case dei loro parenti, e io intendevo andare con loro a ispezionare la mia casa, ma ho esitato molto. Alla fine ho deciso di non andare, perché provavo una sensazione di disagio all’idea di uscire di casa per paura di una situazione di sorpresa improvvisa che ci siamo abituati a dover affrontare di tanto in tanto, con le forze di occupazione sioniste che entrano senza preavviso in qualsiasi quartiere di Gaza, assediandolo e uccidendo persone a caso, sia con l’artiglieria che con i cecchini, perfino nei luoghi da cui hanno dichiarato di essersi ritirati.

Quindi il rischio di spostarsi è grande, e la mia esitazione è aumentata, soprattutto dopo aver saputo che due giorni fa i parenti di una mia amica stavano cercando di controllare la loro casa, ma sono stati bombardati da un aereo insidioso, che ne ha uccisi due e ferendo gli altri. La guardia del centro mi ha detto che è stato quasi ucciso dai proiettili sparati contro di lui e quelli che erano con lui mentre cercavano di avvicinarsi ad un camion di aiuti che trasportava farina. Quando gli ho chiesto perché rischiava la vita in questo modo, mi ha risposto: “Cosa vogliamo fare, professoressa? Noi adulti possiamo tollerare, ma quando un bambino chiede un panino al zaatar (timo) e non c’è il pane, come può capire , non posso farci nulla”

Muoversi per le strade di Gaza City non è più facile, poiché ci sono gli scavi e la chiusura delle strade con enormi barriere di sabbia da parte dei soldati sionisti, e non posso camminare lunghe distanze vista la scarsità di mezzi di trasporto. Se avessi trovato un’auto che mi portasse, avrei dovuto percorrere molte strade alternative per raggiungere la mia destinazione, quindi la decisione è stata di rimandare la partenza a un momento migliore.

Adesso si parla dell’aggressione sionista contro la città di Rafah, e si pongono molte grandi domande: dove saranno sfollate le persone questa volta? Torneranno nelle aree da cui sono partiti, o l’esercito sionista continuerà a portare avanti le sue operazioni militari senza aspettare la migrazione delle persone, cosa che causerà altri martiri e feriti? Oppure saranno sfollati in base all’accordo che il capo del governo di guerra sionista, Netanyahu, parla di concludere con l’Egitto riguardo all’aggressione contro Rafah? Ma la natura dell’accordo non è ancora stata resa nota, se prevederà o meno lo spostamento di persone da Rafah al Sinai.

Sono riuscita a comunicare con la mia amica sfollata a Rafah tramite WhatsApp quando ha ricevuto un segnale Internet più forte del solito e mi ha informato che la notte precedente era stata difficile e crudele e che il terrore si era impadronito di tutti a Rafah dopo l’inizio della guerra. Brutali operazioni militari sulla città e nei suoi dintorni, in cui sono morte quasi un centinaio di persone, oltre ai feriti e ai dispersi sotto le macerie.

Sembra che il governo di guerra abbia sentito una qualche vittoria, o che abbia illuso l’opinione pubblica, dopo essere riuscito a trovare due prigionieri in una delle case appartenenti a una piccola fazione, utilizzando un grosso contingente delle sue forze speciali e sicuramente con la l’aiuto di alcuni agenti un po’ deboli di mente, il che ha giustificato il vasto attacco alla piazza residenziale, che ha provocato un gran numero di vittime.

Queste condizioni non ci permettono di sentirci rassicurati, perché ci troviamo di fronte a un nemico brutale che non conosce pietà e allo stesso tempo non valorizza nemmeno i suoi sostenitori e alleati, poiché il governo di guerra sionista insiste nel portare a termine i suoi piani per distruggere Rafah, e non risponde a tutti gli sforzi e gli appelli, anche da parte dei paesi europei, per fermare questa aggressione, perché sanno che le loro posizioni sono formali per assorbire la rabbia delle masse arrabbiate nei loro paesi che rifiutano la continuazione di questa aggressione .

Oggi, come ogni giorno, viviamo in uno stato di ansia, uno stato di guerra e uno stato di non guerra, entrambi peggiori dell’altro. All’improvviso, dopo esserci sentiti un po’ al sicuro, sentiamo un missile aereo atterrare non lontano, e le nostre gambe tremano per la paura mentre questo missile si avvicina a noi. Non c’è dubbio che tutti nella Striscia di Gaza vivono nella stessa situazione, poiché nessun posto è ancora sicuro.

Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione