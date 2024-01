Voci da Gaza: giorno 99

Il novantanovesimo giorno della guerra a Gaza, 13 gennaio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza City sotto bombardamento e aggressione

Finalmente il sole sembrò asciugare le lacrime del cielo, e le piccole cose riaccesero la speranza

Oggi è andata relativamente bene. La mattina presto sono salita al piano superiore della casa per cercare un segnale per il mio cellulare. Con gioia ho visto che la pioggia era cessata eccezionalmente ei raggi del sole si insinuavano, facendosi strada per illuminare il cielo, asciugando le strade dalle pozzanghere d’acqua e diluendo un po’ il fango.

Un’altra piacevole sorpresa è stata che ho potuto contattare mia figlia senza problemi, e il ritorno del segnale delle comunicazioni è stata una buona notizia anche se momentaneamente, in quanto continuavano ad arrivare messaggi di parenti e amici per rassicurarci, ed ho avuto la possibilità di rispondere alla maggior parte di loro prima che il segnale scomparisse di nuovo, ma l’importante è che mi sentivo connessoma al mondo, anche se solo per un quarto d’ora, prima che il drone ritornasse di nuovo e impedisse la comunicazione con gli altri. I tanti pacchetti internet che abbiamo provato, non hanno funzionato, mentre le due società, Jawwal e Ooredoo, scalano la bolletta mensile senza ricevere il servizio.

Dopo questa breve ma rilassante apertura mattutina, mi sono sentita carica e con energia positiva, quindi ho lavorato duro per preparare la colazione. La cosa divertente è che il nipote di mia sorella che ha comprato due pezzi di formaggio sperando che facessimo la pizza, sua madre ha scoperto che era formaggio vegano ed è venuta da me contenta e mi ha detto: “Questo è per te”. Mi ha sentito ripetere durante l’aggressione brutale che non ero in grado di prepararmi il formaggio vegano ed è la prima volta in novantanove giorni, che assaggio il formaggio a colazione.

Ciò che dà gioia all’anima non è mangiare il formaggio in sé, quanto il fatto che l’argomento è stato oggetto di sorpresa e commenti da parte di tutti intorno a me, come diceva la mia parente: “C’è sempre speranza nel bene che è vicino, la benedizione delle tue buone azioni”. Ho riso dentro di me pensando che un argomento come questo sarebbe passato inosservato in giorni normali e senza alcun commento, ma alla luce di questa odiosa aggressione e delle terribili tragedie che abbiamo vissuto, si è trasformato in una questione importante di cui tutti intorno a me si erano interessati, e ne parlavano come un mezzo di sostentamento e buona notizia. E quanto ho riso con mia figlia al telefono mentre le raccontavo la storia, e di come il pezzo di formaggio vegano che ci è arrivato per sbaglio si è trasformato in una fonte di ottimismo in mezzo all’oscurità in cui viviamo.

Solo allora ho capito cosa intendeva mia nipote quando mi raccontava quanto fosse sorpresa e felice quando ha trovato per strada un manakish (pizza con timo) e fette di pizza, o quanto siamo stati felici quando abbiamo trovato nel mio ufficio un certo numero di scatole di acqua potabile, che avevamo conservato per usarli durante l’assedio mentre non potevamo uscire di casa, per andare a prendere l’acqua.

La mia nuova attività oggi si è intensificata quando ho contribuito con la mia parente e amica a setacciare e purificare il grano per prepararlo alla macinazione. Avevamo precedentemente acquistato il grano macinato per fare il pane, ma abbiamo deciso di acquistare i chicchi di grano per purificarli prima, poiché la conservazione non è stata ottimale e dei punteruoli si sono infiltrati nel grano. Abbiamo anche trovato durante la purificazione dei sassolini neri. Dopo che la farina era stata tagliata fuori dal mercato perché gli aerei dell’occupazione sionista hanno bombardarono tutti i mulini e i depositi di grano, e dopo che la quantità di farina che prima compravamo a dieci volte il prezzo reale è esaurita, ora compriamo il grano a tre volte il prezzo originale e lo maciniamo a cinque volte il valore di macinazione originale perché paghiamo il prezzo del gasolio per far funzionare il generatore del mulino, e sopportiamo tutto questo con soddisfazione, considerando addirittura che il semplice ottenimento di qualche chilo di grano sia una benedizione.

In queste circostanze, tutte le persone a Gaza si sono abituate ad alzare le mani al cielo e a supplicare Dio in segno di gratitudine, e a preservare queste benedizioni per loro e a non fermarle per sempre. La benedizione di avere acqua, la benedizione di avere grano, la benedizione di essere ancora vivi, la benedizione di avere una casa o un riparo in cui vivere e la benedizione di avere una tenda invece di dormire all’aperto.

Sì, questa è la realtà quotidiana della vita delle persone e della nostra vita alla luce di questa brutale aggressione, durante la quale abbiamo perduto i nostri affetti, tutto ciò che è caro e prezioso, la casa e la nostra sicurezza. Ci preoccupiamo dei dettagli quotidiani e ci accontentiamo dei pochi cambiamenti, soprattutto perché viviamo in uno stato di relativa calma, cioè senza pace e senza attacchi diretti, ma le possibilità di una rinnovata brutalità delle operazioni militari sioniste esistono ogni minuto, fino al punto che abbiamo ancora paura del suono dei tuoni e sospettiamo che possa essere dei missili mortali, e pensiamo che il lampo di un fulmine, potrebbe essere il lampo di un missile mortale.

Ci muoviamo ancora di notte, al buio e non lasciamo uscire nessun raggio di luce per paura di essere notati dai vicini, come tutti gli abitanti del quartiere, perché non vogliamo segnalare che questo quartiere è ancora abitato da residenti, e poiché desideriamo vivere il più a lungo possibile nonostante la brutale occupazione sionista, rimarremo in piedi e con le nostre forze finché questa odiosa aggressione non avrà fine.