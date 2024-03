Voci da Gaza: giorno 151

Centocinquantunesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 5 marzo 2024

Di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

La fame sotto aggressione distrugge i corpi delle persone e cambia le priorità di molti

Gli occhi dei bambini guardano verso il cielo dai tetti, e le loro grida si fanno più forti mentre indicano con le mani o agitando i loro vestiti rossi quando gli aerei passano sopra di loro, pensando che il pilota li possa vedere mentre aspettano gli aiuti che lancerà. Ma quando il vento porta via il paracadute, le loro voci si fanno più forti, maledicendolo perché non ha lasciato cadere una scatola di aiuti sul tetto.

Questa è diventata la situazione quotidiana in tutti i quartieri, soprattutto in quelli densamente popolati, perché la capacità delle persone di tollerare la fame si sta gradualmente indebolendo e non hanno la possibilità di acquistare i beni di prima necessità, il cui prezzo è diventato altissimo, anche se si trovano nei mercati farina, riso, legumi e prodotti in scatola.

L’oppressione si impadronisce di tutti, uomini e donne, perché non riescono a procurarsi almeno un pasto al giorno. È inimmaginabile la crudeltà che si prova quando un uomo o una donna sono costretti ad abbassare la testa in segno di umiliazione per chiedere ciò che può soddisfare la fame dei propri figli, come è successo con alcuni quando le loro case furono demolite e vagavano per le strade, in cerca di luoghi in cui alloggiare o di centri di accoglienza, dove pregavano gli altri sia nelle case distrutte o nei centri di accoglienza affinché accettassero di ospitarli.

Quando sono passata davanti al mercato popolare, qualche giorno fa, ho trovato bambini di entrambi i sessi in piedi dietro piccole bancarelle o in mezzo alla strada che vendevano i loro beni semplici, che potevano essere salsa di pomodoro in scatola, rotoli di carta igienica o sacchetti di latte in polvere proveniente da quanto distribuito prima dell’aggressione in aiuti dell’UNRWA, o anche articoli per la casa, vestiti usati o materassi di spugna che hanno ricevuto come aiuti. Sono costretti a venire al mercato, sperando di vendere ciò che non ritengono essenziale per acquistare ciò che per loro è più importante.

Una delle ragazzine di dodici anni trainava un carretto che trasportava una grande quantità di sacchi di carbone. Le ho chiesto: “Perché stai trainando questo carro pesante?” Lei ha risposto: “Mio padre è ferito e dorme a casa, e io vendo carbone in modo che mia madre possa comprarci il cibo”.

Molti bambini lavorano anche per aiutare i genitori, come uno di loro che stava mettendo davanti a sé un pezzo di formaggio giallo su un tavolo. Quando l’autista gli chiese quanto valeva un chilogrammo, il bambino rispose senza esitazione: “Cento shekel ($ 28)”. Naturalmente, il prezzo dell’intera fetta di formaggio prima dell’aggressione, che pesava un chilo e mezzo, era di 15 shekel, ovvero solo 4 dollari. Per quanto riguarda il negozio che vendeva alcuni tipi di torte e dolci, abbiamo trovato pezzi di sesamo, pistacchi e mandorle, e il prezzo di un quadrato (5 x 5 cm) era di cinque shekel (1,4 dollari), ovvero dieci volte il suo prezzo originale. Ho chiesto al bambino seduto dietro il bancone se avesse altri oggetti e il commerciante ha risposto con sicurezza: “No, Hajjah, Dio ha risarcito tutta la merce”, intendendo che ha venduto tutto ciò che aveva.

Prima dell’aggressione, le giovani donne potevano vendere solo all’interno di negozi di abbigliamento o di scarpe, o nei grandi magazzini, e non era facile per loro sedersi sulle bancarelle del mercato per vendere sacchetti di patatine o qualsiasi altra merce, poiché erano riservate solo alle donne anziane che si sedevano dietro le bancarelle e in giorni specifici, come il mercato del venerdì a Gaza City o in altri giorni della settimana in diverse regioni.

Oggi la situazione è cambiata, e la necessità ha costretto donne e ragazze a recarsi al mercato popolare, indipendentemente dal loro strato sociale o dal loro livello di istruzione. Forse alcune di loro all’inizio si vergognavano di trattare con gli altri, come una che ha lasciato suo figlio piccolo a contrattare per lei, ma con il tempo la barriera della paura e della vergogna si è rotta, e anche molti uomini non hanno più avuto problemi che le loro mogli o figlie stessero in piedi per vendere al mercato per ore.

Questa odiosa aggressione sionista non si è limitata ad essere un’aggressione militare con armi, aerei e artiglieria, e non ha preso di mira solo le persone uccidendole e ferendole, o distruggendo le loro case e istituzioni e sfollandole, ma è piuttosto un’aggressione globale ed è stata senza dubbio pianificata in anticipo, per costringere il popolo a inginocchiarsi davanti alla tirannia del potere del governo di guerra israeliano. Col passare del tempo, questo governo approfondisce il suo inganno e la sua insistenza nello sterminio di tutte le persone nella Striscia di Gaza, sia uccidendole con i missili, sia con le malattie, negandoci le medicine, o con la fame, negandoci il cibo. I massacri commessi dall’esercito sionista contro coloro che cercavano di ricevere gli aiuti dai punti di arrivo dei camion sono stati solo la punta dell’iceberg, mentre l’esercito sionista si vanta di affermare falsamente e in modo calunnioso di consentire agli aiuti di raggiungere Gaza.

Anche se negli ultimi giorni alcuni aerei hanno sorvolato i cieli di Gaza, e hanno lasciato cadere briciole: dall’aereo si gettano da otto a dieci scatole trasportate con paracadute, che contengono vari beni di prima necessità, tra cui pannolini per neonati e assorbenti, tè e caffè, un po’ di riso, e un po’ di pasta, ma questi aiuti non soddisfano il bisogno dei cittadini e cittadine di Gaza city e del nord, cento scatole al giorno non significano che la gente andrà a dormire sazia, soprattutto perché gli aerei non necessariamente portano scorte di cibo, che sono ciò di cui le persone hanno sostanzialmente bisogno alla luce della carestia.

Tutti aspettano la fine dell’aggressione per poter tornare alla loro vita normale e per poter superare questa messa alla prova, e fino ad allora tutti cercano il più possibile di essere pazienti con la loro fame e di sopportare l’oppressione, ma non accetteranno di inginocchiarsi in segno di sottomissione al nemico e ai suoi sostenitori americani ed europei che hanno liberato questo mostro sionista dalla gabbia, e non saranno in grado di riportarlo indietro prima che uccida anche loro.