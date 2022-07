Parlare di Palestina oggi è impossibile, anche in parlamento

Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto

Di Francesca Albanese*

Dopo l’attacco dell’onorevole Fassino in Commissione esteri alla Camera,

emerge con chiarezza la difficoltà a parlare della questione palestinese anche secondo i

dettami giuridici: l’idea che il diritto internazionale sia cogente per i nemici e facoltativo per

gli alleati è una declinazione pericolosa del concetto di autonomia della politica, che da

giurista non posso esimermi dal condannare.

La Palestina – ovvero ciò che è rimasto della Palestina storica alla creazione dello Stato di

Israele nel 1948 –, comprendente Cisgiordania, Gerusalemme est e Striscia di Gaza, è terra

che Israele occupa militarmente dal 1967.

È bene ribadire da subito che il diritto internazionale ammette le occupazioni militari solo in

forma temporalmente limitata, con precisi vincoli di tutela della popolazione sotto

occupazione e, soprattutto, senza mai trasferire sovranità alla potenza occupante.

Lo Stato di Israele viola sistematicamente questi principi dal 1967, a mezzo di continui

trasferimenti di civili e costruzione di colonie nella Palestina occupata. Negli ultimi decenni

tali violazioni sono state condannate ripetutamente dalle principali istituzioni internazionali,

da ultimo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite.

Le organizzazioni umanitarie concordano che tale occupazione sia illegittima e illegale,

poiché condotta tramite usi proibiti della forza armata e allo scopo di annettere territorio

palestinese allo Stato di Israele, sfollando i palestinesi che vi abitano. A fronte di tale realtà, ampiamente documentata, è necessario che la politica si conformi ai precetti del diritto internazionale, sanzionando Israele e sostenendo i palestinesi nel processo di

autodeterminazione loro assegnato non da questa o quella fazione politica, ma dai più

fondamentali principi della comunità internazionale.

È con questa consapevolezza che due mesi fa ho assunto il ruolo di Relatrice speciale delle

Nazioni unite sui diritti umani nel territorio palestinese occupato, conferitomi dal Consiglio

Diritti Umani dell’Onu. Con l’ulteriore sfida e onore dell’essere la prima donna a ricoprire

questo delicato incarico, ne ho assunto la responsabilità pienamente consapevole delle

difficoltà che avrei incontrato.

La prima difficoltà è che negli ultimi trent’anni i diritti del popolo palestinese abbiano

smesso di far notizia, sebbene la Palestina resti teatro di un acerrimo scontro tra giustizia e

prevaricazione, diritto e abuso, legalità e, ahimè, realpolitik ispirata puramente da rapporti

di forza. A due mesi dall’inizio del mandato, ho toccato con mano l’impossibilità di discutere

di Palestina pur seguendo un approccio strettamente giuridico.

Dinanzi a chiunque opponga alle logiche dei rapporti di forza un’etica guidata dalla forza

del diritto, cala una cortina di ostilità e spesso violenza verbale, in nome della difesa

ideologica delle politiche dello Stato di Israele.

Valga come esempio la mia audizione del 6 luglio scorso presso la Commissione Affari

Esteri della Camera dei Deputati, che mi aveva invitato a riferire sulla situazione oggetto

del mio mandato. Dopo un mio intervento di cui aveva evidentemente ascoltato poco e

capito meno, il presidente della Commissione, on. Piero Fassino, invece di moderare il

dibattito al fine di acquisire elementi utili alle deliberazioni parlamentari, si è lanciato in un

j’accuse nei miei confronti tanto inopportuno quanto ingiustificato.

L’accusa verteva sulla mia presunta mancanza di «terzietà», evidentemente per non aver

equiparato, nel mio intervento sui continui abusi da parte delle forze israeliane nei confronti

dei palestinesi, l’occupante e l’occupato, il colonizzatore e il colonizzato. Il rispetto di ogni

critica è parte integrante della mia interpretazione del mandato conferitomi. Ho però il

dovere primario, proprio sulla base di questo mandato, di denunciare le violazioni del diritto

internazionale.

Pur essendomi limitata a questo doveroso compito nell’audizione, l’on. Fassino,

evidentemente irritato dall’esercizio dei miei doveri istituzionali, è giunto ad attribuirmi frasi

recanti forme di legittimazione della violenza che né io ho mai pronunciato, né alcun

intervistatore ha mai trascritto. Altraeconomia lo ha prontamente dimostrato riportando le

mie dichiarazioni originarie di condanna della spirale di violenza che l’occupazione

perpetua, ad arte decontestualizzate dall’on. Fassino.

Nel criticare la mia eccessiva attenzione «al dato giuridico», l’on. Fassino ha altresì sminuito

il ruolo centrale del diritto internazionale nella risoluzione dei conflitti, che pur costituisce

parte integrante dell’ordinamento repubblicano.

L’idea che il diritto internazionale sia cogente per i nemici e facoltativo per gli alleati è una

declinazione pericolosa del concetto di autonomia della politica, che da giurista non posso

esimermi dal condannare.

Come ricorda Edward Said, una lotta per i diritti si vince «con le armi della critica e

l’impegno della coscienza». Ed è questo che continuerò a promuovere nell’esecuzione del

mio mandato, un dibattito sano, pluralista e informato sulla questione israelo-palestinese,

partendo – qualsiasi siano le letture storiche e politiche del «conflitto» e delle sue radici –

dalla forza regolatrice del diritto internazionale, unica bussola possibile nel buio fomentato

da oltre un secolo di realpolitik.

*Relatrice speciale delle Nazioni unite sui diritti umani nel territorio palestinese occupato