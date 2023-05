I diritti dei palestinesi e la definizione di antisemitismo dell’IHRA

Articolo pubblicato originariamente su The Guardian

Un gruppo di 122 accademici, giornalisti e intellettuali palestinesi e arabi esprime le proprie preoccupazioni sulla definizione dell’IHRA

La rappresentazione della campagna [Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni] come antisemita è una grossolana distorsione di quello che è fondamentalmente un legittimo mezzo di lotta non violento per i diritti dei palestinesi”. Un manifestante palestinese con un cartello con la scritta “Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni” nel villaggio cisgiordano di Surif nel 2013. Fotografia: Hazem Bader/AFP/Getty Images

Noi sottoscritti, accademici, giornalisti e intellettuali palestinesi e arabi, con il presente documento esprimiamo il nostro punto di vista sulla definizione di antisemitismo dell’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto (IHRA) e sul modo in cui questa definizione è stata applicata, interpretata e utilizzata in diversi Paesi dell’Europa e del Nord America.

Negli ultimi anni, la lotta all’antisemitismo è stata sempre più strumentalizzata dal governo israeliano e dai suoi sostenitori nel tentativo di delegittimare la causa palestinese e mettere a tacere i difensori dei diritti dei palestinesi. Deviare la necessaria lotta contro l’antisemitismo per servire un’agenda di questo tipo minaccia di svilire questa lotta e quindi di screditarla e indebolirla.

L’antisemitismo deve essere sfatato e combattuto. A prescindere dalla finzione, nessuna espressione di odio per gli ebrei in quanto ebrei dovrebbe essere tollerata in nessuna parte del mondo. L’antisemitismo si manifesta con ampie generalizzazioni e stereotipi sugli ebrei, in particolare per quanto riguarda il potere e il denaro, oltre che con le teorie della cospirazione e la negazione dell’Olocausto. Consideriamo legittima e necessaria la lotta contro questi atteggiamenti. Riteniamo inoltre che le lezioni dell’Olocausto e di altri genocidi dei tempi moderni debbano far parte dell’educazione delle nuove generazioni contro ogni forma di pregiudizio e odio razziale.

La lotta contro l’antisemitismo deve tuttavia essere affrontata con un approccio di principio, per evitare di vanificare il suo scopo. Attraverso gli “esempi” che fornisce, la definizione dell’IHRA confonde l’ebraismo con il sionismo, presupponendo che tutti gli ebrei siano sionisti e che lo Stato di Israele nella sua realtà attuale incarni l’autodeterminazione di tutti gli ebrei. Siamo profondamente in disaccordo con questa affermazione. La lotta contro l’antisemitismo non deve essere trasformata in uno stratagemma per delegittimare la lotta contro l’oppressione dei palestinesi, la negazione dei loro diritti e la continua occupazione della loro terra. A questo proposito riteniamo fondamentali i seguenti principi:

La lotta all’antisemitismo deve essere condotta nel quadro del diritto internazionale e dei diritti umani. Deve essere parte integrante della lotta contro tutte le forme di razzismo e xenofobia, compresa l’islamofobia e il razzismo antiarabo e antipalestinese. L’obiettivo di questa lotta è garantire la libertà e l’emancipazione di tutti i gruppi oppressi. Essa viene profondamente distorta quando è orientata alla difesa di uno Stato oppressivo e predatore. C’è un’enorme differenza tra una condizione in cui gli ebrei sono individuati, oppressi e soppressi come minoranza da regimi o gruppi antisemiti, e una condizione in cui l’autodeterminazione di una popolazione ebraica in Palestina/Israele è stata attuata sotto forma di uno Stato etnicamente esclusivista e territorialmente espansionista. Nella sua forma attuale, lo Stato di Israele si basa sullo sradicamento della stragrande maggioranza degli autoctoni – ciò che i palestinesi e gli arabi chiamano Nakba – e sull’assoggettamento degli autoctoni che ancora vivono sul territorio della Palestina storica come cittadini di seconda classe o persone sotto occupazione, negando loro il diritto all’autodeterminazione. La definizione di antisemitismo dell’IHRA e le relative misure legali adottate in diversi Paesi sono state utilizzate soprattutto contro i gruppi di sinistra e per i diritti umani che sostengono i diritti dei palestinesi e la campagna di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS), mettendo in secondo piano la minaccia molto reale per gli ebrei proveniente dai movimenti nazionalisti bianchi di destra in Europa e negli Stati Uniti. La rappresentazione della campagna BDS come antisemita è una grossolana distorsione di quello che è fondamentalmente un legittimo mezzo di lotta non violento per i diritti dei palestinesi. L’affermazione dell’IHRA secondo cui un esempio di antisemitismo è “negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, ad esempio sostenendo che l’esistenza di uno Stato di Israele è un’impresa razzista” è piuttosto strana. Non si preoccupa di riconoscere che, secondo il diritto internazionale, l’attuale Stato di Israele è una potenza occupante da oltre mezzo secolo, come riconosciuto dai governi dei Paesi in cui viene sostenuta la definizione dell’IHRA. Non si preoccupa di considerare se questo diritto includa il diritto di creare una maggioranza ebraica attraverso la pulizia etnica e se debba essere bilanciato con i diritti del popolo palestinese. Inoltre, la definizione dell’IHRA potenzialmente scarta come antisemite tutte le visioni non sioniste del futuro dello Stato israeliano, come ad esempio la difesa di uno Stato binazionale o di uno Stato democratico laico che rappresenti tutti i suoi cittadini allo stesso modo. Un autentico sostegno al principio del diritto all’autodeterminazione di un popolo non può escludere la nazione palestinese, né nessun’altra. Crediamo che nessun diritto all’autodeterminazione debba includere il diritto di sradicare un altro popolo e impedirgli di tornare nella sua terra, o qualsiasi altro mezzo per assicurarsi una maggioranza demografica all’interno dello Stato. La richiesta dei palestinesi del diritto al ritorno nella terra da cui essi stessi, i loro genitori e i loro nonni sono stati espulsi non può essere interpretata come antisemita. Il fatto che tale richiesta crei ansie tra gli israeliani non dimostra che sia ingiusta, né che sia antisemita. È un diritto riconosciuto dal diritto internazionale come rappresentato nella risoluzione 194 del 1948 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lanciare l’accusa di antisemitismo contro chiunque consideri l’attuale Stato di Israele come razzista, nonostante l’effettiva discriminazione istituzionale e costituzionale su cui si basa, equivale a garantire a Israele un’impunità assoluta. Israele può quindi deportare i suoi cittadini palestinesi, o revocare la loro cittadinanza o negare loro il diritto di voto, ed essere comunque immune dall’accusa di razzismo. La definizione dell’IHRA e il modo in cui è stata utilizzata proibiscono qualsiasi discussione sullo Stato israeliano come basato sulla discriminazione etno-religiosa. In questo modo si contravviene alla giustizia elementare e alle norme fondamentali dei diritti umani e del diritto internazionale. Crediamo che la giustizia richieda il pieno sostegno al diritto dei palestinesi all’autodeterminazione, compresa la richiesta di porre fine all’occupazione dei loro territori, riconosciuta a livello internazionale, e all’apolidia e alla privazione dei rifugiati palestinesi. La soppressione dei diritti dei palestinesi nella definizione dell’IHRA tradisce un atteggiamento che sostiene il privilegio ebraico in Palestina invece dei diritti ebraici, e la supremazia ebraica sui palestinesi invece della sicurezza ebraica. Crediamo che i valori e i diritti umani siano indivisibili e che la lotta contro l’antisemitismo debba andare di pari passo con la lotta per la dignità, l’uguaglianza e l’emancipazione di tutti i popoli e gruppi oppressi.

Samir Abdallah

Filmmaker, Paris, France

Nadia Abu El-Haj

Ann Olin Whitney Professor of Anthropology, Columbia University, USA

Lila Abu-Lughod

Joseph L Buttenwieser Professor of Social Science, Columbia University, USA

Bashir Abu-Manneh

Reader in Postcolonial Literature, University of Kent, UK

Gilbert Achcar

Professor of Development Studies, SOAS, University of London, UK

Nadia Leila Aissaoui

Sociologist and Writer on feminist issues, Paris, France

Mamdouh Aker

Board of Trustees, Birzeit University, Palestine

Mohamed Alyahyai

Writer and novelist, Oman

Suad Amiry

Writer and Architect, Ramallah, Palestine

Sinan Antoon

Associate Professor, New York University, Iraq-US

Talal Asad

Emeritus Professor of Anthropology, Graduate Center, CUNY, USA

Hanan Ashrawi

Former Professor of Comparative Literature, Birzeit University, Palestine

Aziz Al-Azmeh

University Professor Emeritus, Central European University, Vienna, Austria

Abdullah Baabood

Academic and Researcher in Gulf studies, Oman

Nadia Al-Bagdadi

Professor of History, Central European University, Vienna

Sam Bahour

Writer, Al-Bireh/Ramallah, Palestine

Zainab Bahrani

Edith Porada Professor of Art History and Archaeology, Columbia University, USA

Rana Barakat

Assistant Professor of History, Birzeit University, Palestine

Bashir Bashir

Associate Professor of Political Theory, Open University of Israel, Raanana, State of Israel

Taysir Batniji

Artist-Painter, Gaza, Palestine and Paris, France

Tahar Ben Jelloun

Writer, Paris, France

Mohammed Bennis

Poet, Mohammedia, Morocco

Mohammed Berrada

Writer and Literary Critic, Rabat, Morocco

Omar Berrada

Writer and Curator, New York, USA

Amahl Bishara

Associate Professor and Chair, Department of Anthropology, Tufts University, USA

Anouar Brahem

Musician and Composer, Tunisia

Salem Brahimi

Filmaker, Algeria-France

Aboubakr Chraïbi

Professor, Arabic Studies Department, INALCO, Paris, France

Selma Dabbagh

Writer, London, UK

Izzat Darwazeh

Professor of Communications Engineering, University College London, UK

Marwan Darweish

Associate Professor, Coventry University, UK

Beshara Doumani

Mahmoud Darwish Professor of Palestinian Studies and of History, Brown University, USA

Haidar Eid

Associate Professor of English Literature, Al-Aqsa University, Gaza, Palestine

Ziad Elmarsafy

Professor of Comparative Literature, King’s College London, UK

Noura Erakat

Assistant Professor, Africana Studies and Criminal Justice, Rutgers University, USA

Samera Esmeir

Associate Professor of Rhetoric, University of California, Berkeley, USA

Khaled Fahmy

FBA, Professor of Modern Arabic Studies, University of Cambridge, UK

Ali Fakhrou

Academic and writer, Bahrain

Randa Farah

Associate Professor, Department of Anthropology, Western University, Canada

Leila Farsakh

Associate Professor of Political Science, University of Massachusetts Boston, USA

Khaled Furani

Associate Professor of Sociology & Anthropology, Tel-Aviv University, State of Israel

Burhan Ghalioun

Emeritus Professor of Sociology, Sorbonne 3, Paris, France

Asad Ghanem

Professor of Political science, Haifa University, State of Israel

Honaida Ghanim

General Director of the Palestinian forum for Israeli Studies Madar, Ramallah, Palestine

George Giacaman

Professor of Philosophy and Cultural Studies, Birzeit University, Palestine

Rita Giacaman

Professor, Institute of Community and Public Health, Birzeit University, Palestine

Amel Grami

Professor of Gender Studies, Tunisian University, Tunis

Subhi Hadidi

Literary Critic, Syria-France

Ghassan Hage

Professor of Anthropology and Social theory, University of Melbourne, Australia

Samira Haj

Emeritus Professor of History, CSI/Graduate Center, CUNY, USA

Yassin Al-Haj Saleh

Writer, Syria

Dyala Hamzah

Associate Professor of Arab History, Université de Montréal, Canada

Rema Hammami

Associate Professor of Anthropology, Birzeit University, Palestine

Sari Hanafi

Professor of Sociology, American University of Beirut, Lebanon

Adam Hanieh

Reader in Development Studies, SOAS, University of London, UK

Kadhim Jihad Hassan

Writer and translator, Professor at INALCO-Sorbonne, Paris, France

Nadia Hijab

Author and human rights advocate, London, UK

Jamil Hilal

Writer, Ramallah, Palestine

Serene Hleihleh

Cultural Activist, Jordan-Palestine

Bensalim Himmich

Academic, novelist and writer, Morocco

Khaled Hroub

Professor in Residence of Middle Eastern Studies, Northwestern University, Qatar

Mahmoud Hussein

Writer, Paris, France

Lakhdar Ibrahimi

Paris School of International Affairs, Institut d’Etudes Politiques, France

Annemarie Jacir

Filmmaker, Palestine

Islah Jad

Associate Professor of Political Science, Birzeit University, Palestine

Lamia Joreige

Visual Artist and Filmaker, Beirut, Lebanon

Amal Al-Jubouri

Writer, Iraq

Mudar Kassis

Associate Professor of Philosophy, Birzeit University, Palestine

Nabeel Kassis

Former Professor of Physics and Former President, Birzeit University, Palestine

Muhammad Ali Khalidi

Presidential Professor of Philosophy, CUNY Graduate Center, USA

Rashid Khalidi

Edward Said Professor of Modern Arab Studies, Columbia University, USA

Michel Khleifi

Filmmaker, Palestine-Belgium

Elias Khoury

Writer, Beirut, Lebanon

Nadim Khoury

Associate Professor of International Studies, Lillehammer University College, Norway

Rachid Koreichi

Artist-Painter, Paris, France

Adila Laïdi-Hanieh

Director General, The Palestinian Museum, Palestine

Rabah Loucini

Professor of History, Oran University, Algeria

Rabab El-Mahdi

Associate Professor of Political Science, The American University in Cairo, Egypt

Ziad Majed

Associate Professor of Middle East Studies and IR, American University of Paris, France

Jumana Manna

Artist, Berlin, Germany

Farouk Mardam Bey

Publisher, Paris, France

Mai Masri

Palestinian filmmaker, Lebanon

Mazen Masri

Senior Lecturer in Law, City University of London, UK

Dina Matar

Reader in Political Communication and Arab Media, SOAS, University of London, UK

Hisham Matar

Writer, Professor at Barnard College, Columbia University, USA

Khaled Mattawa

Poet, William Wilhartz Professor of English Literature, University of Michigan, USA

Karma Nabulsi

Professor of Politics and IR, University of Oxford, UK

Hassan Nafaa

Emeritus Professor of Political science, Cairo University, Egypt

Nadine Naber

Professor, Deptartment of Gender and Women’s Studies, University of Illinois at Chicago, USA

Issam Nassar

Professor, Illinois State University, USA

Sari Nusseibeh

Emeritus Professor of Philosophy, Al-Quds University, Palestine

Najwa Al-Qattan

Emeritus Professor of History, Loyola Marymount University, USA

Omar Al-Qattan

Filmmaker, Chair of The Palestinian Museum & the A.M.Qattan Foundation, UK

Nadim N Rouhana

Professor of International Affairs, The Fletcher School, Tufts University, USA

Ahmad Sa’adi

Professor, Haifa, State of Israel

Rasha Salti

Independent Curator, Writer, Researcher of Art and Film, Germany-Lebanon

Elias Sanbar

Writer, Paris, France

Farès Sassine

Professor of Philosophy and Literary Critic, Beirut, Lebanon

Sherene Seikaly

Associate Professor of History, University of California, Santa Barbara, USA

Samah Selim

Associate Professor, A, ME & SA Languages & Literatures, Rutgers University, USA

Leila Shahid

Writer, Beirut, Lebanon

Nadera Shalhoub-Kevorkian

Lawrence D Biele Chair in Law, Hebrew University, State of Israel

Anton Shammas

Professor of Comparative Literature, University of Michigan, Ann Arbor, USA

Yara Sharif

Senior Lecturer, Architecture and Cities, University of Westminster, UK

Hanan Al-Shaykh

Writer, London, UK

Raja Shehadeh

Lawyer and Writer, Ramallah, Palestine

Gilbert Sinoué

Writer, Paris, France

Ahdaf Soueif

Writer, Egypt/UK

Mayssoun Sukarieh

Senior Lecturer in Development Studies, King’s College London, UK

Elia Suleiman

Filmmaker, Palestine-France

Nimer Sultany

Reader in Public Law, SOAS, University of London, UK

Jad Tabet

Architect and Writer, Beirut, Lebanon

Jihan El-Tahri

Filmmaker, Egypt

Salim Tamari

Emeritus Professor of Sociology, Birzeit University, Palestine

Wassyla Tamzali

Writer, Contemporary Art Producer, Algeria

Fawwaz Traboulsi

Writer, Beirut Lebanon

Dominique Vidal

Historian and Journalist, Palestine-France

Haytham El-Wardany

Writer, Egypt-Germany

Said Zeedani

Emeritus Associate Professor of Philosophy, Al-Quds University, Palestine

Rafeef Ziadah

Lecturer in Comparative Politics of the Middle East, SOAS, University of London, UK

Raef Zreik

Minerva Humanities Centre, Tel-Aviv University, State of Israel

Elia Zureik

Professor Emeritus, Queen’s University, Canada