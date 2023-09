Le porte girevoli dell’autorità palestinese: una politica chiave nel coordinamento della sicurezza

Articolo pubblicato originariamente su Shabaka e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Di Alaa Tartir

Ad oggi, il 2023 è l’anno con il maggior numero di morti mai registrato per i palestinesi in Cisgiordania dal 2005, in gran parte a causa delle operazioni violente del regime israeliano a Jenin e Nablus per reprimere la mobilitazione palestinese e la Resistenza armata. Sebbene l’Autorità Palestinese fosse in gran parte assente durante le incursioni dell’esercito israeliano, ha rapidamente cercato di ristabilire la parvenza del controllo dopo la loro conclusione. Poco dopo il ritiro israeliano da Jenin a luglio, il Presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas ha visitato la città per la prima volta dal 2012, accompagnato da un gran numero di agenti della sicurezza palestinesi. Giorni dopo, l’Autorità Palestinese ha avviato una propria campagna di repressione, arrestando membri della Jihad Islamica e altre fazioni a Jenin e in tutta la Cisgiordania.

Tale ciclo comprende una componente critica del coordinamento della sicurezza tra Autorità Palestinese e Israele: la porta girevole/al-bab al-dawaar. Questa nota politica esamina il protocollo, situandolo all’interno del più ampio “modello di collaborazione”. Descrive in dettaglio come si presenta nella pratica la porta girevole e offre raccomandazioni sia alla dirigenza palestinese che alla società civile per le vie da seguire che possono aiutare a stabilire responsabilità, risarcimento e riconciliazione.

COS’È LA PORTA GIREVOLE?

Il coordinamento della sicurezza è stato l’elemento distintivo degli Accordi di Oslo e, secondo i suoi sostenitori, continua ad essere una parte fondamentale della stabilità, della pace e della costruzione dello Stato. È ampiamente percepito da questi attori come un’indicatore della capacità dell’Autorità Palestinese di governare e garantire il mantenimento dello status quo. Infatti, la stessa Autorità Palestinese ha sostenuto che: “Il coordinamento della sicurezza è parte integrante della nostra strategia di liberazione”.

Il coordinamento tra l’Autorità Palestinese e il regime israeliano si manifesta in vari modi. Un elemento chiave è la politica delle porte girevoli. Questo meccanismo è transazionale e operativo, in base al quale attivisti palestinesi, combattenti della Resistenza e membri dell’opposizione vengono imprigionati dalle autorità israeliane o palestinesi e poi indirettamente consegnati all’altro una volta rilasciati.

Ad esempio, l’Autorità Palestinese può ricercare, arrestare e imprigionare un individuo per un periodo di tempo. Poco dopo il rilascio, l’individuo verrà presa in consegna dalle autorità israeliane, momento in cui l’Autorità Palestinese condividerà la documentazione di sicurezza del detenuto con le controparti israeliane. La politica delle porte girevoli funziona anche al contrario: una volta che i palestinesi vengono rilasciati dalle carceri israeliane, le forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese possono successivamente arrestarli.

Mentre le organizzazioni indipendenti per i diritti umani documentano da tempo la pratica della politica delle porte girevoli, la dirigenza dell’Autorità Palestinese e i membri dell’apparato della sicurezza continuano a negarne l’esistenza. Invece, accusano qualsiasi voce critica su questo argomento di essere guidata politicamente e motivata da faziosità. Ciononostante, esistono ampie prove che indicano l’attuazione della politica.

UN CASO DI INTERESSI CONDIVISI

Il coordinamento della sicurezza criminalizza la Resistenza Palestinese, professionalizza l’autoritarismo palestinese e nega la sicurezza del popolo palestinese, aggiungendo ulteriori livelli di repressione a un contesto già altamente oppressivo. Nello specifico, la politica delle porte girevoli evidenzia gli interessi condivisi sia dell’Autorità Palestinese che del regime israeliano: reprimere e soffocare la Resistenza Palestinese.

È importante sottolineare che lo fa in modo tale da preservare la plausibile negabilità dell’Autorità Palestinese rispetto dell’individuazione di obiettivi palestinesi per conto di Israele. Utilizzando le risorse per catturare e rilasciare i palestinesi con il pretesto dei propri interessi di sicurezza, l’Autorità Palestinese funge da subappaltatore del regime israeliano mantenendo le mani apparentemente pulite da tale esplicito coordinamento e trasferimento di prigionieri.

La porta girevole viene spesso utilizzata durante i periodi di maggiore organizzazione palestinese e Resistenza Popolare. Negli ultimi dieci anni, ondate di arresti dell’Autorità Palestinese hanno spesso fatto seguito a importanti operazioni militari israeliane, seguite poco dopo da campagne di arresti israeliani. Dal 2022, le forze dell’Autorità Palestinese hanno effettuato crescenti incursioni a Jenin e Nablus, confermando le accuse della pratica delle porte girevoli e condannando la continua complicità dell’Autorità Palestinese nel progetto coloniale dei coloni del regime israeliano.

RACCOMANDAZIONI

• L’Autorità palestinese dovrebbe rispettare l’opinione popolare palestinese e porre fine a qualsiasi coordinamento in materia di sicurezza con Israele, compreso l’abbandono della politica delle porte girevoli. Farlo sarebbe un passo fondamentale per facilitare un processo di riconciliazione nazionale.

• La dirigenza palestinese e il suo apparato di sicurezza dovrebbero respingere qualsiasi intervento esterno o condizionamento politico degli aiuti che tentino di incentivare e sostenere il coordinamento della sicurezza.

• La società civile palestinese e le organizzazioni per i diritti umani dovrebbero continuare a documentare l’attuazione e le implicazioni della politica delle porte girevoli come un modo per ritenere l’Autorità Palestinese e il suo apparato di sicurezza responsabile della Legge Fondamentale Palestinese.

• La dirigenza dell’Autorità Palestinese deve impegnarsi in un dialogo costruttivo e responsabile con i gruppi della società civile palestinese sui danni causati dal coordinamento della sicurezza, compresa la politica delle porte girevoli. La responsabilità è gravemente mancante nel governo palestinese: un dialogo politico su questi danni offre l’opportunità di rimediare ad alcune delle malefatte dell’Autorità Palestinese che hanno a lungo ostacolato la lotta per la liberazione del popolo palestinese.

Alaa Tartir è consulente e consigliere politico di Al-Shabaka. È ricercatore capo e direttore del programma Medio Oriente e Nord Africa presso l’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, nonché ricercatore associato e coordinatore accademico presso l’Istituto Universitario di Ginevra, membro dell’Istituto di Ricerca sulla Pace di Oslo e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Iniziativa di Riforma Araba. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Facoltà di Economia e Scienze Politiche dell’Università di Londra ed è co-editore di Resistere alla Dominazione in Palestina: Meccanismi e Tecniche di Controllo, Colonialismo e Colonialismo dei Coloni (Resisting Domination in Palestine: Mechanisms and Techniques of Control, Coloniality and Settler Colonialism – 2023), Economia Politica della Palestina: Prospettive Critiche, Interdisciplinari e Decoloniali (Political Economy of Palestine: Critical, Interdisciplinary, and Decolonial Perspectives – 2021) e Palestina e Governo del Potere: Dissenso Locale Contro Governo Internazionale (Rule of Power: Local Dissent vs. International Governance – 2019).

Fonte: https://al-shabaka.org/…/the-pas-revolving-door-a-key…/