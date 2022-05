Indagine CNN – “Sparavano direttamente ai giornalisti”: nuove prove suggeriscono che Shireen Abu Akleh è stata uccisa in un attacco mirato dalle forze israeliane

Articolo pubblicato originariamente su CNN e tradotto in italiano dalla redazione di Bocche Scucite

Diversi spari risuonano in rapida successione, squarciando una limpida e azzurra mattina di primavera a Jenin, in Cisgiordania. Bang, bang, bang, bang.

Il cameraman che sta riprendendo la scena si sposta all’indietro per ripararsi dietro un basso muro di cemento. Poi un uomo grida in arabo: “Ferito! Shireen, Shireen, oddio, Shireen! Ambulanza!”.

Quando l’operatore della telecamera gira l’angolo, si vede la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh che giace immobile, con la faccia a terra, mentre un’altra reporter palestinese, Shatha Hanaysha, si accovaccia accanto a lei, usando un tronco d’albero come copertura. Hanaysha allunga la mano e cerca di svegliarla mentre continuano gli spari. Non c’è risposta. Entrambe le donne indossano caschi e giubbotti protettivi blu con la scritta “Press”.

Negli istanti successivi, un uomo con una maglietta bianca tenta più volte di spostare Abu Akleh, ma è costretto a tornare indietro dagli spari. Infine, dopo alcuni lunghi minuti, riesce a trascinare il suo corpo dalla strada.

Il video traballante, girato dal cameraman di Al Jazeera Majdi Banura, riprende la scena in cui Abu Akleh, una 51enne palestinese-americana, è stata uccisa da un proiettile alla testa intorno alle 6:30 del mattino dell’11 maggio. Era in piedi con un gruppo di giornalisti vicino all’ingresso del campo profughi di Jenin, dove erano venuti per coprire un’incursione israeliana. Sebbene il filmato non mostri Abu Akleh colpita da un proiettile, alcuni testimoni oculari hanno dichiarato alla CNN di ritenere che le forze israeliane che si trovavano nella stessa strada abbiano sparato deliberatamente contro i giornalisti in un attacco mirato. Tutti i giornalisti indossavano giubbotti blu protettivi che li identificavano come membri dei media.

“Siamo rimasti davanti ai veicoli militari israeliani per circa cinque-dieci minuti prima di muoverci per assicurarci che ci vedessero. È una nostra abitudine di giornalisti: ci muoviamo in gruppo e ci mettiamo davanti a loro per fargli capire che siamo giornalisti, e poi iniziamo a muoverci”, ha dichiarato Hanaysha alla CNN, descrivendo il loro cauto avvicinamento al convoglio dell’esercito israeliano, prima che iniziassero gli spari.

Fonte infographic: CNN

Quando hanno sparato ad Abu Akleh, Hanaysha ha detto di essere rimasta sotto shock. Non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Dopo che Abu Akleh è caduta a terra, Hanaysha ha pensato che potesse essere inciampata. Ma quando ha guardato il giornalista che aveva idolatrato fin dall’infanzia, è stato chiaro che non respirava. Il sangue si stava accumulando sotto la testa.

“Non appena [Shireen] è caduta, onestamente non riuscivo a capire che le avessero sparato… Sentivo il rumore dei proiettili, ma non capivo che ci stavano raggiungendo. Onestamente, per tutto il tempo non ho capito”.

“Pensavo che stessero sparando e quindi siamo rimasti indietro, non pensavo che stessero cercando di ucciderci”.

Il giorno della sparatoria, il portavoce militare israeliano Ran Kochav ha dichiarato alla Radio dell’Esercito che Abu Akleh stava “filmando e lavorando per un’agenzia di stampa in mezzo a palestinesi armati. Sono armati di telecamere, se mi permettete di dirlo”, secondo il Times of Israel.

L’esercito israeliano afferma che non è chiaro chi abbia sparato il colpo fatale. In un’indagine preliminare, l’esercito ha detto che c’è la possibilità che Abu Akleh sia stata colpita o da spari palestinesi indiscriminati, o da un cecchino israeliano posizionato a circa 200 metri di distanza in uno scambio di fuoco con uomini armati palestinesi – anche se né Israele né nessun altro ha fornito prove che dimostrino la presenza di palestinesi armati entro una chiara linea di tiro da Abu Akleh.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato il 19 maggio di non aver ancora deciso se avviare un’indagine penale sulla morte di Abu Akleh. Lunedì, il massimo avvocato dell’esercito israeliano, il maggior generale Yifat Tomer-Yerushalmi, ha dichiarato in un discorso che, secondo la politica militare, non viene avviata automaticamente un’indagine penale se una persona viene uccisa nel “mezzo di una zona di combattimento attiva”, a meno che non ci sia un sospetto credibile e immediato di un reato penale. I legislatori statunitensi, le Nazioni Unite e la comunità internazionale hanno chiesto un’indagine indipendente.

Ma un’indagine della CNN offre nuove prove – tra cui due video della scena della sparatoria – dove si vede che non c’era alcun combattimento attivo, né alcun militante palestinese, vicino ad Abu Akleh nei momenti precedenti alla sua morte. I video ottenuti dalla CNN, corroborati dalle testimonianze di otto testimoni oculari, di un analista forense e di un esperto di armi esplosive, suggeriscono che Abu Akleh è stata uccisa in un attacco mirato delle forze israeliane.

Il filmato mostra una scena tranquilla prima che i reporter finissero sotto il fuoco alla periferia del campo profughi di Jenin, vicino alla principale rotonda di Awdeh. Hanaysha, altri quattro giornalisti e tre residenti locali hanno detto che era stata una normale mattinata a Jenin, dove vivono circa 345.000 persone – 11.400 delle quali vivono nel campo. Molti si stavano recando al lavoro o a scuola e la strada era relativamente tranquilla.

C’è stato un fremito di eccitazione quando la giornalista veterana, nota in tutto il mondo arabo per la sua copertura di Israele e dei territori palestinesi, è arrivata per riferire sul raid. Circa una decina di uomini, alcuni vestiti in tuta e infradito, si erano riuniti per osservare Abu Akleh e i suoi colleghi al lavoro. Si aggiravano chiacchierando, alcuni fumavano sigarette, altri riprendevano la scena con i loro cellulari.

In un video di 16 minuti condiviso con la CNN, l’uomo che filma si dirige verso il punto in cui si sono radunati i giornalisti, zoomando sui veicoli blindati israeliani parcheggiati in lontananza, e dice: “Guardate i cecchini”. Poi, quando un adolescente scruta timidamente la strada, urla: “Non scherzare… pensi che sia uno scherzo? Non vogliamo morire. Vogliamo vivere”.

Le incursioni israeliane nel campo profughi di Jenin sono diventate un evento regolare dall’inizio di aprile, sulla scia di diversi attacchi da parte di palestinesi che hanno causato la morte di israeliani e stranieri. Secondo l’esercito israeliano, alcuni dei presunti assalitori di quegli attacchi erano di Jenin. I residenti dicono che le incursioni spesso causano feriti e morti. Sabato, un 17enne palestinese è stato ucciso e un 18enne è stato gravemente ferito dal fuoco israeliano durante un raid, ha dichiarato il Ministero della Sanità palestinese.

Salim Awad, il 27enne residente nel campo di Jenin che ha girato il video di 16 minuti, ha dichiarato alla CNN che non c’erano palestinesi armati o scontri nell’area, e non si aspettava che ci fossero spari, data la presenza di giornalisti nelle vicinanze.

“Non c’è stato alcun conflitto o scontro. Eravamo circa 10 ragazzi, più o meno, che camminavano, ridendo e scherzando con i giornalisti”, ha detto. “Non avevamo paura di nulla. Non ci aspettavamo che sarebbe successo qualcosa, perché quando abbiamo visto i giornalisti in giro, abbiamo pensato che fosse una zona sicura”.

Ma la situazione è cambiata rapidamente. Awad ha detto che la sparatoria è scoppiata circa sette minuti dopo il suo arrivo sulla scena. Il suo video riprende il momento in cui sono stati sparati dei colpi contro i quattro giornalisti – Abu Akleh, Hanaysha, un altro giornalista palestinese, Mujahid al-Saadi, e il produttore di Al Jazeera Ali al-Samoudi, che è stato ferito dagli spari – mentre camminavano verso i veicoli israeliani.

“Abbiamo visto circa quattro o cinque veicoli militari su quella strada con i fucili sporgenti e uno di loro ha sparato a Shireen. Noi eravamo lì in piedi e l’abbiamo visto. Quando abbiamo cercato di avvicinarci a lei, ci hanno sparato. Ho cercato di attraversare la strada per aiutarla, ma non ci sono riuscito”, ha detto Awad, aggiungendo di aver visto che un proiettile ha colpito Abu Akleh nella fessura tra l’elmetto e il giubbotto di protezione, proprio vicino all’orecchio.

Un sedicenne, che era tra il gruppo di uomini e ragazzi in strada, ha detto alla CNN che “non ci sono stati spari, né lanci di pietre, nulla” prima che Abu Akleh fosse colpita. Ha dichiarato che i giornalisti gli avevano detto di non seguirli mentre camminavano verso le forze israeliane, così è rimasto indietro. Quando sono scoppiati gli spari, si è nascosto dietro un’auto sulla strada, a tre metri di distanza, dove ha assistito al momento in cui è stata uccisa. L’adolescente ha condiviso con la CNN un video, girato alle 6:36 del mattino, subito dopo che i giornalisti avevano lasciato la scena per recarsi in ospedale, che mostra i cinque veicoli dell’esercito israeliano che passano lentamente davanti al punto in cui Abu Akleh è morta. Il convoglio gira poi a sinistra prima di lasciare il campo attraverso la rotatoria.

La CNN ha esaminato un totale di 11 video che mostrano la scena e il convoglio militare israeliano da diverse angolazioni – prima, durante e dopo l’uccisione di Abu Akleh. Anche i testimoni oculari che stavano filmando quando la giornalista è stata colpita si trovavano sulla linea di tiro e si sono allontanati quando sono iniziati gli spari, quindi non hanno ripreso il momento in cui è stata colpita dal proiettile.

Tra le prove visive esaminate dalla CNN c’è il video di una body camera diffuso dall’esercito israeliano, che riprende i soldati che corrono in uno stretto vicolo, impugnando fucili d’assalto M16 e varianti, mentre si riversano sulla strada dove sono parcheggiati i veicoli blindati. Una fonte militare israeliana ha dichiarato alla CNN che quel giorno entrambe le parti hanno sparato con fucili d’assalto M16 e M4.

Nei video si vedono cinque veicoli israeliani allineati in fila sulla stessa strada dove è stato uccisa Abu Akleh, a sud. Il veicolo più vicino ai giornalisti, contrassegnato dal numero uno bianco, e quello più lontano, contrassegnato dal numero cinque, sono entrambi posizionati perpendicolarmente sulla strada. Verso la parte posteriore dei veicoli, direttamente sopra i numeri, c’è una stretta apertura rettangolare nella parte esterna del veicolo.

L’esercito israeliano ha fatto riferimento a questa apertura in una dichiarazione sulla sua indagine iniziale sull’uccisione di Abu Akleh, affermando che la giornalista potrebbe essere stata colpita da un soldato israeliano che ha sparato da un “foro di tiro designato in un veicolo dell’IDF usando un cannocchiale”, durante uno scambio di fuoco. Diversi testimoni oculari hanno dichiarato alla CNN di aver visto fucili di precisione spuntare dalle aperture prima dell’inizio della sparatoria, ma che questa non è stata preceduta da altri spari.

Jamal Huwail, un professore dell’Università arabo-americana di Jenin, che ha aiutato a trascinare il corpo senza vita di Abu Akleh dalla strada, ritiene che gli spari provenissero da uno dei veicoli israeliani, che ha descritto come un “nuovo modello che aveva un’apertura per i cecchini”, a causa dell’elevazione e della direzione dei proiettili.

“Sparavano direttamente ai giornalisti”, ha detto Huwail.

Huwail, ex parlamentare e membro del partito palestinese Fatah a Jenin, ha incontrato per la prima volta Abu Akleh due decenni fa, quando Israele ha lanciato una grande operazione militare nel campo, distruggendo più di 400 case e sfollando un quarto della popolazione. Quando ha parlato brevemente con la giornalista quella mattina dell’11 maggio alla rotonda di Awdeh, lei gli ha mostrato un video di una delle loro prime interviste del 2002. La volta successiva che l’ha vista da vicino, era morta.

Shireen Abu Akleh giace a faccia in giù in strada, dopo essere stata colpita alla testa

Nei video dell’incursione dell’esercito all’alba nel campo di Jenin, si vedono soldati israeliani e militanti palestinesi che si affrontano con fucili d’assalto M16 e varianti, secondo Chris Cobb-Smith, un esperto di armi esplosive. Ciò significa che entrambe le parti avrebbero sparato proiettili da 5,56 millimetri. Per ricondurre il proiettile che ha ucciso Abu Akleh alla canna di un’arma specifica sarebbe probabilmente necessaria un’indagine congiunta israelo-palestinese, dal momento che i palestinesi hanno il proiettile che ha ucciso Abu Akleh, mentre l’indagine della CNN suggerisce che gli israeliani hanno l’arma. Non c’è nulla di immediato. Mentre Israele valuta se avviare un’indagine penale, l’Autorità Palestinese ha escluso di collaborare con gli israeliani in qualsiasi indagine.

Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha negato categoricamente alla CNN il 18 maggio che le truppe israeliane abbiano ucciso Abu Akleh intenzionalmente. Il funzionario ha parlato a condizione di anonimato per discutere i dettagli di un’indagine che rimane formalmente aperta.

“In nessun modo l’IDF avrebbe mai preso di mira un civile, specialmente un membro della stampa”, ha detto il funzionario alla CNN.

“Un soldato dell’IDF non sparerebbe mai con un M16 in automatico. Sparano proiettile per proiettile”, ha dichiaratoo il funzionario, in contrasto con l’affermazione di Israele secondo cui i militanti palestinesi avrebbero sparato “in modo sconsiderato e indiscriminato” mentre i suoi soldati conducevano il raid a Jenin.

In una dichiarazione inviata via e-mail alla CNN, l’IDF ha detto che sta conducendo un’indagine sull’uccisione di Abu Akleh. L’IDF “invita l’Autorità Palestinese a cooperare con un esame forense congiunto con i rappresentanti americani per determinare in modo definitivo l’origine della tragica morte”.E ha aggiunto: “Le affermazioni riguardanti la fonte che ha ucciso la signora Abu Akleh devono essere fatte con attenzione e sostenute da prove concrete”. Questo è ciò che l’IDF sta cercando di ottenere”.

Anche senza avere accesso al proiettile che ha colpito Abu Akleh, ci sono modi per determinare chi ha ucciso Abu Akleh analizzando il tipo di sparo, il suono dei colpi e i segni lasciati dai proiettili sulla scena.

Cobb-Smith, consulente per la sicurezza e veterano dell’esercito britannico, ha dichiarato alla CNN di ritenere che Abu Akleh sia stato ucciso con colpi singoli, non con una raffica di spari automatici. Per giungere a questa conclusione, ha esaminato le immagini ottenute dalla CNN, che mostrano i segni lasciati dai proiettili sull’albero dove Abu Akleh è caduta e Hanaysha si stava riparando.

“Il numero di segni di impatto sull’albero dove si trovava Shireen dimostra che non si è trattato di un colpo casuale, ma di un bersaglio”, ha dichiarato Cobb-Smith alla CNN, aggiungendo che, in netto contrasto, la maggior parte degli spari dei palestinesi ripresi dalle telecamere quel giorno erano “spruzzi casuali”.

Come prova, ha indicato due video che mostrano uomini armati palestinesi che sparano a casaccio nei vicoli di diverse zone di Jenin. I video sono stati diffusi dall’ufficio del primo ministro israeliano, Naftali Bennett, e dal ministero degli Esteri di Israele, con una voce fuori campo in arabo che diceva: “Hanno colpito uno – hanno colpito un soldato. È steso a terra”.

Poiché nessun soldato israeliano è stato ucciso l’11 maggio, l’ufficio di Bennett ha detto che il video suggerisce che “sono stati i terroristi palestinesi a sparare alla giornalista”. La CNN ha geolocalizzato i video condivisi dall’ufficio di Bennett a sud del campo, a più di 300 metri di distanza da Abu Akleh. Le coordinate delle due località, verificate utilizzando Mapillary, una piattaforma di immagini stradali in crowdsourcing, e i filmati della zona girati dal gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem, dimostrano che gli spari nei video non possono essere la stessa raffica di mitra che ha colpito Abu Akleh e il suo produttore, Ali al-Samoudi. La CNN non è stata inoltre in grado di verificare in modo indipendente quando il filmato è stato girato.

Secondo l’inchiesta iniziale dell’esercito israeliano, al momento della morte di Abu Akleh, un cecchino israeliano si trovava a 200 metri da lei. La CNN ha chiesto a Robert Maher, professore di ingegneria elettrica e informatica presso la Montana State University, specializzato in analisi audio forense, di valutare il filmato della sparatoria di Abu Akleh e di stimare la distanza tra il cecchino e il cameraman, tenendo conto del fucile utilizzato dalle forze israeliane.

Il video analizzato da Maher riprende due raffiche di spari; i testimoni oculari affermano che Abu Akleh è stata colpita nella seconda raffica. Il primo “crack”, l’onda d’urto balistica del proiettile, è seguito circa 309 millisecondi dopo dal “bang” relativamente silenzioso della raffica, secondo Maher. “Questo corrisponderebbe a una distanza tra i 177 e i 197 metri”, , ha spiegato Maher in un’e-mail alla CNN, che corrisponde quasi esattamente alla posizione del cecchino israeliano.

A 200 metri, Cobb-Smith ha detto che non c’era “alcuna possibilità” che il fuoco casuale potesse portare a tre o quattro colpi in una configurazione così stretta. “Dai segni di impatto sull’albero, sembra che i colpi, uno dei quali ha colpito Shireen, provenissero dal fondo della strada, dalla direzione delle truppe dell’IDF. Il raggruppamento relativamente stretto dei proiettili indica che Shireen è stata intenzionalmente bersaglio di colpi mirati e non vittima di un fuoco casuale o vagante”, ha dichiarato l’esperto di armi da fuoco alla CNN.

L’albero è ora chiamato a Jenin “l’albero dei giornalisti” ed è diventato un santuario improvvisato per Abu Akleh, con fotografie dell’amato reporter attaccate al tronco e sciarpe palestinesi kaffiyeh drappeggiate dai suoi rami.

Awad, uno dei residenti di Jenin che ha inavvertitamente ripreso l’uccisione di Abu Akleh, ha detto che la prima volta che l’ha vista di persona è stato nel 2002, quando stava coprendo l’Intifad o rivolta, a Jenin. “È naturalmente amata da molti, ma ha un ricordo molto speciale nel nostro campo, proprio per il lavoro che ha svolto qui. La gente qui è molto triste per la sua perdita”.

Il mese scorso, Abu Akleh ha festeggiato il suo compleanno a Jenin, quando si trovava lì per coprire un raid militare israeliano, come ha ricordato il suo collega di lunga data, il cameraman Majdi Banura. Banura e Abu Akleh hanno iniziato a lavorare per Al Jazeera lo stesso giorno 25 anni fa e hanno trascorso insieme gran parte della loro carriera sul campo.

Banura è ancora scosso per aver visto Abu Akleh, che aveva filmato innumerevoli volte, morire davanti ai suoi occhi. Ma quando sono scoppiati gli spari, sapeva di dover continuare a filmare, dicendo che era importante avere una “registrazione continua” della sua uccisione.

“Ad essere sincero, mentre filmavo, speravo che fosse viva, ma ho capito che vedendola immobile era stata uccisa”.