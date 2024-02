Voci da Gaza: giorno 131

Centotrentunesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 14 febbraio 2024

L’aggressione sionista continua in tutte le sue forme e colori

Nonostante l’affermazione secondo cui l’esercito sionista si sarebbe ritirato dalla città di Gaza e dal suo nord, anche le operazioni militari continuano a un ritmo pericoloso. Quando l’esercito era presente sul terreno nel cuore delle zone, sapevamo che questo quartiere era pericoloso e che l’altro era relativamente sicuro, e la gente si spostava qua e là in base alle zone sicure. Ma ora, nonostante il ritiro dell’esercito, tutti i quartieri sono diventati insicuri, una persona cammina per strada rassicurata, solo per essere sorpresa da un missile aereo che atterra davanti a lui, prendendo di mira un’auto che passa sulla stessa strada, come è successo con il figlio della mia parente. Se non fosse stato in un angolo relativamente remoto, probabilmente avremmo ricevuto brutte notizie.

Le operazioni continuano a prendere di mira le case qua e là e a prendere di mira assembramenti di cittadini, sia in mercati casuali creati dalla guerra, sia in luoghi in cui stanno cercando di connettersi ad una rete di comunicazione. Tutto ciò fa temere qualsiasi movimento e conferma che questo nemico è feroce e che non ha buone intenzioni. Giungono notizie sull’operazione di aerei da ricognizione il cui compito è quello di spiare le telefonate della gente.

Vediamo anche come continua la minaccia nei confronti degli abitanti di Rafah, che li ha portati a decidere di sfollarsi ulteriormente nella zona di Deir al-Balah e dintorni, senza alcuna garanzia per la loro sicurezza. Non sanno nemmeno se saranno costretti a sfollarsi nuovamente, mentre l’esercito sionista minaccia la popolazione di Rafah e per garantire lo sfollamento della maggioranza, li perquisisce ai posti di blocco, arresta e rapisce uomini e donne al loro passaggio.

Anche se ieri ero felice per il graduale ritorno delle comunicazioni, oggi, dopo aver chiamato un mia mia amica, sono diventata molto nervosa per la notizia del martirio del fratello di alcuni, del padre di altri e dei figli della sorella di un’altra collega. Queste notizie era lontane da me, ma oggi ho paura di contattare qualcuno dei miei amici per paura di sentire notizie dolorose su altre conoscenze che l’aggressione sionista trucida ogni giorno e ogni notte.

In effetti, dal 7 ottobre non abbiamo affatto la sensazione che questa aggressione si sia attenuata, anzi, continua anche quando i bombardamenti si placano, a causa del suo impatto sui dettagli della nostra vita quotidiana. Ad esempio, nella mancanza di beni di prima necessità come il gas da cucina, la cui perdita provoca crisi ricorrenti: ieri, ad esempio, abbiamo avuto un grosso problema a causa della mancanza di alcol per far funzionare il fornello che utilizziamo per far bollire l’acqua per bere e cucinare. Per fortuna mi sono ricordata che in casa avevo una quantità di alcolici, quindi siamo corsi a prenderli. Siamo anche costretti a usare la legna per bruciare legna o carbone, come è il caso di tutti gli abitanti di Gaza e del nord senza eccezione, il cui fumo penetra nei nostri petti, occhi e vestiti. Non avrei mai immaginato di sedermi un giorno a bruciare legna per ottenere acqua calda per lavarmi o per qualsiasi altro uso.

D’altro canto, la perdita di grano e farina significa l’assenza di pane e di tutti i prodotti che necessitano di questi materiali, come la pasta. Non sappiamo quando sarà disponibile la farina di frumento, quindi oggi abbiamo mescolato una grande quantità di farina di mais con quello che ci era avanzato per fare il pane. La prossima volta, tra due giorni, mescoleremo il mais con la farina di fette biscottate, e poi aspetteremo il sollievo. Siamo anche preoccupati che la quantità di riso di cui disponiamo si stia gradualmente esaurendo, e questo vale per molti prodotti di base.

Gli effetti dell’aggressione sionista penetrano in tutti i nostri pori e momenti di vita. Oggi, mentre parlavo con la mia amica, a cui è morto il padre senza che le porgessi le mie condoglianze, le ho chiesto scusa perché non avevo saputo subito dell’accaduto per l’impossibilità di comunicare, e lei mi ha risposto: “Questa guerra non ci ha permesso nemmeno di piangere i nostri morti, forse la morte di mio padre è più confortante di questa vita che stiamo vivendo”.

Qui aspettiamo che le cose cambino e che il sollievo sia vicino, secondo il parere della madre della mia amica, speriamo che lo sviluppo degli eventi porterà alla fine di questa odiosa aggressione.

Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento