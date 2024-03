Voci da Gaza: giorno 171

Centosettantunesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 24 marzo 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Salma e le altre: tra il cielo e l’assalto della barbara aggressione sionista

La “Salma” che conosco, la sua storia è simile a quella di molte, se non la maggior parte, delle donne di Gaza. È stata costretta a fuggire da Gaza City durante il primo mese dell’aggressione israeliana alla striscia, e ora vive in una tenda nella zona di Mawasi Rafah, vicino al mare. Non sapeva che il suo viaggio verso sud sarebbe stato faticoso e umiliante, e che avrebbe perso molti soldi e relazioni personali che non si sarebbe mai aspettata di perdere.

Salma inoltre non sapeva che questo sfollamento forzato l’avrebbe costretta a trasferirsi prima a casa di suoi conoscenti a Khan Yunis, poi da casa loro ad un’altra casa nella stessa zona, poi in una scuola di accoglienza, e poi ancora a Rafah in un’altra scuola. Dopo tutto questo, è stata nuovamente costretta a lasciare la scuola a causa delle cattive condizioni del posto e a trasferirsi in una tenda che ha acquistato per l’equivalente di circa settecento dollari, in collaborazione con altri parenti. Poi, con un gran numero di persone che si accalcavano all’interno della tenda, la maggior parte delle quali erano bambini piccoli, oltre al disagio derivante dalle loro interazioni con lei, è stata costretta a trasferirsi nuovamente in un’altra tenda con altre persone, cosa che le ha procurato ancora più spese.

Come Fatima, Samira, Laila e molte altre, Salma non immaginava che questo sfollamento forzato si sarebbe protratto per un numero imprecisato di mesi, e che potrebbe superare addirittura un anno. O che potrebbe non tornare mai più nella sua città , Gaza, e nella sua casa. Oppure, che se riuscisse a ritornare, potrebbe non ritrovare la sua casa, quella che aveva lasciato in fretta e con ansia dopo l’annuncio che aveva sentito alla radio, dai vicini e dai parenti che risiedono accanto a lei, con volantini che cadevano dal cielo “come pioggia” dagli aerei sionisti che ordinavano agli abitanti della zona di spostarsi verso Sud. Altrimenti, l’esercito di occupazione israeliana avrebbe diretto la sua rabbia contro di loro, e la rabbia di questo esercito non è facile da ignorare perché in pochi secondi si trasforma in proiettili e missili incendiari e mortali lanciati da aerei da guerra così distruttivi che l’edificio e coloro che vi si trovano vengono sepolti nel terreno senza che ci sia nessuno a salvarli.

Nella sua telefonata con me, Salma contemplava su “se e quando sarebbe tornata a Gaza City e alla sua casa?” è stanca di essere sfollata e di vivere in una tenda con persone che le sono estranee. Nonostante i suoi tentativi di adattarsi alle circostanze , nella tenda non ha alcun tipo di privacy, né quando dorme, mangia, beve, si lava, parla al telefono, o quando riceve ospiti come amici o parenti. Durante la conversazione mi ha commentato con frustrazione e disperazione: “A proposito, questa è la vita in tenda. Gli occhi sono sempre intorno a te, osservando cosa fai, con chi parli, chi ti visita, cosa hai comprato e… dimmi cosa porti con te, dettagli difficili da dire, solo Dio lo sa”, prima di concludere il suo commento con un profondo sospiro, sentii il suo dolore da lontano.

Mi ha spiegato il livello del caro vita che la costringe a mangiare qualsiasi cibo disponibile, perché non può permettersi di comprare quello che vuole, ed è anche costretta a condividere ciò che mangia e beve con coloro con cui vive; se ha bisogno o desidera comprare qualche tipo di verdura o frutta, conoscendo i prezzi alti, è costretta a comprarne abbastanza per tutti i presenti nella tenda, quindi si astiene dal comprare qualsiasi cosa perché i soldi che ha sono limitati e stanno per finire.

Ho esitato ad informarla che la sua casa è stata quasi distrutta. Meno di un mese dopo la sua partenza dall’esercito di occupazione di terra che ha invaso Gaza City, la sua casa é stata colpita da una bomba che ha distrutto metà del piano superiore dove si trovava la sua camera da letto, e in seguito il piano inferiore da un proiettile incendiario che ne ha distrutto completamente l’interno e le pareti. Ma alla fine, ho deciso che dovevo informarla di quello che era successo a casa sua, in modo che potesse ri-organizzarsi mentre sognava di tornare a Gaza.

A dire la verità mi ha sorpreso con la sua risposta, e ha detto una frase che molte donne che conosco hanno già detto, e molte donne che non conosco l’hanno detta parlando ai giornalisti della radio e della televisione, che non è importante la distruzione della casa, ma tornare è più importante: «Sono pronto a montare una tenda sul pavimento della casa e a viverci da sola e nel mio spazio piuttosto dell’umiliazione in cui m trovo».

Per quanto riguarda la mia amica Fatima, ha detto: “Mi sento come se mio marito avesse smesso di conoscermi e io avessi smesso di conoscere lui. Viviamo come estranei tra le persone con cui viviamo. Vorrei che potessimo tornare con una tenda sulla terra del nostro edificio demolito, ma l’importante è restare soli, così possiamo ricostruire le nostre vite da zero”.

Quanto a Salma, ammette nel suo discorso e ringrazia Dio di essere single e non sposata per non portare su di sé la preoccupazione dei ragazzi o delle ragazze e per non litigare con suo marito per dettagli banali basati in essenza sulla mancanza di spazio privato in tali circostanze, come ha detto: “La mia vicina di tenda ha sempre problemi con il marito su questioni importanti e prive di senso. La gente è soffocata da questa vita”. Ha continuato dicendo: “Le madri sono in tutte le tende intorno a me tutto il giorno con un lavoro senza fine, si cucina sulla legna, hanno le mani screpolate dal lavare a mano e urlano contro i ragazzi e le ragazze tutto il giorno. Anche gli uomini hanno cominciato ad aiutare, ma non molto. La mia vicina dice lascialo fuori dalla tenda così finisco il mio lavoro. Non ho tempo per litigare con lui. Cosi è meglio, non voglio che mi aiuti o altro.”

Mi sono ricordata di ciò che Fatima mi aveva raccontato della giovane donna la cui famiglia era stata martirizzata e che era ricoverata in un ospedale a Khan Yunis, cosa che mi ha spinto a chiedere a Salma se c’erano donne intorno a lei che avevano perso qualcuno della loro famiglia. Con grande tristezza ha risposto che non c’è tenda in cui non ci sia un martire, una persona scomparsa o ferita, e ha concluso che crede che tutti abbiano bisogno di un trattamento psicologico per riprendersi da ciò che è successo a loro.

In effetti, tutti noi, indipendentemente dalla religione, dallo status economico o sociale, abbiamo bisogno di riprenderci dalla paura, dal terrore e dalla minaccia che stiamo vivendo. Uno di questi esempi è stato quello della mia vicina, che ha lasciato la sua casa per paura che l’esercito di occupazione potesse improvvisamente entrare nella zona e mettere in pericolo la sua vita, quindi si è rifugiata rapidamente in chiesa. Nonostante ciò, afferma di trovarsi in una situazione difficile e che la vita come rifugio in un altro luogo in mezzo a un gran numero di persone non è affatto facile, poiché soffre della mancanza dei bisogni alimentari di base. Mi ha anche detto che la chiesa non provvede a tutto ciò che serve, nonostante le voci che circolano tra la gente sulla situazione nella chiesa, che si stia meglio e che alla gente non manchi nulla. Come tutti gli altri vive in un’angoscia che si impadronisce della sua psiche e viola la sua privacy, mentre aspetta che la situazione si risolva per tornare a casa sua.

Questa vicina mi ha ricordato il 5 giugno 1967, quando l’esercito sionista occupò la Striscia di Gaza. Allora, la mia famiglia, insieme alla maggior parte degli abitanti del quartiere, si rifugiò in una moschea perché era la casa di Dio. Ma alla luce di questa aggressione, come di altre aggressioni, le case di Dio non sono più al sicuro a Gaza. L’esercito ha distrutto tutte le moschee in tutte le regioni. Anche la Chiesa greco-ortodossa, la cui parte adiacente ad un angolo islamico è stata bombardata, uccidendo una quindicina di palestinesi cristiani.

Un’altra donna che si chiama Laila, dice: “Mi sento come se vivessi in un centro di accoglienza, anche se sono in una casa”. Vive in una casa con almeno sessanta persone divise in tre appartamenti, tutti collegati tra loro per cibo e bevande e per partecipare alla fornitura dei bisogni di base. Tra loro ci sono amici e parenti. E continua dicendo: “Una fila per andare in bagno e fare la doccia, una fila per mangiare, una fila per lavare i vestiti, e un programma obbligatorio per dormire, svegliarsi e muoversi. Non so più cosa contare. Non puoi pensare a mangiare qualcosa da sola anche se ho fame, tra i pasti mi vergogno di mangiare perchè le porzioni di pane sono limitate e le porzioni di cibo sono limitate. Se voglio comprare un biscotto da far mangiare a mio figlio o mia figlia, oppure se voglio regalare a mio figlio un sacchetto di patatine, devo chiudere la porta della camera e lasciarli mangiare in modo che nessuno li veda, anche se ognuno prende la sua parte, i miei figli non mangiano subito la loro parte. Questo vale per tutto nella nostra vita. Credimi, non posso dire a mio marito vieni, parliamo in camera, perché sua madre mi guarda e mia sorella viene a trovarmi. Giuro che le nostre vite sono difficili e difficili oltre ogni immaginazione. La mia salute mentale è distrutta”.

Invece Umm Jabr mi ha raccontato: “Gli israeliani sono entrati improvvisamente nella nostra casa nel cuore della notte dopo aver preso d’assalto la zona. Ci hanno messo tutti in una stanza con donne e bambini piccoli, e gli uomini e i giovani in un’altra stanza. Li hanno picchiati, anche mio marito, che ha più di sessant’anni, non é stato risparmiato. Hanno picchiato anche lui e chiedevano se sapevano dove erano nascosti i soldati prigionieri di Hamas. Come facciamo a saperlo noi? È possibile che Hamas racconti a qualcuno i suoi segreti? Poi ci hanno portato fuori noi e i ragazzi e ci hanno detto di andare a sud. Quando siamo usciti, non potevo camminare sulla sabbia e sulle strade scavate. Ho detto alle ragazze: “Andate”, e ho aspettato che uscissero i ragazzi. Sono rimasta in piedi lontano dalla casa finché i soldati sono usciti e hanno portato con sé due dei miei figli e mio nipote, e quando sono tornata, ho visto qualcosa che mi ha scosso: a mio figlio maggiore hanno rotto le costole, mio ​​marito non poteva muoversi e due dei miei nipoti, di 15 e 16 anni, sono stati picchiati brutalmente”.

Queste sono alcune storie , forse alcune si ripetono, e forse sono le storie di tutte le donne che sono diventate sfollate e vivono in tende all’aperto e in centri per sfollati. Dietro ogni donna c’è una storia e una storia che dobbiamo documentare per non dimenticare cosa significa avere un nemico odioso e brutale che uccide decine di migliaia di persone e ne ferisce molte altre migliaia, circa il 27% di loro sono donne, sapendo che la maggior parte degli infortuni ha causato ad almeno il 30% di loro disabilità e problemi permanenti di salute, movimento e mentali.

Per non dimenticare, dobbiamo anche continuare a dare speranza per rialzarci dal nostro inciampo, e come ogni giorno speriamo che questa aggressione finisca per poter andare avanti con la nostra vita e ciò che ne resta.