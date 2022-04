A Masafer Yatta l’attivismo non è una scelta ma una necessità

Articolo originariamente pubblicato da +972Magazine

Testo di Ali Awad, foto di Emily Glick

Essere un attivista a South Hebron Hills significa vivere una vita che non è la tua. In questa regione della Cisgiordania occupata, che subisce quasi quotidianamente demolizioni di case e violenze per mano dello stato israeliano e dei coloni, devi essere sempre pronto all’emergenza.

Mentre stai dormendo potresti improvvisamente essere svegliato da una chiamata per correre a documentare un attacco di coloni in un villaggio vicino. Potresti avere un piano per la giornata – solo cose normali di cui occuparti nella tua vita personale – e dover mettere tutto da parte per rintracciare e documentare un convoglio di soldati e bulldozer in viaggio per demolire la casa di qualcuno. Oppure potresti dover trascorrere la giornata accompagnando un pastore che pascola il suo gregge in una zona che è stata dichiarata terra demaniale, che ha chiesto la presenza di attivisti nel caso in cui venisse attaccato dai coloni o molestato dai militari.

Non sono cresciuto pensando che sarei diventato un attivista per i diritti umani. Sono nato in una famiglia in cui le nostre vite ruotavano attorno all’allevamento di pecore e capre e alla coltivazione della terra. Da bambino pensavo che da grande avrei avuto il mio allevamento di capre circondato da alberi. Una volta iniziata la scuola, ho scoperto il mio amore per la lingua inglese, quindi ho aggiunto quello di diventare insegnante al sogno di allevare capre.

Tuttavia, essendo nato in un luogo minacciato di sgombero forzato , non importava quello che volevo. C’è una realtà che mi è imposta, e per sopravvivere qui sono stato costretto a modellarmi secondo quella realtà. Quindi, invece di seguire i miei sogni, la mia vita dall’età di tredici anni è stata dedicata a documentare le violazioni dei diritti da parte delle forze di occupazione israeliane e la violenza dei coloni contro i palestinesi nelle colline a sud di Hebron.

Alunni di prima elementare della scuola del villaggio A-Tabban, la cui demolizione è prevista, a South Hebron Hills, nella Cisgiordania occupata. (Emily Glick)

Ero solo un bambino quando ho scoperto che la mia stessa esistenza qui nel villaggio di Tuba è minacciata dalle politiche di sfollamento di Israele. Nel 2001 è stato costruito l’avamposto di Havat Ma’on a meno di un chilometro di distanza, sulla strada che collega Tuba con il resto della Cisgiordania. Questa strada era la strada che percorrevo verso la scuola più vicina, nel vicino villaggio di a-Tuwani; poiché Tuba cade in un’area che l’esercito israeliano ha dichiarato “Firing Zone”, non possiamo nemmeno costruire scuole o cliniche mediche.

Ho deciso di diventare un’attivista dopo aver assistito alla crescente violenza dei coloni nel mio villaggio. Ricordo, ad esempio, che un giorno, quando ero in terza elementare, tornando da scuola, scoprii che un colono aveva inseguito mio zio e il suo gregge di capre, accoltellando una delle capre 14 volte.

La minaccia di violenza dei coloni di Havat Ma’on, illegale anche secondo la legge israeliana, si è estesa anche ai bambini. Di conseguenza, nel 2004 abbiamo iniziato a dover andare a scuola a piedi sotto scorta militare : invece di indagare sui crimini dei coloni, Israele ha deciso di inviare una jeep militare due volte al giorno per accompagnare i bambini, perché era ciò che era necessario per proteggerci dai coloni. Questa situazione assurda continua ancora oggi.

I palestinesi nella regione di Masafer Yatta delle colline di South Hebron, in cui si trova Tuba, sono stati sottoposti a questi violenti tentativi di sfollamento forzato per quasi tutta la mia vita. La maggior parte dei residenti è stata attaccata dai coloni, le loro case sono state demolite o è stata arrestata dall’esercito israeliano. Alcuni sono persino diventati permanentemente disabili a causa di questi abusi.

Muslah, 24 anni, del villaggio di Megheir Al-Abeid, arrestato dopo essere stato attaccato da coloni che invece non hanno subito alcuna punizione, a South Hebron Hills, nella Cisgiordania occupata. (Emily Glick)

Queste sono le esperienze che mi hanno portato a dedicare la mia vita ad accompagnare le altre persone della mia comunità nella loro vita quotidiana e a documentare gli attacchi che subiscono. E oltre a presentarmi come attivista su base quotidiana, credo che scrivere di questa realtà e condividerla con il mondo sia qualcosa che posso fare per cercare di cambiarla in meglio.

“Non solo ci sono persone che vivono qui, è la nostra unica casa”

Una delle cose più importanti che cerchiamo di fare come attivisti per i diritti umani nelle colline di South Hebron è aumentare la consapevolezza sulla violenza che subiamo per mano di soldati e coloni. La maggior parte dei residenti della zona, compresa la mia famiglia, è impegnata con un duro lavoro tutto il giorno e la maggior parte non ha potuto esercitare il proprio diritto all’istruzione. Ma poiché so parlare inglese, mi assumo la responsabilità di trasmettere il nostro messaggio al mondo e di raccogliere dati per campagne e advocacy nel quadro degli accordi internazionali che proteggono i diritti umani e la dignità.

L’ultimo progetto in cui sono stato coinvolto è la campagna #SaveMasaferYatta , che mira a sensibilizzare sui tentativi di Israele di espellere oltre 1.000 palestinesi da Masafer Yatta. Otto interi villaggi, incluso Tuba, sono a rischio di distruzione in quanto situati in quella che Israele chiama ” Firing Zone 918 “, anche se i villaggi sono anteriori alla zona di tiro di diversi decenni.

Poster con i volti dei residenti palestinesi di Masafer Yatta sono visti su una strada di Gerusalemme dopo essere stati intonacati in giro per la città dagli attivisti della campagna #SaveMasaferYatta. (Emily Glick)

Quando la zona di tiro è stata dichiarata negli anni ’80, i militari hanno affermato che non c’erano residenti permanenti che vivevano in questi villaggi; hanno anche effettuato un’espulsione nel 1999, prima di essere costretti da una decisione del tribunale a consentire il nostro ritorno in attesa di ulteriori procedimenti legali. Eppure i miei nonni sono nati entrambi a Tuba negli anni ’40 e hanno ereditato la nostra terra dai loro nonni. Questo non è un fatto isolato: si sentono storie simili in tutti i villaggi di Masafer Yatta.

Fin da bambino mio nonno mi ha parlato dello sfollamento forzato del novembre 1999, avvenuto quando avevo appena un anno e mezzo. Ogni volta che leggevo qualcosa su questa vicenda scritto da un giornalista o da un’organizzazione per i diritti umani, sapevo dall’esperienza della mia famiglia che c’erano più dettagli e che erano stati tralasciati, quindi condividere queste storie io stesso mi sembrava di dissetarmi.

Quando la mia famiglia è stata sfollata da Tuba, ci siamo accampati in un’altra parte della nostra terra, a 3 chilometri dal villaggio. L’espulsione avvenne all’inizio dell’inverno e mio nonno, Ibrahim, mi disse che avevano solo due tende: una per più di venti persone e un’altra per centinaia delle nostre pecore per le quali era la stagione degli agnelli. Le forze dell’Amministrazione Civile non si accontentarono di spostarci dalle nostre case originarie, ci seguirono in quella zona e confiscarono le due tende e anche il nostro cibo e quello delle nostre pecore.

Ci lasciarono senza niente sotto la pioggia battente in quelle pianure fangose, e quella stessa notte mia madre entrò in travaglio con il quarto figlio, mio ​​fratello Musab. Mia madre e mio fratello sono stati in qualche modo fortunati, poiché qualcuno ha accettò di arrivare con la macchina dalla vicina città di Yatta e trasportarli di corsa in ospedale. Il resto della famiglia ha trascorso la notte a Masafer Yatta in una tenda presa in prestito da un’altra famiglia. Le pecore di mio nonno, che stavano all’aperto, lottavano contro il freddo e il dolore del loro stesso parto; in base ai suoi ricordi, la mattina dopo trovò 30 delle sue giovani pecore morte congelate, di cui 12 nate quella notte.

Umm Mohammed, Zaynab e Ghania nel villaggio di Al-Fakheit, a sud delle colline di Hebron, Cisgiordania occupata. (Emily Glick)

Ogni volta che sento queste storie, con i dettagli raccontati da chi le ha vissute, divento sempre più sicuro che le politiche che viviamo oggi mirano a cacciarci di nuovo dalle nostre case. Sono molto triste per i bambini che potrebbero ritrovarsi senza un tetto, come è successo a me e ai miei fratelli quando eravamo bambini nel 1999.

Il nostro obiettivo nella campagna #SaveMasaferYatta, che è uno sforzo congiunto di attivisti palestinesi, israeliani e internazionali, è mostrare che non solo ci sono persone che vivono qui, ma che è la nostra unica casa. Volevamo mostrare com’è la vita in questa zona e che ci sono persone che lavorano nei loro campi, allevano pecore e capre e imparano, amano e crescono bambini, come in qualsiasi altra comunità. Maggiore è l’attenzione che riusciamo a generare attorno alla nostra lotta in attesa della decisione della Corte Suprema di Israele, maggiori sono le possibilità che non perdiamo di nuovo le nostre case e i nostri mezzi di sussistenza.

“Un chiaro tentativo di spiazzarci”

Nel corso della nostra ricerca, abbiamo ascoltato storie di persone in tutti i villaggi di Masafer Yatta. Abbiamo sentito di bambini che studiano in scuole minacciate di demolizione e di altri le cui scuole sono già state demolite. Abbiamo notizie di famiglie le cui case sono state distrutte dozzine di volte. E nel villaggio di Al-Mirkez ho visto con i miei occhi i campi di addestramento dei soldati a pochi metri dalle case dei palestinesi.

Non posso dimenticare le lacrime di Wedad, una madre di Al-Mirkez, mentre ci offriva una tazza di tè. È preoccupata per il futuro di suo figlio, il giovane Muhammad Makhamra, che ha perso la mano dopo aver calpestato una granata inesplosa lasciata dall’esercito israeliano a cento metri dalla sua casa nella “Firing Zone 918”.

Muhammad Makhamra, la cui mano è stata spazzata via mentre stava pascolando quando ha calpestato una granata inesplosa lasciata dall’esercito israeliano, il villaggio di Al-Mirkez, South Hebron Hills, occupa la Cisgiordania. (Emily Glick)

Muhammad ha diciotto anni ed è l’unico figlio dei suoi genitori. Era un giovane molto attivo; aveva lasciato la scuola per aiutare la sua famiglia a prendersi cura delle pecore e del raccolto. Ci ha descritto come si divertiva a pascolare i loro greggi nei campi vicino a casa sua, soprattutto in primavera, e a preparare cibo e tè con sua madre sul fuoco.

Ora, Muhammad ha perso la mano destra, doveva riprendersi dalla frattura della gamba destra e le schegge della bomba gli hanno colpito il cuore e lo stomaco. Tutto ciò ha portato all’indebolimento della sua salute e sua madre è preoccupata per lui perché guadagnarsi da vivere ad Al-Mirkez dipende in gran parte dal duro lavoro fisico.

Ho anche intervistato mia nonna su com’era la vita qui prima dell’occupazione. “Quando avevo sette anni, potevo spostarmi in tutta la zona e non mi succedeva nulla, anche quando andavo lontano da casa”, mi ha detto. “Alcuni anni fa, tuttavia, mia nipote di sette anni, Sujood, è andata a portare una bottiglia d’acqua a mio figlio, suo zio, proprio dietro la collina vicina.

“Durante il percorso, un gruppo di coloni ha iniziato a inseguirla e a lanciarle pietre. È caduta e si sono avvicinati e l’hanno colpita alla testa direttamente con un sasso. Spero che i miei nipoti riavranno la sicurezza e la libertà che avevo quando ero bambina a Tuba”, ha concluso.

Zuhoor e Ibrahim, i nonni di Ali Awad, nel villaggio di Tuba da cui furono espulsi nel 1999 prima di tornare, a South Hebron Hills, Cisgiordania occupata. (Emily Glick)

Come tutti i residenti di questa zona, la mia famiglia vive qui da generazioni, praticando la nostra cultura tradizionale, il lavoro e l’agricoltura, coltivando la terra e allevando bestiame. Tuttavia, dall’inizio dell’occupazione, la violenza dei coloni e la dichiarazione di zone di tiro hanno costituito un chiaro tentativo di espellere noi e altre comunità nei territori occupati dalla nostra terra. Queste politiche vanno anche contro le convenzioni internazionali: violano i nostri diritti umani, mettono in pericolo la nostra sicurezza personale e minacciano i nostri diritti a un alloggio e un’istruzione adeguati.

Crescere in questa zona e ascoltare le storie di coloro che vivevano qui prima dell’occupazione israeliana è ciò che mi ha motivato a documentare, scrivere e far parte di questo tipo di campagna. Ho sperimentato e assistito alle violazioni di Israele per tutta la mia vita. Ma nonostante tutte le sfide dell’essere un attivista in Masafer Yatta, so di avere il diritto e l’obbligo di condividere queste violazioni con il mondo, in modo che possiamo cambiare la realtà e vivere ancora una volta al sicuro sulla nostra terra come i nostri antenati una volta lo facevano.

Ali Awad è un attivista per i diritti umani e scrittore di Tuba, nelle colline di South Hebron. È laureato in letteratura inglese e sta attualmente ottenendo un master in inglese presso la Al-Quds University.