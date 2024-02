Porre le basi per l’esodo permanente di Gaza

Articolo pubblicato originariamente su e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Con l’Egitto che si starebbe preparando a un afflusso di rifugiati e l’UNRWA sull’orlo del collasso, le fantasie della seconda Nakba di Israele potrebbero presto diventare realtà.

Di Samer Badawi

Con la maggior parte dei palestinesi della Striscia di Gaza ora intrappolati all’interno della punta meridionale dell’enclave, l’assalto israeliano a cui avevano tentato di sfuggire li ha seguiti fino a Rafah. Circa 1,4 milioni di persone sono bloccate contro un confine egiziano praticamente impermeabile, mentre l’ingresso di aiuti vitali è cronicamente bloccato. A Karem Abu Salem (Kerem Shalom), il valico sud-orientale controllato direttamente da Israele, sono stati filmati ebrei israeliani che bloccano allegramente i convogli di cibo provenienti dall’Egitto, in un’appropriata correlazione con la retorica genocida dei loro leader.

Dove andranno allora i palestinesi di Gaza, affamati e senza casa?

La domanda incombe su ogni massacro a Rafah, dove gli attacchi di Israele hanno tenuto il passo di quelli degli ultimi quattro mesi. La scorsa settimana, più di 100 palestinesi sono morti in una sola notte di intensi attacchi che l’esercito israeliano, nel tentativo di liberare due ostaggi, ha definito “ diversivi “. Gli attacchi potrebbero essere un segno del peggio che verrà: il capo degli affari umanitari delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, ha avvertito di “un massacro” se il Primo Ministro Benjamin Netanyahu procederà con il promesso assalto di terra a Rafah.

Invece di fare pressione per un cessate il fuoco, però, la Casa Bianca ha lanciato appelli sdentati affinché Israele protegga i civili di Gaza, come se lo stesso esercito che ha ucciso più di 12.000 bambini palestinesi avesse qualche interesse a risparmiare gli innocenti. Sapendo questo, alcuni palestinesi hanno cercato di tornare al nord, ma l’incombente carestia tra gli sfollati significa che qualsiasi sicurezza, per quanto sfuggente, lascerà presto il posto alla fame. L’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della distribuzione di cibo a Gaza, afferma che l’ultimo convoglio di aiuti che ha raggiunto il nord è arrivato più di tre settimane fa, il 23 gennaio .

Con il cibo che scarseggia e un rifugio sicuro che è un azzardo, centinaia di famiglie di Gaza hanno raccolto denaro online per coprire i “ servizi di coordinamento ” degli intermediari egiziani, che chiedono migliaia di dollari per assicurarsi il passaggio attraverso il valico di Rafah. La richiesta di queste uscite supera di gran lunga la disponibilità del governo egiziano ad accoglierle, tuttavia, e i palestinesi temono che presto non avranno altra scelta che ammassarsi al confine, chiedendo rifugio nel deserto del Sinai.

Questo scenario potrebbe spingere il governo egiziano a prepararsi a un esodo di massa attraverso Rafah, secondo un rapporto della scorsa settimana della Sinai Foundation for Human Rights . Il rapporto cita fonti senza nome coinvolte nella costruzione di una “zona di sicurezza” nel Sinai orientale, dove si stanno erigendo muri di sette metri “con l’obiettivo di accogliere i rifugiati da Gaza”. Funzionari egiziani hanno dichiarato ad Ahram Online che l’area è un “hub logistico” per la consegna degli aiuti “attraverso il valico di frontiera di Rafah”, anche se non è chiaro come tale hub possa aiutare a superare l’ostacolo di Israele alle spedizioni.

La Fondazione Sinai ha corroborato le sue affermazioni con foto del cantiere, dove afferma che le attività sono iniziate il 12 febbraio – il giorno in cui Israele ha lanciato il suo più feroce assalto a Rafah. Anche l’Associated Press ha confermato queste attività attraverso immagini satellitari dell’area. Muhannad Sabry , giornalista egiziano ed esperto del Sinai, ha dichiarato alla Sinai Foundation che i preparativi per lo sfollamento anticipato si stavano svolgendo “in coordinamento con Israele e gli Stati Uniti”.

Se il senso di sicurezza percepito da Israele dipende in qualche modo dallo svuotamento di Gaza dalla sua popolazione, Netanyahu e i suoi sostenitori americani hanno resistito a dirlo pubblicamente. I membri del gabinetto di Netanyahu, tuttavia, non hanno avuto tali inibizioni .

In effetti, gli israeliani hanno da tempo telegrafato le loro speranze per una seconda Nakba palestinese. Già a ottobre, +972 riportava l’appello dell’ex vice ministro degli Esteri israeliano Danny Ayalon a creare “tendopoli” nel Sinai, dove vedeva “un’enorme distesa, uno spazio quasi infinito”. Appena quattro giorni dopo l’aggressione israeliana, il Segretario di Stato americano Antony Blinken, alla domanda se fosse possibile garantire un “passaggio sicuro fuori da Gaza” per i civili palestinesi, ha detto ai giornalisti che la Casa Bianca stava “parlando con l’Egitto di questo”.

Sebbene il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi abbia ripetutamente respinto la possibilità, l’organo di informazione del Cairo Mada Masr – in un rapporto di ottobre che ha poi ritrattato – ha citato funzionari a conoscenza di “incentivi economici” legati all'”accettazione da parte dell’Egitto di grandi afflussi di sfollati palestinesi”.

Il rapporto di Mada Masr non è più disponibile online, ma è in linea con le dichiarazioni più recenti dei funzionari israeliani e americani, che hanno insistito sulla necessità di reindirizzare i fondi dell’UNRWA “per affrontare [i] potenziali bisogni dei gazesi che fuggono nei Paesi vicini”. Questo linguaggio è apparso in un promemoria della Casa Bianca del 20 ottobre che richiedeva finanziamenti supplementari per aiutare Israele a “ristabilire la sicurezza territoriale”.

Nel frattempo, i due governi hanno fatto fronte comune per quanto riguarda i piani di debilitazione dell’UNRWA, sospendendo i fondi per le accuse di coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell’attacco del 7 ottobre; diversi Stati europei hanno seguito l’esempio, nonostante la mancanza di prove serie e la natura sproporzionata della risposta.

Senza l’agenzia – le cui aree operative, oltre ai territori occupati, si estendono a Giordania, Libano e Siria – i palestinesi di Gaza hanno poche possibilità di sopravvivere all’attuale assalto, tanto meno di ricostruire l’enclave dopo la sua fine.

Per quattro mesi, Israele ha sistematicamente preso di mira e distrutto non solo le istituzioni di governo di Hamas a Gaza, ma anche gran parte della presenza dell’UNRWA. Mentre le scuole e i campi profughi dell’UNRWA sono stati oggetto di ripetuti attacchi israeliani durante l’operazione Protective Edge del 2014, l’ultimo assalto ha preso di mira direttamente la sede dell’ UNRWA e ha negato all’agenzia l’accesso a tutte le sue strutture a nord di Wadi Gaza, che divide l’enclave circa a metà.

Gli attuali e gli ex funzionari dell’UNRWA che hanno parlato con +972 hanno affermato che non ci sono precedenti per la situazione attuale. Lex Takkenberg, che ha lavorato per tre decenni con l’UNRWA, più recentemente come responsabile etico, ha ricordato la distruzione della città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, durante l’invasione israeliana del 2002. Quell’operazione – che faceva parte di quello che all’epoca era il più grande rafforzamento militare israeliano in Cisgiordania dalla guerra del 1967 – uccise decine di palestinesi e rase al suolo gran parte del campo profughi gestito dall’UNRWA che confinava con la città.

“Ci è voluto più di un anno solo per rimuovere gli ordigni inesplosi e le macerie”, ha detto Takkenberg, che per un breve periodo è stato responsabile degli sforzi di ricostruzione dell’UNRWA a Jenin. Secondo le sue stime, l’area distrutta, che ha definito “ground zero”, era grande all’incirca come “cinque o dieci campi da calcio”.

In confronto, la distruzione a Gaza, con una popolazione circa 100 volte superiore a quella del campo profughi di Jenin , è apocalittica. La Striscia, lunga 25 miglia, ha già perso circa il 60% delle sue unità abitative, secondo l ‘Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA).

Ma il “vero intento genocida” di Israele, ha continuato Takkenberg, si manifesta nella distruzione deliberata di infrastrutture essenziali come scuole e centri sanitari. Secondo l’ OCHA, circa due terzi degli ospedali di Gaza non funzionano più e 140 scuole sono state danneggiate o distrutte, mentre il resto è stato abbandonato o utilizzato come rifugio da centinaia di migliaia di sfollati palestinesi. L’UNRWA stima che più di un milione di gazesi abbia cercato rifugio presso le sue strutture in tutta la Striscia.

Ora, di fronte al congelamento dei finanziamenti da parte del suo principale donatore, gli Stati Uniti, insieme ad altri 15 Paesi , l’agenzia sta valutando una serie di “ tattiche di gestione finanziaria ” per aiutarla a sostenere il suo lavoro oltre febbraio. Secondo i funzionari dell’UNRWA, è probabile che le riserve di finanziamento si esauriscano, impedendo all’agenzia di pagare gli stipendi e di gestire la distribuzione di cibo e altri aiuti vitali a Gaza.

“Stiamo facendo tutto il possibile per cercare di convincere questi donatori a riconsiderare la loro decisione, per incoraggiare altri [attuali] donatori ad aumentare i loro finanziamenti e per portare nuovi donatori”, ha dichiarato a +972 Juliette Touma, direttore mondiale delle comunicazioni dell’UNRWA. Quando le ho chiesto se l’agenzia stesse prendendo in considerazione la possibilità di ridurre il suo lavoro in altri luoghi per aiutare a sostenere gli aiuti d’emergenza a Gaza, ha riconosciuto che si trattava di una “domanda giusta” e che “tutte le opzioni sono sul tavolo”, ma ha continuato a sperare che l’agenzia avrebbe ottenuto finanziamenti sufficienti per continuare senza interruzioni.

Anche se i donatori possono contribuire a recuperare parte dei mancati finanziamenti dell’UNRWA, non è chiaro come l’agenzia possa superare i molteplici ostacoli burocratici eretti dal governo israeliano. Lo Stato si è rifiutato di sgomberare i manifestanti di destra che bloccano gli aiuti attraverso Karem Abu Salem e il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha dato istruzioni agli appaltatori del porto di Ashdod di non consegnare all’UNRWA i tanto necessari carichi di farina. Il 15 febbraio, la Knesset ha presentato una proposta di legge per impedire all’agenzia di operare sul “territorio sovrano” di Israele.

Rendere permanente lo sfollamento

Con Netanyahu che rifiuta qualsiasi sovranità palestinese su Gaza e nessun piano fattibile per riunire un’autorità internazionale di assistenza, Israele sembra intenzionato ad assumere la “ responsabilità della sicurezza ” sulla Striscia. A ostacolarlo ci sono la continua resistenza di Hamas e la presenza di circa 2,2 milioni di civili, il 70% dei quali è affidato alle cure dell’UNRWA.

Spingere il maggior numero possibile di palestinesi fuori da Gaza è stata a lungo una fantasia dei politici israeliani . Ora, con circa metà della popolazione della Striscia appoggiata al confine egiziano e gran parte della restante metà minacciata di morire di fame, Israele sembra più vicino che mai a realizzare questa fantasia.

Lo sfollamento forzato, tuttavia, è solo uno degli obiettivi di Israele; renderlo permanente è l’altro. Fondata nel 1949, l’UNRWA – che inizialmente era “uno strumento della politica esplicita degli Stati Uniti”, mi ha ricordato Takkenberg – ha sostenuto cinque generazioni di rifugiati palestinesi, anche in situazioni di emergenza, secondo la Divisione di registrazione e ammissibilità dell’agenzia. Dal momento che i palestinesi spinti nel Sinai non risiederebbero più nell’area di operazioni dell’UNRWA, il loro diritto al ritorno, insistono Israele e i suoi sostenitori, diventerebbe nullo.

Questo argomento non è vero, secondo Francesca Albanese , coautrice con Takkenberg di un libro del 2020 sui diritti dei rifugiati palestinesi e attualmente relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati.

Scrivendo per l’Istituto per gli studi sulla Palestina nel 2018, proprio quando l’amministrazione Trump aveva disinnescato l’UNRWA, Albanese ha sottolineato che, anche se i rifugiati palestinesi dovessero rientrare nella sfera di competenza dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – come tutti i rifugiati non palestinesi – “la rilevanza delle norme internazionali e delle risoluzioni delle Nazioni Unite, come la risoluzione 194, per i rifugiati palestinesi, rimarrebbe invariata”.

La risoluzione, approvata nel dicembre 1948, afferma che i rifugiati palestinesi che vogliono tornare alle loro terre “dovrebbero essere autorizzati a farlo alla prima data possibile”.

“Costringere l’UNRWA a cessare le operazioni o costringere i rifugiati palestinesi in Egitto non abolirà i diritti inalienabili dei rifugiati al ritorno, alla restituzione e al risarcimento”, ha detto Takkenberg. Questi diritti derivano dall’illegalità della pulizia etnica della Palestina e si rafforzano solo con il passare del tempo”.