La violenza della polizia israeliana al funerale del giornalista di Al Jazeera rivela un problema più profondo

Articolo pubblicato originariamente da Haaretz

Le decisioni della polizia israeliana in occasione del funerale della giornalista Shireen Abu Akleh mostrano la loro incapacità di vedere l’umanità e il dolore del popolo palestinese.

La polizia, vestita di nero, con elmetti e indumenti protettivi, usa i manganelli per aggredire le persone che trasportano una bara durante un corteo funebre. Le colpiscono alle gambe finché la bara non scivola, quasi toccando il suolo. Questo è ciò che la maggior parte del mondo ha visto – ed è ciò che la maggior parte del mondo ricorderà del funerale della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh , che si è svolto venerdì a Gerusalemme.

Molti hanno parlato in Israele nelle ultime 24 ore. La situazione è problematica, dicono, tanto da costituire quasi un disastro nelle pubbliche relazioni. Ma il vero problema non sta nel modo in cui questo incidente viene percepito dal mondo, quanto nell’uso ingiustificato della violenza da parte della polizia. Questa è stata una delle espressioni visive più estreme dell’occupazione e dell’umiliazione subita dal popolo palestinese: una giornalista palestinese di alto livello, nota in tutto il mondo arabo, che per decenni ha documentato la violenza e le malefatte dell’occupazione israeliana muore in uno scontro con armi da fuoco e i soldati israeliani sono considerati i principali sospettati. Alla sua morte, lei che è un’icona palestinese, il suo funerale diventa un evento nazionale. Proprio in quel momento – nel pieno del lutto – arrivano sul posto agenti di polizia israeliani armati.

La polizia si è affrettata a pubblicare un video registrato da un drone al funerale che mostra due giovani che lanciano quella che sembra essere una bottiglia d’acqua contro gli agenti di polizia, prima che inizino la carica. Eppure questa è una scusa inconsistente per un simile comportamento, in un evento che avrebbe dovuto essere gestito con la massima sensibilità. Il commissario di polizia Kobi Shabtai ha ordinato un’indagine sulla condotta della polizia al funerale. Anche se questo incidente è solo uno dei tanti in cui la polizia israeliana si è comportata in modo inaccettabile, aggravando così la situazione e aggravando l’umiliazione delle vittime.

Il giorno della morte di Abu Akleh, gli agenti di polizia sono andati dalla sua famiglia in lutto e hanno chiesto loro di rimuovere le bandiere palestinesi che sventolavano fuori dalla loro abitazione, di evacuare la strada e di abbassare la musica all’esterno. Il giorno del funerale, poco dopo la processione, la polizia è stata ripresa mentre strappava le bandiere palestinesi dalle auto. Non sapremo mai cosa passava per la testa di chi ha mandato i poliziotti a casa della famiglia, o di chi ha distrutto quelle bandiere. Come pensavano che avrebbero reagito la famiglia in lutto o i partecipanti al funerale?

Se ciò non bastasse, un giovane palestinese, Walid a-Sharif – che tre settimane fa ha lanciato pietre contro la polizia sul Monte del Tempio e ha riportato gravi ferite alla testa – è morto sabato mattina all’Hadassah Medical Center. La polizia ha affermato che le sue ferite sono state causate da una caduta, ma non ha fornito prove della loro affermazione. È difficile credere alla coincidenza cosmica che un uomo di 21 anni muoia cadendo e battendo la testa esattamente nello stesso momento in cui gli vengono sparati proiettili di gomma. Alla sua morte, a-Sharif è diventato un “martire di Al-Aqsa”, la prima vittima al Monte del Tempio dal 2017, quando due terroristi armati sono stati uccisi dopo aver sparato e ucciso due agenti di polizia. Questa volta era un giovane che lanciava pietre. Dal punto di vista palestinese, questo è un caso molto più grave.

La polizia israeliana si scontra venerdì con le persone in lutto che trasportano la bara della giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, uccisa a Gerusalemme est. Credito: Maya Levin /A

Anche in questo caso, il problema non sta nel modo in cui i palestinesi oppure il mondo percepiscono l’evento, o nel rischio che la sua morte o il suo funerale inneschino una nuova ondata di terrore a Gerusalemme o in Cisgiordania, ma nella morte stessa. L’idea che una pietra possa effettivamente uccidere può essere vera quando si fa riferimento a una pietra lanciata contro un’auto non protetta in autostrada, ma la possibilità che un poliziotto che indossa un casco e un giubbotto protettivo muoia a causa di una pietra è minuscola. La polizia non ha rischiato di morire quando a-Sharif ha lanciato pietre contro di loro e sparare alla sua parte superiore del corpo è stata una violazione ingiustificata delle regole di ingaggio.

As-Sharif è stato colpito da un proiettile nero con la punta di gomma. Questo proiettile da 40 mm ha lo scopo di causare dolore intenso ed è la principale arma non letale utilizzata dalla polizia. Ma dal 2014, quando la polizia è passata dai proiettili blu più leggeri a quelli neri più pesanti, i casi in cui quest’arma “non letale” ha causato gravi ferite e persino la morte sono aumentati. A Gerusalemme est ci sono dozzine di giovani uomini, bambini e adulti che stanno soffrendo a causa delle ferite riportate da questi proiettili, alcuni di loro hanno perso un occhio o sono diventati completamente ciechi. Almeno in un caso precedente, un giovane di nome Mohammed Sinokrot è stato ucciso dopo che un proiettile con la punta di gomma lo ha colpito alla tempia.

Nelle prime ore di sabato si è aperta una nuova crisi. La polizia ha rifiutato di consegnare il corpo di a-Sharif alla sua famiglia per la sepoltura, nonostante non fosse in arresto mentre era ricoverato in ospedale nelle ultime tre settimane. La Corte della Magistratura di Gerusalemme avrebbe dovuto gestire la richiesta della polizia di eseguire un’autopsia sabato sera.

La polizia israeliana è stata recentemente elogiata per la gestione del mese sacro musulmano del Ramadan a Gerusalemme rispetto agli anni precedenti. Questa volta, nel tentativo di fornire ai palestinesi libertà di culto e un’atmosfera festosa, la polizia si è astenuta dall’erigere barriere alla Porta di Damasco e ha ridotto al minimo l’uso di metodi di dispersione della folla, come il cannone ad acqua “puzzola”, le granate assordanti e lacrimogeni gas – che costituiscono tutte punizioni collettive.

Questa politica si è rivelata fruttuosa: rispetto allo scorso anno, gli scontri violenti si sono limitati alla parte meridionale del Monte del Tempio e non si sono estesi alla Porta di Damasco e ad altri quartieri palestinesi. La maggior parte dei gerosolimitani, israeliani e palestinesi allo stesso modo, celebravano le vacanze indisturbati e gli ospedali non erano pieni di feriti degli scontri. Il comandante del distretto di Gerusalemme della polizia, il Magg. Gen. Doron Turgeman, che prima del Ramadan ha dichiarato: “Questa non è una guerra, ma un mese sacro”, ha dimostrato che in effetti le cose potrebbero essere diverse.

Tuttavia, il diavolo è nei dettagli e, quando si tratta della polizia, il loro fallimento risiede nelle azioni degli agenti sul campo, nei loro ordini e nelle loro decisioni. Dall’uso dei manganelli della polizia sui partecipanti al funerale che trasportano una bara, all’invio di poliziotti a casa di una famiglia in lutto per strappare le bandiere, all’alzare il mirino di una pistola verso la parte superiore del corpo di qualcuno. Evidentemente c’è un problema all’interno delle forze di polizia. Forse si potrebbe affermare che risieda in questioni di comando e controllo, o nell’addestramento della polizia e nei metodi di reclutamento. Ma in realtà, è molto più profondo di così. Sta nel fatto che gli agenti di polizia non vedono i palestinesi che affrontano come esseri umani, né sentono il bisogno di rispettarli o rispettare il loro dolore. Questa è una terribile verità – e non solo per i palestinesi.