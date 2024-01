Voci da Gaza: giorno 96

Il novantaseiesimo giorno della guerra a Gaza, 10 gennaio 2024.

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto la brutale aggressione israeliana

Preoccupazioni quotidiane ed estenuante stanchezza dovuta al pensiero sul presente e sul futuro

L’aggressione sionista contro la Striscia di Gaza ha causato una diffusa distruzione, morti e sfollamento della popolazione, e questo è ciò che è visibile ed udibile. Ma le conseguenze di questa odiosa aggressione sono invisibili e inascoltate, e sono il gemito interiore dei cuori addolorati, le lacrime indurite negli occhi appassiti e il ronzio dei pensieri che ci opprime la testa riguardo alle preoccupazioni che stiamo vivendo, legate ai dettagli della nostra vita quotidiana, compreso ciò che è legato alla estenuante ricerca di cibo e acqua per soddisfare i nostri bisogni, l’interruzione delle comunicazioni e l’ansia per la sorte dei nostri cari, familiari e amici, che sono stati costretti a spostarsi in luoghi diversi in cerca di uno spazio in cui potessero sentirsi sicuri e, forse, con l’intensificarsi dell’aggressione, è diventato più stretto per loro.

Mia figlia mi ha detto in una telefonata che sono riuscita a ricevere, che la mia parente e la sua famiglia, la cui casa a Gaza City era stata precedentemente distrutta dalla brutale aggressione e che erano partiti per il Governatorato Centrale, sono stati nuovamente sfollati nel Governatorato di Rafa, e questo è il caso di molti miei amici e colleghi, forzati a spostarsi da un posto all’altro.

Pertanto, anche con la diminuzione dell’aggressione di terra, proviamo paura in tutti i nostri movimenti e rifugi, e ci voltiamo in tutte le direzioni mentre camminiamo per comprare delle provviste dal negozio vicino. Saltiamo per la paura al suono di una piccola pietra che cade dal muro di un edificio distrutto, e quando sentiamo il rumore di una porta che sbatte, pensiamo che forse si tratti di un bombardamento, dell’artiglieria. Anche il rumore del tuono la sera era molto spaventoso.

Mentre stavo per uscire all’inizio della strada, la mia amica mi ha detto spaventata “Aspetta, non uscire, il drone ti vedrà”. Le ho detto che non sarei andata lontano, ma che sarei uscita nella speranza di prendere il segnale del telefono per poter parlare con mia figlia, ma lei, naturalmente, è rimasta preoccupata fino al mio ritorno a casa, e questa faccenda è diventata la nostra conversazione costante, come diciamo a chiunque: “Aspetta, non andare da sola/o a riempire il secchio dell’acqua… Aspetta, non andare sul tetto a stendere la biancheria. Stai attenta/o e non camminare in mezzo al vicolo, getta il sacco della spazzatura e torna indietro velocemente, e così via.

Questo è il nostro presente quotidiano, ma pensare al futuro è l’argomento più importante. Ad esempio, ho ricevuto un messaggio da una collega il cui edificio è stato distrutto ed è stata sfollata a sud, che mi chiedeva di prenotarle un appartamento in un edificio ancora in piedi! Ho contemplato la sua richiesta mentre ero confusa e sorpresa, e allo stesso tempo la compativo, e questo vale per decine di nostri colleghi.

Forse non riescono a immaginare la devastazione che ha raggiunto Gaza City, non ci sono più edifici o appartamenti in affitto e ciò che l’occupazione israeliana non ha distrutto con i bombardamenti, ne ha causato gravi devastazioni o ne ha bruciato gran parte. Forse le immagini e le scene di distruzione mostrate in televisione non riflettono accuratamente l’amara realtà, o forse non hanno affatto televisori nei luoghi di sfollamento per vedere quale è diventata la situazione nella città di Gaza e nel suo nord.

Questa è la preoccupazione quotidiana per il futuro: dove vivranno le persone se sarà loro permesso di tornare a Gaza City e nel suo nord. Certamente, parlare di ricostruzione, anche entro un anno o due, è una questione di immaginazione in termini di risparmio di denaro. La questione la più importante, lo Stato occupante consentirà l’ingresso di materiali necessari per la costruzione, mentre attualmente sta ispezionando con la forza i camion degli aiuti alimentari? L’occupazione israeliana consentirà l’ingresso di ferro, cemento, ecc.? Permetterà la ricostruzione delle infrastrutture per le reti idriche, elettriche e igienico-sanitarie?

Penso, quanti amici, parenti e colleghi la cui casa è stata distrutta dall’occupazione sionista? Come troveremo nuove case per tutti loro e le loro famiglie? Verranno loro distribuite delle tende se sarà loro consentito di ritornare nel prossimo futuro? Alcune delle famiglie che hanno accettato e vissuto eccezionalmente in un appartamento nel luogo dello sfollamento saranno in grado di ripetere l’esperienza al loro ritorno a Gaza City e nel nord della città?

Nentre pensavo alle mie nipoti le cui case erano state distrutte, i loro fratelli le avrebbero inevitabilmente ospitate nelle loro case, ma che dire di coloro il cui intero edificio familiare era stato distrutto, così che tutti i fratelli e le sorelle erano rimasti senza casa? chi potrebbe dare rifugio a chi?

Ho pensato anche al Centro Hayat, che abbiamo lottato per anni per istituire e attivare come centro e rifugio per la protezione delle donne e anche come centro di accoglienza per i bambini. I soldati israeliani di occupazione ne hanno bruciato e distrutto il contenuto e i mobili, e hanno anche fatto saltare in aria la cassaforte dei soldi, l’elettricità, le batterie e gli elettrodomestici, riusciremo a risanare il centro per tornare a lavorare come prima? Come aiuteremo le donne vittime di abusi e forniremo loro condizioni di alloggio dignitose quando i colleghi che intraprenderanno questo sforzo non hanno più né casa né riparo?

Molte domande si presentano con forza e costituiscono la nostra preoccupazione quotidiana prima che questa orribile aggressione cessi: come sarà la situazione dopo la fine della guerra e quando ci troveremo di fronte all’amara verità, che dobbiamo ricostruire rapidamente la distruzione, e anche ricostruire le nostre anime e i nostri cuori? davanti a tutto questo e affinché possiamo rifugiarci in esse e sentirci rassicurati e allontanare da noi paure e ansie accumulate in più di tre mesi, mentre cerchiamo di ricostruire la nostra vita e il nostro futuro.