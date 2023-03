In bilico: la crescente resistenza di Jenin

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

La campagna israeliana per reprimere la resistenza armata in Cisgiordania continua a intensificarsi. Tuttavia, una nuova generazione di combattenti afferma che continuerà a resistere ad una realtà di vita sotto occupazione.

Di Yumna Patel

Sono state le ore più sanguinose che la Cisgiordania avesse visto da anni.

Dieci palestinesi sono stati uccisi in una singola incursione dell’esercito israeliano e decine di altri sono rimasti feriti.

I palestinesi lo hanno descritto come un massacro e tutto è avvenuto in un’area di meno di mezzo chilometro quadrato.

Nel quartiere di Jorat al-Dhahab, nel cuore del campo, la casa della famiglia al-Sabbagh ha subito un feroce attacco da parte delle forze israeliane, che stavano prendendo di mira un gruppo di combattenti armati all’interno.

Alla fine dell’attacco, tre dei combattenti all’interno sono stati uccisi, un quarto è rimasto gravemente ferito e le forze israeliane ne hanno arrestato un quinto. È stato identificato come Ziad al-Sabbagh, figlio di un ex combattente del campo che Israele ha ucciso durante la Seconda Intifada.

“La casa è stata attaccata e bombardata senza alcun preavviso. Le persone all’interno della casa sono state gravemente ferite”, ha detto Mohammad al-Sabbagh, lo zio di Ziad, fermo davanti ai resti bombardati della casa della sua famiglia.

Mohammad ha detto che l’incursione è stata diversa da qualsiasi cosa avesse visto da anni.

“I combattenti che erano all’interno della casa sono stati colpiti con numerosi razzi e bombe. Anche dopo aver saputo che i giovani all’interno erano stati uccisi, hanno continuato a sparare razzi e bombardare la casa”, ha detto.

“Questa è solo l’ultimo episodio dell’oppressione e della violenza israeliane contro il popolo palestinese”.

L’INCURSIONE

Il campo profughi di Jenin ospita oltre 15.000 rifugiati palestinesi, i discendenti di coloro che furono costretti a lasciare le loro case dalle milizie sioniste nel 1948, durante la creazione dello Stato di Israele.

Ospita anche alcuni gruppi armati palestinesi, che affrontano abitualmente i soldati israeliani durante le incursioni dell’esercito nel loro campo.

La mattina del 26 gennaio, i suoi abitanti sono stati scaraventati in una zona di guerra. Verso le 7:00 di quella mattina, le forze speciali israeliane sono entrate nel campo con veicoli civili privati ​​e, quasi immediatamente, è iniziata la battaglia.

Gruppi armati nel campo hanno iniziato a sparare contro le forze israeliane che stavano lanciando un attacco contro la casa della famiglia al-Sabbagh e i combattenti che si trovavano all’interno.

Con l’arrivo di altre truppe, i soldati israeliani hanno posizionato cecchini sui tetti del campo, irrompendo nelle case delle persone e saccheggiandole.

“Hanno sfondato la porta dell’abitazione e iniziato a distruggere tutto”, ha detto Siham Abu Siriya, una residente del campo che vive vicino alla casa della famiglia al-Sabbagh, dalla cucina della sua casa di famiglia, che era ricoperta di macerie dai bombardamenti del giorno prima.

“Sono entrati dalla cucina e dal soggiorno e posizionato tiratori ovunque. Chiunque si avvicinasse a quest’area, i tiratori sparavano”.

Un video diffuso dall’esercito israeliano mostra i suoi soldati che sparano con un lanciarazzi verso la casa della famiglia al-Sabbagh dalla finestra della cucina della casa di Abu Siriya.

“Hanno attaccato la casa in cui si trovavano i combattenti da qui, da questa finestra”, ha detto.

L’esplosione ha causato ingenti danni alle case adiacenti, ferendo molti dei residenti con vetri rotti e tetti crollati.

“La nostra casa, tutte le case dei vicini, sono state colpite. I vetri di tutte le finestre sono andati in frantumi, da ieri la gente sta solo aggiustando le case”, ha detto Abu Siriya.

“Come dovremmo sentirci? Certo, siamo tristi, ma va bene. È tutto a beneficio della Patria, dei giovani e di tutta la Palestina”.

I CIVILI DIVENTANO BERSAGLI

L’incursione dell’esercito israeliano nel campo è durata quasi cinque ore. I militari hanno affermato di aver preso di mira i combattenti palestinesi che “rappresentavano un rischio significativo” di compiere futuri attacchi contro gli israeliani.

Ma i residenti del campo affermano che i militari hanno preso di mira tutti, sia combattenti che civili.

Tra le nove persone uccise c’erano due adolescenti, il diciassettenne Abdullah Mousa e il sedicenne Waseem al-Ja’es. Abdullah è stato colpito da un cecchino, mentre Waseem è stato investito da un veicolo militare israeliano.

Il Ministero della Salute ha detto che le lacerazioni alla testa erano così gravi che non si poteva determinare se avesse anche ferite da arma da fuoco.

In un’altra parte del campo, Majida Obaid, 61 anni, era seduta a casa a leggere il Corano e pregare quando è stata colpita da un proiettile attraverso la finestra all’ultimo piano della sua casa.

Sua figlia Kefaya era con lei.

“Mia madre si è alzata dopo aver finito di pregare, voleva guardare fuori e vedere cosa stava succedendo. Ero ancora al piano di sotto. Si è alzata per guardare, e subito le hanno sparato un colpo al collo e un altro al cuore. Uno dei proiettili dopo averla colpita ha finito la sua corsa contro il televisore”, ha detto Kefaya.

“Sono salita e ho visto la sedia divelta e lei sul pavimento sanguinante. L’ho tenuta mentre sanguinava. Si vede ancora il suo sangue sul pavimento”, ha continuato.

“Era visibilmente una donna. Il cecchino poteva non vedere che era disarmata?, chiese Kefaya indignata, dicendo che la famiglia era “sicura che fosse stato un cecchino” a sparare a sua madre”.

“Forse il primo proiettile è stato per errore, ma per quanto riguarda il secondo proiettile?”, ha chiesto.

“Era una donna, disarmata. Non aveva armi o altro. Voleva solo guardare e vedere cosa stava succedendo nel suo quartiere. E le hanno sparato. Nel giro di un secondo è stata uccisa”.

ACCESSO BLOCCATO AI SOCCORSI MEDICI

Nel corso dell’incursione, le forze israeliane hanno bloccato tutti gli ingressi e le uscite del campo, impedendo alle persone di entrare o uscire, comprese ambulanze e medici. Almeno un’ambulanza è stata colpita da proiettili.

“Alle ambulanze è stato impedito di entrare. C’erano persone sanguinanti a terra. Non hanno permesso ai paramedici di soccorrerli”, ha detto Kefaya Obaid.

“Cosa hanno fatto di sbagliato? I medici devono essere qui per aiutare a curare i feriti e salvare le persone. Perché prenderli di mira? Perché?”

Khaled al-Ahmad e i paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese erano sulla scena quasi subito dopo l’inizio dell’incursione. Ma ha detto che per più di un’ora e mezza i soldati israeliani hanno impedito a medici e ambulanze di entrare nel campo per soccorrere i feriti

“Agli ingressi del campo c’era un numero massiccio di soldati. Non c’era modo di entrare senza il coordinamento della sicurezza. Abbiamo provato ad entrare molte volte, ma i nostri tentativi sono falliti. Non ci è stato permesso di accedere. Non c’era modo”, ha detto al-Ahmad.

Se le ambulanze avessero cercato di entrare nel campo, ha detto: “Sarebbero state bloccate, o colpite”.

Ho chiesto ad al-Ahmad come si sentiva come medico nel vedere persone ferite e non essere in grado di aiutarle.

“È una sensazione indescrivibile. Sconvolgente. Penso, e se quello fosse mio figlio, o mio zio, o mia figlia. Come dovresti sentirti? Non ci sono parole per descrivere quella sensazione”, ha detto.

“È davvero terribile perché sai che forse sono ancora vivi e che se avessi fermato la sua emorragia o l’avessi aiutato, forse sarebbe sopravvissuto”.

La mattina dell’incursione, nove persone sono state uccise nell’arco di poche ore. Pochi giorni dopo, un decimo palestinese, anch’egli combattente nel campo, è morto per le ferite riportate durante i combattimenti.

Al-Ahmad ha detto di credere che se i suoi equipaggi fossero stati autorizzati a entrare nel campo per soccorrere i feriti, il bilancio delle vittime sarebbe stato inferiore.

UNA STORIA DI CONFRONTO

Il campo profughi di Jenin ha una lunga storia di confronto con l’occupazione israeliana, e per i palestinesi, nel corso degli anni, il campo è diventato sinonimo di lotta armata.

Nel 2002, nel bel mezzo della Seconda Intifada, l’esercito israeliano ha lanciato una massiccia invasione del campo profughi di Jenin a seguito di una serie di attentati suicidi all’interno del territorio israeliano.

Durante l’invasione, l’esercito ha ucciso più di 50 palestinesi e distrutto più di 400 case nel campo, sfollando più di un quarto dell’intera popolazione del campo.

Più di 20 anni dopo, gli effetti dell’invasione del 2002 si fanno sentire ancora oggi nel campo.

“Ogni casa nel campo di Jenin conta martiri, prigionieri e feriti. Le persone si sono abituate alle uccisioni e alla violenza. Quando si opprime un intero popolo, non c’è pace per nessuno”, ha detto Jamal Hweil, leader e attivista della comunità.

Kafaya Obaid ha fatto eco a sentimenti simili, dicendo: “Durante l’invasione del campo nel 2002, l’esercito israeliano stavano distruggendo le case, e la nostra casa era una di quelle”.

“Tutti in questo campo hanno sofferto allo stesso modo. Se si va di casa in casa, se non c’è un martire, c’è un prigioniero, se non c’è un prigioniero, c’è un martire. È risaputo. Questa è la nostra realtà”, ha detto.

Durante l’incursione di gennaio, Mohammad al-Sabbagh ha assistito alla distruzione della casa della sua famiglia per la terza volta.

La prima demolizione è stata effettuata nel 1991, nel bel mezzo della Prima Intifada, dopo che le forze israeliane hanno arrestato Mohammad, che alla fine avrebbe scontato 22 anni come prigioniero politico.

Nel 2002, mentre Mohammad segnava 11 anni di prigione, anche suo fratello Alaa si era unito alla resistenza armata e quell’anno aveva combattuto attivamente contro l’invasione israeliana del campo.

Gran parte della vita di Alaa è stata rappresentata nel film del 2004, Arna’s Children (I Figli di Arna). Alaa al-Sabbagh è stato ucciso nel novembre 2002 e la casa della famiglia Sabbagh è stata distrutta per la seconda volta.

Due settimane prima di essere ucciso, Allaa aveva accolto un bambino, Ziad.

Durante l’incursione dell’esercito del 26 gennaio, 21 anni dopo l’uccisione del padre, Ziad al-Sabbagh si è barricato insieme ai suoi compagni nella casa della sua famiglia durante l’assalto dell’esercito. Anche se ne è uscito vivo, è stato arrestato dalle forze israeliane.

E la casa della famiglia al-Sabbagh è stata nuovamente distrutta. Questo è il nostro destino come palestinesi. Ho passato 23 anni in prigione.

“Non ci si abitua a questo. La perdita è dura. Perdere la casa con tutta la sua storia e i suoi ricordi non è facile. Ma questo è il destino del popolo palestinese. Finché ci sarà occupazione, ci sarà resistenza. Finché ci saranno incursioni, ci sarà autodifesa”, ha detto.

Nel 2002, l’esercito ha inquadrato la micidiale invasione del campo come misura difensiva per prevenire futuri attacchi contro i cittadini israeliani. L’incursione del 26 gennaio è stata giustificata per gli stessi motivi.

Ma i residenti dicono che le frequenti incursioni di Israele nel corso degli anni hanno solo creato più risentimento e motivato più persone a imbracciare le armi.

“Qualsiasi persona che voglia conoscere la verità deve chiedersi: la resistenza è un risultato o una causa? La causa è la presenza dell’occupazione. La causa è l’esistenza del campo profughi e lo sfollamento del popolo palestinese e la persistenza della questione dei rifugiati”, ha detto Jamal Hweil.

“La causa è la presenza di un’occupazione delle nostre terre. La resistenza non è la causa. La resistenza è l’effetto”.

Il 7 aprile 2022, una settimana dopo che un’incursione israeliana nel campo profughi di Jenin ha ucciso due palestinesi, tra cui un bambino, il ventottenne Raad Khazem è partito dalla sua casa nel campo e si è diretto a Tel Aviv.

Quella notte, ha sparato e ucciso tre israeliani e ne ha feriti molti altri in Via Dizengoff, nel cuore della città.

Raad è stato colpito e ucciso dalla polizia israeliana la mattina dopo a Yaffa.

Era uno dei 17 palestinesi del campo profughi di Jenin che sono stati uccisi dalle forze israeliane nel 2022. La stragrande maggioranza fu uccisa durante le incursioni dell’esercito nel campo, anche se almeno due, tra cui Raad, furono uccisi dopo aver effettuato attacchi a fuoco contro israeliani.

“Chiunque pensi che l’uccisione e la distruzione porteranno pace e sicurezza al proprio popolo è delirante”, ha detto Mohammad al-Sabbagh, riferendosi alla politica del governo israeliano in Cisgiordania.

“Questa politica costringerà tutti a pagare un prezzo, che si tratti del popolo palestinese o israeliano. La politica di uccisioni e distruzioni non porterà alle persone pace, sicurezza o tranquillità”.

UNA NUOVA GENERAZIONE DI COMBATTENTI

Nel 2022, l’esercito israeliano ha condotto oltre una dozzina di incursioni nel campo profughi di Jenin.

Le incursioni facevano parte dell’Operazione Frangiflutti, la risposta dei militari a un’ondata crescente di gruppi armati che stavano spuntando in tutta la Cisgiordania.

Per la prima volta dalla Seconda Intifada, i palestinesi stavano impugnando collettivamente le armi in nome della resistenza all’oppressione israeliana, e il campo profughi di Jenin stava aprendo la strada.

“Il mondo deve sapere che non siamo terroristi, come afferma l’occupazione israeliana”, ha detto un giovane combattente della Brigata Jenin, un gruppo locale di combattenti armati nel campo profughi di Jenin.

“Siamo combattenti nel nome di Dio. Siamo nati per combattere questo occupante, che ha rubato la nostra religione, i nostri costumi, le nostre tradizioni e che ha ucciso i nostri padri e i nostri fratelli”.

“Il mondo deve sapere che non siamo terroristi. L’occupazione è l’unico terrorista in questo mondo”, ha detto.

Alla domanda su cosa abbia motivato lui e altri giovani come lui a unirsi alla resistenza armata, il combattente ha detto: “Ciò che mi ha spinto verso la resistenza sono le mie convinzioni personali, quello che ho visto nel corso della mia vita”.

“Siamo cresciuti da bambini in mezzo a tutto questo, ogni giorno un’incursione dell’esercito, ogni giorno un’operazione, ogni giorno qualcuno viene arrestato, ogni giorno i giovani vengono giustiziati, le donne vengono giustiziate. L’occupazione entra nel campo e nella città senza distinguere tra vecchi e giovani. Ucciderà chiunque si trovi sulla sua strada”, ha continuato.

“Questa è una realtà con cui siamo cresciuti, quindi ovviamente diventeremo combattenti, non rimarremo passivi”.

La Brigata Jenin è stata fondata nel 2021 da combattenti affiliati al movimento della Jihad Islamica, ma da allora si è evoluta per includere combattenti di diverse fazioni nel campo.

Il nuovo modello interfazionistico ha da allora ispirato la nascita di altri gruppi al di fuori di Jenin, che diffondono messaggi di unità palestinese contro l’occupazione israeliana.

È un messaggio che non si sentiva da anni e ha fatto appello soprattutto ai giovani uomini, che sono diventati sempre più disillusi nei confronti dei propri leader dopo decenni di lotte intestine politiche e un processo di pace in stallo.

Alla domanda sul perché giovani come il combattente intervistato si uniscano alla resistenza armata, Jamal Hweil ha detto: “È semplice”. “È la perdita della speranza. La perdita della speranza in una giusta soluzione politica che stabilisca uno Stato palestinese, in cui possiamo vivere come cittadini in dignità e pace con i nostri vicini”, ha detto Hweil.

“È quando si perde la speranza e si sente che la dirigenza esistente non è in grado di ottenere nulla. La terra è occupata, l’occupazione controlla i valichi di frontiera, controlla l’aria, controlla il mare a Gaza. Quando questa generazione è assalita da questa frustrazione, quando vede un vicolo cieco all’orizzonte politico, quando vede il peggioramento delle condizioni economiche, cosa ci si può aspettare da questi giovani?”, chiese.

“Questi sono giovani che vivono qui, nei vicoli di questi angusti quartieri vecchi di 75 anni. Come diciamo sempre, la rivoluzione nasce dalla disperazione. È tutto connesso. La situazione politica, le condizioni economiche, il costante terrore sionista, farebbe urlare perfino alle pietre: Resisterò all’occupazione”.

“STANCHI DEI NEGOZIATI”

Il 26 gennaio, almeno sei dei palestinesi uccisi durante l’operazione dell’esercito nel campo erano combattenti.

Quattro di loro avevano vent’anni. Il fratello minore di Ammar Salahat, Izz al-Din, era uno di loro.

“Nel campo di Jenin ci siamo abituati a questa situazione. Ogni giorno c’è un martire, ogni giorno. È la consuetudine. Cos’altro posso dire? Negli ultimi due anni, non c’è una notte o un giorno in cui dormiamo. Il giorno è diventato notte e la notte è diventata giorno. Questa è la realtà nel campo”.

Quando gli fu chiesto perché suo fratello minore fosse motivato ad unirsi alla resistenza armata, Ammar rispose: “Siamo circondati da ogni lato. Non possiamo viaggiare, o muoverci liberamente. I giovani sono sotto pressione, siamo costantemente sotto pressione”.

“Il padre di qualcuno è un martire, o suo fratello, o suo zio. Quando crescono vogliono essere come lo zio o il fratello. Quando si accende il notiziario, è tutto su Jenin. Le persone devono agire”, ha continuato.

“Basta con i negoziati. I negoziati non ci hanno portato a nulla. Da quando sono nato ho sentito parlare di negoziati, ed è stato tutto inutile. Non si può negoziare con Israele”.

CON IL NUOVO GOVERNO ISRAELIANO LE TENSIONI AUMENTANO

La sera di venerdì 27 gennaio, un giorno dopo la micidiale incursione dell’esercito nel campo profughi di Jenin, è arrivata la notizia che un uomo armato palestinese aveva sparato e ucciso sette persone all’interno di un insediamento israeliano illegale nella Gerusalemme Est occupata

Il giovane che ha sparato è stato identificato come il ventunenne Khairi Alqam, residente a Gerusalemme Est e nipote di un palestinese assassinato da un colono israeliano nel 1998.

Sebbene Alqam sia stato colpito e ucciso sul posto, i festeggiamenti sono scoppiati in tutto il territorio occupato, anche a Jenin, dove la gente ha visto la sparatoria come una chiara risposta all’incursione dell’esercito del giorno prima.

La risposta del governo israeliano alla sparatoria è stata rapida, annunciando misure radicali che i gruppi per i diritti hanno avvertito equivalevano a una punizione collettiva.

Nel giro di un giorno dalla sparatoria, più di 50 familiari e amici di Alqam sono stati arrestati e la casa della sua famiglia è stata sigillata in preparazione della demolizione.

I ministri israeliani hanno chiesto l’espulsione della sua famiglia e l’allentamento delle restrizioni sulle armi per rendere più facile per i cittadini israeliani armarsi.

Allo stesso tempo, i coloni israeliani in Cisgiordania hanno effettuato una serie di attacchi di “vendetta” contro i palestinesi, bruciando case e automobili, lanciando pietre contro i veicoli palestinesi e persino sparando ai palestinesi con proiettili letali.

È stato riferito che in una sola notte i coloni hanno effettuato quasi 150 attacchi contro i palestinesi e le loro proprietà.

Tornando al campo profughi di Jenin, i residenti hanno affermato che finché persisteranno la violenza e l’occupazione israeliane, continuerà anche la resistenza palestinese.

“Il popolo palestinese non è diverso dagli altri popoli del mondo. Non accetteranno la subordinazione, non accetteranno l’occupazione, non accetteranno l’umiliazione”, ha detto Hweil.

“Il campo profughi di Jenin rimarrà un simbolo di orgoglio, dignità, libertà e giustizia per tutti nel mondo”.

Quando le è stato chiesto cosa sperava per il futuro, Kefaya Obaid ha risposto: “Se Dio vuole, questo campo stretto nella morsa dell’occupazione, resisterà finché non li sconfiggeremo e se ne andranno dalla nostra terra”.

“Sono arrivati e ci hanno occupato, non il contrario. Sono venuti nella nostra terra, non siamo andati noi da loro. E a Dio piacendo, l’occupazione finirà”, ha detto.

Mohammad al-Sabbagh ha insistito sul fatto che finché il popolo palestinese non sarà libero, tutti continueranno a soffrire.

“Solo dando al popolo palestinese il diritto alla stabilità, alla libertà e alla sicurezza, il popolo israeliano e i popoli del mondo potranno godere di questi stessi diritti”.