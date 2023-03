I crimini d’odio contro i cristiani a Gerusalemme sono aumentati vertiginosamente quest’anno

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Fonti della Chiesa accusano la polizia israeliana di minimizzare gli atti di violenza nei loro confronti e attribuiscono il vandalismo degli ebrei a una crescente legittimazione nazionale della discriminazione.

Di Nir Hasson

Il vandalismo e gli assalti contro i cristiani e le istituzioni cristiane a Gerusalemme sono aumentati drasticamente dall’inizio dell’anno, qualcosa che i capi delle chiese della città collegano al tono del nuovo governo.

Fonti della Chiesa affermano che la polizia non prende la situazione abbastanza seriamente e si rifiuta di identificare la crescente lista di incidenti violenti come una tendenza. Secondo le fonti, solo una piccola percentuale degli incidenti viene denunciata alla polizia e non si conosce la portata del fenomeno. Un documento del Centro inter-ecclesiale di Gerusalemme, che coordina le varie denominazioni cristiane della città, cita un sacerdote armeno che ha affermato di essere stato preso a sputi più di 90 volte nell’anno fino ad oggi. La maggior parte degli episodi segnalati ha avuto luogo nella Città Vecchia di Gerusalemme.

Il 2 gennaio, due adolescenti ebrei israeliani hanno profanato più di 30 tombe in un cimitero protestante sul Monte Sion, devastando croci e lapidi. Successivamente sono stati arrestati e accusati. Solo 10 giorni dopo, le mura del monastero armeno nella Città Vecchia, sono state imbrattate con slogan anti-armeni e anti-cristiani, e un centro comunitario cristiano maronita nella comunità della Galilea occidentale di Ma’alot-Tarshiha è stato vandalizzato. In due distinti episodi nel quartiere armeno della Città Vecchia di Gerusalemme alla fine di gennaio, adolescenti cristiani sono stati aggrediti e giovani ebrei hanno lanciato sedie ai clienti di un ristorante armeno.

Il 2 febbraio una statua di Gesù nella Chiesa della Flagellazione, sulla Via Dolorosa nella Città Vecchia, è stata abbattuta e deturpata. Un turista americano è stato arrestato per l’accaduto. Alla fine del mese, sacerdoti armeni che portavano una croce sono stati attaccati nel quartiere armeno. La scorsa settimana un giovane israeliano di origine cristiana si è scatenato nella chiesa del Monte degli Ulivi e ha minacciato le persone con una spranga di ferro. Il sospetto è stato arrestato e gli è stato ordinato di sottoporsi a una valutazione psichiatrica.

Padre Francesco Patton, custode dell’ordine francescano in Terra Santa, afferma in un comunicato: “Non è un caso che la legittimazione della discriminazione e della violenza nell’opinione pubblica e nell’attuale clima politico israeliano si traduca anche in atti di odio e violenza contro la comunità cristiana. Ci aspettiamo e chiediamo che il governo israeliano e le forze dell’ordine agiscano con decisione per garantire la sicurezza a tutte le comunità, per garantire la protezione delle minoranze religiose e per sradicare il fanatismo religioso. Ci riferiamo specificamente a questi gravi episodi di intolleranza, crimini d’odio e vandalismo diretti contro i cristiani in Israele”.

John Munayer, direttore dell’impegno internazionale presso il Centro per l’educazione e il dialogo Rossing di Gerusalemme, afferma che la comunità armena è al centro degli attacchi a causa della sua posizione vicino al quartiere ebraico della Città Vecchia e dell’abbigliamento distintivo dei suoi religiosi. “I fedeli ricevono e subiscono sputi, spintoni, colpi in testa e imprecazioni, occasionalmente vengono scarabocchiati graffiti e ci sono attacchi più gravi all’interno delle chiese. La gente ci pensa due volte se attraversare questo vicolo o l’altro”, ha detto. Munayer afferma che la polizia minimizza gli attacchi come compiuti da ragazzini scapestrati e persone con malattie mentali.

“C’è un aumento non solo nei numeri, ma anche nell’audacia” degli attacchi, dice Yisca Harani, studiosa del cristianesimo che tiene i contatti con le comunità cristiane di Gerusalemme. “Se in passato la gente sputava senza essere vista, ora sputa apertamente. Non è più qualcosa che si fa di nascosto”, dice.

Venerdì, gli scolari cattolici hanno marciato nella Città Vecchia indossando magliette stampate con l’immagine della statua di Gesù profanata per protestare contro gli attacchi.

In una dichiarazione, la polizia ha affermato che tutti gli episodi citati sono stati affrontati in modo rapido e deciso e che i sospetti sono stati arrestati e nella maggior parte dei casi incriminati. “Accanto a una maggiore attività nell’area della Città Vecchia, nei luoghi di culto e nei luoghi religiosi attraverso una varietà di forze di polizia per mantenere la sicurezza, l’ordine e la libertà di culto per i membri di tutte le religioni e denominazioni, continueremo ad agire contro i criminali fino a quando non saranno assicurati alla giustizia”.

Fonte: https://www.haaretz.com/…/00000187-1b89-d4ca-afff…