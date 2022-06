Una nazione piccola, arrogante, violenta e malvagia” e una “mutazione ebraica” – “Haaretz” denuncia il sionismo

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Bambini ebrei alla marcia delle bandiere a Gerusalemme domenica, fotografati da ActiveStills.org. Screenshot di un video ampiamente diffuso su Twitter

I recenti avvenimenti in Israele hanno lasciato molti ebrei americani disperati per l’adesione della loro comunità al sionismo. L’uccisione selvaggia della giornalista Shireen Abu Akleh… le folle di giovani ebrei che gridano “Morte agli arabi” a Gerusalemme… i funzionari del governo ebraico che minacciano i palestinesi di “un’altra Nakba” e che pronunciano odiose teorie sostitutive sugli arabi…

E ancora, i leader ebrei americani ci dicono che essere ebrei significa essere sionisti e che l’antisionismo è antisemitismo. E la nostra stampa tradizionale rispetta questa posizione e non promuove le opinioni antisioniste.

Che shock quindi aprire “Haaretz” ieri e oggi e vedere due articoli che attaccano il sionismo israeliano e invitano il mondo ad agire. Le parole che gli autori usano a proposito dei continui spostamenti a destra di Israele sono sprezzanti. Il sionismo contemporaneo è una “mutazione ebraica”, scrive disperata Amira Hass. Il sionismo è stato un “errore ingenuo”, scrive B. Michael, e ha creato una “nazione piccola, arrogante, violenta e malvagia”.

La tragedia è che questi appelli morali non appaiono sulla stampa americana, per galvanizzare gli americani amanti della pace, compresi molti ebrei. Immaginate di provare a far scrivere “mutazione ebraica” su un giornale americano: non ci riuscireste.

Il pezzo di Hass di oggi è intitolato “Qualcuno dirà finalmente che Israele ha perso la testa?”. Secondo l’autrice, il lato messianico della società israeliana, nutrito per decenni come violento strumento espansionistico dai fondatori laici di Israele, ha ora preso il sopravvento ed è solo questione di tempo prima che diventino la maggioranza del Parlamento israeliano.

Lo abbiamo visto nella terrificante danza delle bandiere a Gerusalemme domenica scorsa. Oggi, 50.000 persone in camicia bianca hanno marciato nel cuore della Gerusalemme palestinese. Ieri hanno marciato a Hebron e lì hanno realizzato la visione di svuotarla dai palestinesi. Domani saranno 100.000.

Anche gli avamposti violenti dei pastori sono un brevetto registrato di questa santa estetica bianca. E come ha confermato il loro patrono, Ze’ev Hever del movimento colonizzatore Amana, questi avamposti hanno occupato uno spazio palestinese due volte più grande della superficie delle terre che gli insediamenti hanno rubato. Quanto riusciranno a rubare domani?…

Oggi sono 2.600 gli ebrei danzanti e pii che sono saliti sull’Haram al-Sharif/Monte del Tempio. Sono riusciti a espropriare quasi completamente la Moschea di Ibrahim/Tomba dei Patriarchi al pubblico palestinese. Domani saranno 7.000. Quanti di loro firmeranno una petizione per costruire il Terzo Tempio? E quando avranno una maggioranza democratica alla Knesset?

La Hass invita il mondo ad agire contro la “mutazione ebraica” di Israele, di cui sono complici tutti i cittadini ebrei di Israele.

Esiste oggi in tutti i Paesi del mondo un solo adulto responsabile che dica apertamente: “Al diavolo, questa mutazione ebraica che si sta sviluppando in Medio Oriente – in altre parole, lo Stato di Israele – ha perso la testa. Ha dato di matto, ha perso la testa, è impazzito. Per la sua potenza militare, nucleare e high-tech, unita a tutto il fervore religioso, per la sua alleanza con gli Stati Uniti, tutto ciò deve preoccuparci. Molto.

L’articolo di ieri di B. Michael, “È tempo per noi ebrei di tornare in esilio”, è ancora più antisionista. Dice che gli ebrei non dovrebbero essere la maggioranza in una nazione e cercare di dominare gli altri, ma riprendere il nostro ruolo tradizionale di minoranza.

Siamo davvero pessimi nell’essere una “nazione”. Siamo diventati molto presto stupidi, violenti e avidi come la maggior parte delle altre nazioni del mondo e in breve tempo abbiamo portato la distruzione e l’esilio su di noi. Solo lì, in esilio, riacquistiamo il senso che abbiamo perso e riprendiamo a essere un popolo che sopravvive.

A quanto pare, essere una maggioranza non ci piace – governare, gestire un esercito e uno Stato. Siamo bravi a essere una minoranza.

Il pezzo di Michael ricorda il libro di Sylvain Cypel del 2021 sul costo morale e civile per gli ebrei di tutto il mondo del sostegno alla “nazione delinquente”. Michael:

[La nazione ebraica è] la crescita di un altro germoglio dall’albero ebraico che fa del male a tutti quelli che lo circondano. Un fratello marcio e velenoso degli Zeloti, dei Sicarii, degli studenti ciechi di Rabbi Akiva e degli sciocchi discepoli di Simon bar Kochba. Dovrebbero essere chiamati ebrei-oidi. Sono come gli ebrei che hanno preso le parti banali e malvagie dell’ebraismo e le hanno trasformate in essenza.

Immaginate di cercare di far entrare questa frase in un giornale americano: I “giudeoidi” israeliani hanno preso le “parti malvagie dell’ebraismo e le hanno trasformate in essenza”.

O di definire Israele “una piccola, arrogante, violenta e malvagia ‘nazione'”.

Ed è così che siamo arrivati al punto in cui siamo: una “nazione” piccola, arrogante, violenta e malvagia. Un piccolo pesce in un piccolo stagno e un alleato dei paria. Il visionario i cui sforzi hanno portato alla creazione dello Stato, se dovesse risorgere dalla tomba e vedere i risultati della sua visione, salterebbe indietro nella bara e chiederebbe che le sue ossa vengano riportate a Vienna.

B. Michael è disperato per il futuro politico come lo è Amira Hass.

Non c’è più scampo da questo pantano. Settantacinque anni di razzismo e violenza hanno corrotto completamente l’elettorato israeliano. Nessun governo sano di mente sarà più eletto qui. Di conseguenza, non c’è altra scelta che ammettere che il sionismo è stato un errore ingenuo e andare nuovamente in esilio per recuperare le forze e rinfrescare i valori.

“Nessun governo sano di mente sarà più eletto qui”. Sì, chiedete ai vostri amici sionisti liberali che speranza hanno per il futuro politico israeliano quando anche la loro migliore speranza è quella di parlare di ideologia razzista. Se siete ebrei, lasciate che B. Michael e Amira Hass vi ispirino l’eredità morale della nostra tradizione e vi diano la libertà di dire ciò che vedete davanti ai vostri occhi.