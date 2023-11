Giorno 36: l’ospedale Al-Shifa nell’epicentro dei combattimenti a Gaza mentre i civili in fuga vengono uccisi dagli attacchi israeliani

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto da Frammenti Vocali

SINTESI

Vittime

11.078 morti * , di cui 4.506 bambini, e 27.490 feriti a Gaza

183 palestinesi uccisi * nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme est

Israele rivede il numero stimato delle vittime del 7 ottobre riducendolo da 1.400 a 1.200

Sviluppi chiave

L’ospedale Al-Shifa di Gaza City, in cui migliaia di palestinesi hanno cercato rifugio, è ora considerato una “zona di combattimento” da Israele ed è sotto il fuoco da quasi due giorni

Gli scontri tra gruppi palestinesi e forze israeliane a Gaza City sono stati i più intensi dall’inizio dell’offensiva di terra israeliana

Circa 30.000 persone sono fuggite dal nord di Gaza venerdì, per un attacco che ha colpito il presunto corridoio umanitario, sono state uccise dozzine di persone.

L’Arabia Saudita ospita un vertice a Riyadh su Gaza, alla presenza del presidente iraniano Ebrahim Raisi

· Israele rivede il numero stimato delle vittime del 7 ottobre riducendolo da 1.400 a 1.200

· Il procuratore di stato israeliano pubblica dati che mostrano che otto israeliani sono stati arrestati per violenza razzista contro i palestinesi dal 7 ottobre. Al contrario, più di 2.300 palestinesi sono stati detenuti dalla Cisgiordania occupata durante lo stesso periodo di tempo, la maggior parte di loro senza accuse, mentre i palestinesi cittadini israeliani sono stati indagati per aver postato sui social media

· Per un elenco delle proteste che si svolgeranno in tutto il mondo questo fine settimana, clicca qui .

Ospedale Al-Shifa sotto il fuoco

Il centro medico Al-Shifa di Gaza City, il più grande ospedale della Striscia di Gaza assediata, è stato circondato dalle forze israeliane da venerdì, trovandosi intrappolato al centro di quello che è stato descritto come il più intenso combattimento tra gruppi palestinesi e israeliani dall’inizio dell’assalto israeliano a Gaza.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha riferito venerdì sera che le forze israeliane stavano bombardando nelle vicinanze di al-Shifa con tale intensità che le ambulanze non potevano uscire o lasciare il complesso. Testimoni oculari hanno anche riferito sui social media che nessuno poteva lasciare l’area senza essere preso di mira dai droni o dai cecchini israeliani. Sabato pomeriggio erano ancora in corso attacchi nei pressi e nei locali dell’ospedale.

“Rinnoviamo il nostro appello a tutte le istituzioni internazionali affinché si rechino immediatamente al complesso medico di Al-Shifa e agli ospedali nel nord di Gaza per proteggere il sistema sanitario e consentirgli di svolgere i suoi compiti puramente umanitari”, ha scritto il portavoce del ministero Ashraf al-Qidra.

Diversi proiettili sono caduti nel cortile dell’ospedale, ha riferito l’agenzia di stampa WAFA .

Almeno altri tre ospedali nel nord di Gaza e nella città di Gaza sono stati circondati dalle forze e dai carri armati israeliani da venerdì, in quello che un medico ha detto ad Al Jazeera era un “ giorno di guerra contro gli ospedali”. Almeno uno, l’ospedale indonesiano, secondo quanto riferito, ha perso completamente energia, portando l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ad aumentare il suo conteggio a 20 dei 36 ospedali di Gaza non più funzionanti.

Israele ha ripetutamente affermato che al-Shifa, che è stata colpita direttamente almeno una mezza dozzina di volte da giovedì sera, si trova sopra il principale centro di comando di Hamas a Gaza – affermazioni di cui non ci sono prove e che Hamas nega. Ciò che è indiscusso, tuttavia, è che l’ospedale è attualmente un rifugio per migliaia di civili in cerca di riparo e cure mediche in mezzo alla devastazione assoluta causata dalle bombe israeliane che piovono su Gaza dal 7 ottobre.

Nonostante le ripetute affermazioni di Israele sui legami di al-Shifa con Hamas, e il suo indiscusso accerchiamento degli ospedali negli ultimi giorni, il portavoce dell’esercito israeliano Avichay Adraee ha fatto l’affermazione non plausibile che al-Shifa è stato colpito da un razzo palestinese fallito.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che al-Shifa ha perso la capacità di curare i pazienti perché ha finito il carburante. Fonti militari israeliane nel frattempo hanno detto ad Haaretz di aver contattato il direttore dell’ospedale al-Shifa e di avergli detto che l’ospedale era ora considerato in una “zona di combattimento” e che tutti i pazienti dovevano essere evacuati. Il Ministero della Sanità di Gaza ha affermato che 39 bambini nelle incubatrici e innumerevoli altri pazienti in condizioni critiche nell’ospedale sono attualmente a rischio imminente di morte a causa della mancanza di accesso alle cure, e molti ,dopo oltre un mese di guerra, per disidratazione e per fame, non possono incamminarsi verso il sud di Gaza.

Palestinesi in fuga dal nord di Gaza uccisi da un attacco

Tra gli attacchi ai restanti centri medici del nord di Gaza, che hanno ospitato decine di migliaia di palestinesi che speravano di trovare riparo dai bombardamenti israeliani, gli attacchi aerei israeliani sul nord di Gaza hanno ucciso almeno 13 persone e ferito dozzine nel campo profughi di Nuseirat e Beit Lahia, ha riferito WAFA.

Negli ultimi giorni si sono anche visti decine di migliaia di palestinesi dirigersi a piedi verso il sud di Gaza durante le “pause tattiche” di Israele, uno spettacolo che molti hanno paragonato alla Nakba del 1948 che vide 750.000 palestinesi fuggire dalle loro case. Circa il 70% degli abitanti di Gaza sono rifugiati che sono stati sfollati direttamente con la forza o discendenti di coloro che sono sfollati durante la Nakba.

Mentre Israele ha ripetutamente affermato che i palestinesi dovrebbero evacuare nel sud di Gaza per sfuggire ai suoi attacchi aerei, ciò è stato ripetutamente dimostrato falso nell’ultimo mese, poiché gli attacchi israeliani hanno colpito il sud di Gaza e molte zone definite sicure.

Venerdì, secondo quanto riferito, un attacco israeliano ha ucciso dozzine di palestinesi che stavano camminando lungo Salah al-Din Street, il corridoio apparentemente sicuro che li conduceva a sud.

L’OCHA ha affermato che solo venerdì sono stati evacuati dal nord più di 30.000 palestinesi, aggiungendosi ai 1,5 milioni che sono sfollati interni a causa della guerra. Una persona che ha parlato con l’OCHA ha spiegato che il viaggio verso sud è stato “terrificante”, con i soldati che trattenevano le persone lungo il percorso e costringevano gli altri a lasciare dietro di sé alcuni dei loro magri averi.

L’OCHA ha ripetutamente affermato che il numero di persone che si rifugiano nei rifugi dell’UNRWA superava di nove volte la capacità – con una media di un bagno ogni 160 persone e una doccia ogni 700 persone, portando Amira Haas di Haaretz a concludere che i palestinesi a Gaza sono stati costretti a “ scegliere tra bombardamento israeliano e malattia”.

Venerdì, durante l’ultima riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione a Gaza, il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha chiesto un cessate il fuoco, un aumento della quantità di aiuti consentiti a Gaza.

Le detenzioni in Cisgiordania continuano

La tensione è rimasta alta nella Cisgiordania occupata, dove le forze israeliane hanno arrestato almeno 25 palestinesi durante la notte. È stato riferito che almeno tre palestinesi sono stati colpiti e feriti dalle forze israeliane a Yabad , Yatta e Tulkarem .

Quasi 2.500 palestinesi sono stati detenuti nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme est in poco più di un mese, molti dei quali senza alcuna accusa. Il gruppo per i diritti dei prigionieri palestinesi Addameer stima che almeno 7.000 palestinesi siano attualmente imprigionati da Israele

All’inizio di questa settimana, Amnesty International ha denunciato le “orribili” torture e maltrattamenti che le autorità israeliane hanno inflitto ai detenuti palestinesi dal 7 ottobre. “Nell’ultimo mese abbiamo assistito a un aumento significativo nell’uso della detenzione amministrativa da parte di Israele – detenzione senza accusa né processo che può essere rinnovato a tempo indeterminato.” ha detto Heba Morayef, direttrice regionale di Amnesty per il Medio Oriente e il Nord Africa. “Testimonianze e prove video indicano anche numerosi episodi di tortura e altri maltrattamenti da

parte delle forze israeliane, tra cui gravi percosse e umiliazioni deliberate di palestinesi detenuti in condizioni terribili”.

Scontri armati tra gruppi palestinesi e forze israeliane sono stati segnalati durante la notte a Nablus, Ramallah, Qalqiliya, Silat al-Harithiya, Silat al-Dhaher e vicino all’insediamento illegale israeliano di Beit El.

Nel nord della Cisgiordania, Jenin è teatro di combattimenti particolarmente intensi da ottobre. Medici Senza Frontiere (MSF) ha chiesto venerdì alle forze israeliane di fermare gli attacchi nel campo profughi di Jenin, sottolineando che i soldati avevano sparato contro il pronto soccorso dell’ospedale locale e avevano impedito alle ambulanze di accedere agli ospedali.

L’OCHA nel frattempo ha riferito che 51 palestinesi appartenenti a una comunità di pastori nel governatorato di Hebron sono stati sfollati con la forza venerdì dopo le continue violenze e minacce da parte dei coloni israeliani. Almeno 1.149 palestinesi sono stati sfollati in Cisgiordania dal 7 ottobre – poiché Peace Now ha descritto la violenza dei coloni contro i palestinesi nei territori occupati come il “ terzo fronte ” della guerra.

Gli attacchi israeliani colpiscono più a nord, sul fronte libanese

Più a nord le tensioni sono aumentate, poiché i gruppi della resistenza in Libano hanno colpito diverse località nel nord di Israele, con almeno quattro soldati israeliani gravemente feriti da un missile anticarro. Il movimento libanese Hezbollah ha nel frattempo segnalato la morte di sette dei suoi combattenti nelle ultime 24 ore.

Nel frattempo, gli attacchi israeliani nel Libano meridionale si sono estesi più a nord che in qualsiasi momento precedente nelle ultime settimane, con un missile che ha colpito Zahrani, a più di 40 chilometri a nord della Linea Blu, hanno riferito i media libanesi .

Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah parlerà sabato pomeriggio, il suo secondo discorso dall’inizio dell’operazione Al-Aqsa Flood. Il suo primo, tanto atteso discorso, due settimane fa, è stato in gran parte interpretato come un tentativo di evitare un’escalation più significativa del conflitto in Libano, pubblicizzando al tempo stesso la capacità del gruppo libanese di affrontare ulteriormente Israele, se necessario. L’uccisione di una nonna e delle sue tre nipoti in un attacco israeliano nel sud del Libano all’inizio di questa settimana potrebbe cambiare l’equazione per Hezbollah.

Di fronte a una crisi economica devastante e a un vuoto politico dal 2019, molti in Libano sono cauti nell’aggiungere una guerra totale con Israele all’elenco dei loro guai.

L’Arabia Saudita ospita il vertice regionale

Sabato l’Arabia Saudita ha ospitato un vertice arabo e islamico a Gaza, al quale hanno partecipato numerosi leader regionali, tra cui il presidente iraniano Ebrahim Raisi.

“Questa è una catastrofe umanitaria che dimostra l’incapacità della comunità internazionale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di porre fine alle gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali da parte di Israele e dimostra il doppio standard adottato dal mondo”, ha affermato il principe ereditario Mohammed bin Salman. nelle sue osservazioni di apertura. “Siamo certi che l’unica causa di pace è la fine dell’occupazione israeliana e degli insediamenti illegali, il ripristino dei diritti consolidati del popolo palestinese e la creazione dello Stato sui [confini] del 1967, con Gerusalemme Est come capitale”.

Era presente anche il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas – già profondamente impopolare tra i palestinesi prima del 7 ottobre a causa del coordinamento della sicurezza dell’Autorità Palestinese con Israele – e ha affermato : “Gaza è parte integrante dello Stato di Palestina e qualsiasi soluzione politica deve abbracciare l’intero Territorio palestinese, compresa la Cisgiordania, Gerusalemme e Gaza”.

Raisi, la cui presenza a Riyadh ha segnato un notevole punto di svolta nel rapporto tra Arabia Saudita e Iran, ha dichiarato : “Gaza non è un’arena per le parole. Dovrebbe essere per l’azione.”

“Oggi l’unità dei Paesi islamici è molto importante”, ha aggiunto. L’Iran è uno dei principali sostenitori sia di Hamas in Palestina che di Hezbollah in Libano.

Altrove, un certo numero di funzionari governativi del Nord del mondo hanno espresso tardiva, ma crescente, preoccupazione per i palestinesi di Gaza.

Mentre Washington aveva precedentemente affermato che non avrebbe tracciato alcuna “linea rossa” per Israele, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato venerdì che “troppi palestinesi sono stati uccisi”. Il presidente francese Emmanuel Macron, che ha ospitato un vertice sugli aiuti a Gaza all’inizio di questa settimana che ha ricevuto recensioni contrastanti , ha detto venerdì alla BBC che mentre chiedeva la fine dell’uccisione di donne e bambini, pensava che “non sarebbe stata la strada giusta”. trattare con un partner e un amico [Israele]: ” Non sono un giudice. Sono un capo di stato. Ricordo solo a tutti il ​​diritto internazionale. Chiedo il cessate il fuoco”.

Il primo ministro belga Alexander De Croo, nel frattempo, ha definito “sproporzionato” il bombardamento israeliano di Gaza , pochi giorni dopo che il vice primo ministro belga aveva chiesto sanzioni contro Israele.

Decine di proteste filo-palestinesi si svolgeranno in tutto il mondo questo fine settimana, incluso nel Regno Unito, dove il ministro dell’Interno Suella Braverman aveva chiesto la cancellazione di una manifestazione a Londra, definendo i recenti, travolgenti raduni pacifici “marce dell’odio”.